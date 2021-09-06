Читаю форум и чем дальше, тем больше складывается впечатление, что Ромасик просто развлекается, нравится человеку потроллить собеседников. О fler уже писал - человек занимается пропагандой. Зачем - не знаю. Работает - на кого? По убеждению? - сильно сомневаюсь. Методики, испытанные временем ещё со времён Геббельса. Ну вот выложил андрейка чуть выше "сенсационную" новость. При этом ни единой ссылки на источники, типичный "клуб ОБС" ("одна баба сказала"). Не хочется обижать мальчика (тем более, пост удалят "за личные выпады). Сильно подозреваю, что он всё ещё верит всему, что на заборе написано. Ничего ещё не поранил, бедняжка? На их фоне будивельник смотрится светочем мысли. Жаль, не понимает, что не любые задачи можно решить с помощью арифметики, реальные задачи несколько сложнее.
ЛАД Ми не настільки страшні, як ви нас тут малюєте Мы понимаем, что вакцинация худо-бедно работает. Нас не устраивает «худо-бедно», мы хотим «как положено». Для людей из группы риска может и так сойдет, а для всех остальных (при том, что летальность от ковида составляет 2%, из которых 80% приходится на ту самую группу риска) польза вакцинации vs побочки выглядит пока так себе. Последствия ковида vs последствия вакцинации мир узнает через 5 лет. Мы подождем, а вы – как хотите. В общении между людьми я ценю тонкий юмор и даже троллинг, но не оскорбления. Если кто-то не понимает наш юмор по теме ветки (в отношении необходимости 3-й, 4-й и т.д прививок или показателей летальности после 2-й и 3-й и т.д. прививок или насчет бигфармы и т.д.), то это их проблемы.
roberto dark написав:Исследование «Маккаби»: лучше переболеть, чем вакцинировать
Приводил вслед еще одно исследование, уже прошедшее рецензию. В нем уточняется что для проявления иммунного ответа эффективного против дельты нужно переболеть с проявлением симптомов и госпитализацией. Это немного уменьшает ценность совета
Обов"язково ще полежати під АйСіЮ (під киснем), тоді ефект більше гарантується
В українських умовах госпіталізація тільки в "правильні" клініки дасть такий іммунітет...
fler написав:ЛАД Ми не настільки страшні, як ви нас тут малюєте Мы понимаем, что вакцинация худо-бедно работает. Нас не устраивает «худо-бедно», мы хотим «как положено». Для людей из группы риска может и так сойдет, а для всех остальных (при том, что летальность от ковида составляет 2%, из которых 80% приходится на ту самую группу риска) польза вакцинации vs побочки выглядит пока так себе. Последствия ковида vs последствия вакцинации мир узнает через 5 лет. Мы подождем, а вы – как хотите. В общении между людьми я ценю тонкий юмор и даже троллинг, но не оскорбления. Если кто-то не понимает наш юмор по теме ветки (в отношении необходимости 3-й, 4-й и т.д прививок или показателей летальности после 2-й и 3-й и т.д. прививок или насчет бигфармы и т.д.), то это их проблемы.
А, так Вы с Ромкой вместе, ну это, троллите. Я как-то подозревала что как раз вместе. А про Яму забыли, хотя думаю что нет... Таки киевские оба
ЛАД написав:Но они (специалисты), по крайней мере, не будут выдавать сплетни за абсолютную истину.
Так может они поведают нам "истину", а не будут гадать как бабки на лавке? Или может дадут лекарство без "может поможет снять симптомы, но это не точно"
Пока большиство "мамкиных эпидемиологов" болеют безсимптомно, или как ОРВИ, - "специалисты" генерируют версии, штаммы, "вакцины" и т.д. без гарантированного и проверяемого результата. Чего стоит бред с уже 4 уколом! Раньше это был прикол и троллинг от "антивакцинаторов" - а теперь это реальность вакцинаторов
Они не гадают, а исследуют. К сожалению, не получается так быстро, как хотелось бы. Управляемый термояд не могут получить уже больше 60 лет, но Вы же не рассчитываете получить решение от бабки на лавочке, а ждёте решения специалистов. Надеюсь.
Или для Вас лучше получить "квалифицированные" советы клуба ОБС, чем рекомендации специалистов, которые честно признаются, что их знания не абсолютная истина?
Или Вы поддерживаете глупость:
Вакцинированных двумя/тремя дозами в больницах быть не должно от слова "совсем", они максимум могут болеть дома в легкой форме, а летальность от ковида особенно после трех доз – это нонсенс
Такой результат не даёт ни одна вакцина. Хотя было бы неплохо. Но всё же вакцина, которая снижает вероятность тяжёлого заболевания пусть в 2 раза, а не до 0, лучше, чем ничего.
roberto dark написав:Согласно исследованию, люди, которым сделали две прививки, имели в шесть раз больше шансов заразиться штаммом «Дельта», чем пациенты, которые не были вакцинированы, но ранее заразились коронавирусом. Это исследование, опубликованное в Интернете, но еще не прошедшее экспертную оценку, является крупнейшим в своем роде. Оно не принимает во внимание ревакцинацию, которая сейчас широко применяется в Израиле
Вы прозевали, эту новость обсудили ещё несколько дней назад. Не буду возвращаться, но практической ценности она не имеет. Устраивать "ковидные вечеринки" для получения "сильного иммунитета" всё же не стоит.
ЛАД написав:Опять же плохо, что непонятно как связаны Ваши пруфы со "звучанием легенды о чипировании".
что-то вам с утра очень плохо Но допишу тогда еще один миф с этой легенды: что чипированные смогут без масок и тестов перемещаться без ограничений, в отличии от неваксов. А когда всех чипируют, то наступит рай на земле.
Рай на земле точно никто не обещал. Разве что Христос после второго пришествия. Ну а "без масок и тестов"... К сожалению, оказалось, не все так хорошо и просто.