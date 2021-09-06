Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3638363936403641 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.1 5 35 Мені вже зробили щеплення 69% 24 Не можу за станом здоров'я 3% 1 Не вірю в ефективність вакцин 6% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 0 0 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 17% 6 Найближчим часом планую вакцинацію 3% 1 Ще в роздумах 3% 1 Всього голосів : 35 Додано: Вів 07 вер, 2021 10:55 ЛАД написав: Ромасик написав: ЛАД написав: Опять же плохо, что непонятно как связаны Ваши пруфы со "звучанием легенды о чипировании". Опять же плохо, что непонятно как связаны Ваши пруфы со "звучанием легенды о чипировании".

что-то вам с утра очень плохо

Но допишу тогда еще один миф с этой легенды: что чипированные смогут без масок и тестов перемещаться без ограничений, в отличии от неваксов. А когда всех чипируют, то наступит рай на земле. что-то вам с утра очень плохоНо допишу тогда еще один миф с этой легенды: что чипированные смогут без масок и тестов перемещаться без ограничений, в отличии от неваксов. А когда всех чипируют, то наступит рай на земле.

Рай на земле точно никто не обещал. Разве что Христос после второго пришествия.

Ну а "без масок и тестов"... К сожалению, оказалось, не все так хорошо и просто. . Разве что Христос после второго пришествия.Ну а "без масок и тестов"... К сожалению, оказалось, не все так хорошо и просто.

Шутки я надеялся вы хоть немного понимаете

Тут вспомнился анекдот по теме: так все же ковид это эпидемия или политика? Шутки я надеялся вы хоть немного понимаетеТут вспомнился анекдот по теме: так все же ковид это эпидемия или политика? Ромасик Повідомлень: 2832 З нами з: 30.03.15 Подякував: 558 раз. Подякували: 226 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 вер, 2021 11:01 Ромасик написав: _hunter написав: Ромасик написав: для непонятливых - выше на 3 картинке yama есть красноречивый пруф. для непонятливых - выше на 3 картинке yama есть красноречивый пруф.

Ромасик подключил сервис рандомных отмазок?

-- ту картинку постило како-никакое "официальное лицо" -- или как иначе она може быть пруфом вот этого:

Ромасик написав: ... когда легенда о чипировании только запускалась, то звучала совсем по другому ... ... когда легенда о чипировании только запускалась, то звучала совсем по другому ...

?

Или Ромасик немного недопонял цифры эффективности вакцин и теперь непойми кого обвинять пытается?.. подключил сервис рандомных отмазок?-- ту картинку постило како-никакое "официальное лицо" -- или как иначе она може быть пруфом вот этого:Илинемного недопонял цифры эффективности вакцин и теперь непойми кого обвинять пытается?..

пример офциальной инфы вам дан. Вам не дошло. Дана визуализация для непонятливых. Все равно непонятно. То что я еще могу сделать. пример офциальной инфы вам дан. Вам не дошло. Дана визуализация для непонятливых. Все равно непонятно. То что я еще могу сделать.

Так та официальная инфа с

Ромасик написав: когда легенда о чипировании только запускалась, то звучала совсем по другому когда легенда о чипировании только запускалась, то звучала совсем по другому

связана примерно так же, как известный дядька с огородом бузины...

А поэтому и спрашиваю: может Ромасик ту официальную инфу перенедопонял? или, может, Ромасик не понимает официальные цифры эффективностей вакцин?

-- так пусть Ромасик не стесняется: если что-то непонятно -- всегда можно уточнить... Так та официальная инфа ссвязана примерно так же, как известный дядька с огородом бузины...А поэтому и спрашиваю: можетту официальную инфу перенедопонял? или, может,не понимает официальные цифры эффективностей вакцин?-- так пустьне стесняется: если что-то непонятно -- всегда можно уточнить... _hunter Повідомлень: 5044 З нами з: 22.03.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 382 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 вер, 2021 11:04 ЛАД написав: Или Вы поддерживаете глупость:

Вакцинированных двумя/тремя дозами в больницах быть не должно от слова "совсем", они максимум могут болеть дома в легкой форме, а летальность от ковида особенно после трех доз – это нонсенс

Такой результат не даёт ни одна вакцина. Хотя было бы неплохо.

Но всё же вакцина, которая снижает вероятность тяжёлого заболевания пусть в 2 раза, а не до 0, лучше, чем ничего. Или Вы поддерживаете глупость:Такой результат не даёт ни одна вакцина. Хотя было бы неплохо.Но всё же вакцина, которая снижает вероятность тяжёлого заболевания пусть в 2 раза, а не до 0, лучше, чем ничего.



Очень часто на заборах вижу информацию типа: "Все вакцины против COVID-19 обеспечивают надежную защиту, предотвращая тяжелое течение заболевания, риск госпитализации и смерти от коронавируса.

Вакцина Pfizer-BioNTech продемонстрировала эффективность на уровне 95 %..."

Объясните мне внятно, что же это означает? Очень часто на заборах вижу информацию типа: "Все вакцины против COVID-19 обеспечивают надежную защиту, предотвращая тяжелое течение заболевания, риск госпитализации и смерти от коронавируса.Вакцина Pfizer-BioNTech продемонстрировала эффективность на уровне 95 %..."Объясните мне внятно, что же это означает? fler

Повідомлень: 1953 З нами з: 07.08.09 Подякував: 569 раз. Подякували: 702 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 вер, 2021 11:12 fler написав: ЛАД написав: Или Вы поддерживаете глупость:

Вакцинированных двумя/тремя дозами в больницах быть не должно от слова "совсем", они максимум могут болеть дома в легкой форме, а летальность от ковида особенно после трех доз – это нонсенс

Такой результат не даёт ни одна вакцина. Хотя было бы неплохо.

Но всё же вакцина, которая снижает вероятность тяжёлого заболевания пусть в 2 раза, а не до 0, лучше, чем ничего. Или Вы поддерживаете глупость:Такой результат не даёт ни одна вакцина. Хотя было бы неплохо.Но всё же вакцина, которая снижает вероятность тяжёлого заболевания пусть в 2 раза, а не до 0, лучше, чем ничего.



Очень часто на заборах вижу информацию типа: "Все вакцины против COVID-19 обеспечивают надежную защиту, предотвращая тяжелое течение заболевания, риск госпитализации и смерти от коронавируса.

Вакцина Pfizer-BioNTech продемонстрировала эффективность на уровне 95 %..."

Объясните мне внятно, что же это означает? Очень часто на заборах вижу информацию типа: ", предотвращая тяжелое течение заболевания, риск госпитализации и смерти от коронавируса.Вакцина Pfizer-BioNTech..."Объясните мне внятно, что же это означает?

Объясняю: что первое, что второе подразумевает "в популяции".

И как в последствии выяснилось: для новых штаммов эффективность падает. Объясняю: что первое, что второе подразумевает "в популяции".И как в последствии выяснилось: для новых штаммов эффективность падает. _hunter Повідомлень: 5044 З нами з: 22.03.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 382 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 вер, 2021 11:13 Re: Эпидемия коронавируса в мире fler написав: Очень часто на заборах вижу Очень часто на заборах вижу

Этой информации доверяете сильнее, чем официальной статистике? Этой информации доверяете сильнее, чем официальной статистике? Hotab

Повідомлень: 4540 З нами з: 15.02.09 Подякував: 223 раз. Подякували: 1340 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 вер, 2021 11:25 ЛАД написав: roberto dark написав: Согласно исследованию, люди, которым сделали две прививки, имели в шесть раз больше шансов заразиться штаммом «Дельта», чем пациенты, которые не были вакцинированы, но ранее заразились коронавирусом. Это исследование, опубликованное в Интернете, но еще не прошедшее экспертную оценку, является крупнейшим в своем роде. Оно не принимает во внимание ревакцинацию, которая сейчас широко применяется в Израиле



https://nashe.orbita.co.il/blogs/health/107286

Вы прозевали, эту новость обсудили ещё несколько дней назад.

Не буду возвращаться, но практической ценности она не имеет. Устраивать "ковидные вечеринки" для получения "сильного иммунитета" всё же не стоит. Вы прозевали, эту новость обсудили ещё несколько дней назад.Не буду возвращаться, но практической ценности она не имеет. Устраивать "ковидные вечеринки" для получения "сильного иммунитета" всё же не стоит.

Прозевал ибо не читал форум по причине блокировки и невозможности писать. Вообще-то новость показалась весьма важной. Маккаби лучшая больничная касса в Израиле. Сам являюсь её членом очень много лет и здесь в заказуху не особо верю.

Кстати...Если обсуждали то к каким ВЫВОДАМ ПРИШЛИ?

P S. Я поэтому взял паузу от вакцинации бустерной дозой. Прозевал ибо не читал форум по причине блокировки и невозможности писать. Вообще-то новость показалась весьма важной. Маккаби лучшая больничная касса в Израиле. Сам являюсь её членом очень много лет и здесь в заказуху не особо верю.Кстати...Если обсуждали то к каким ВЫВОДАМ ПРИШЛИ?P S. Я поэтому взял паузу от вакцинации бустерной дозой. roberto dark

Повідомлень: 433 З нами з: 04.06.19 Подякував: 69 раз. Подякували: 105 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 вер, 2021 11:32 Рекомендация, важно! Если вы или ваши родственники не дай бог в сентябре попадут в больницу, рекомендую спешно подъехать за списком медикаментов к лечащему врачу.

Финансирование больниц Службой Здоровья практически полностью прекращено (за исключением скоропомощных, но и туда идут просто слезы).

По причине отсутствия элементарнейших и даже самых дешевых препаратов начинает ухудшаться состояние пациентов в реанимациях города. Такими темпами скоро дойдет до летальных исходов.

Прошу модераторов отнестись с пониманием и не зачищать этот пост.

Четкое понимание ныне сложившейся в госмедицине ситуации возможно спасет чью-нибудь жизнь. antey1969 1

Повідомлень: 10793 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1406 раз. Подякували: 3149 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 вер, 2021 11:49 fler написав: ЛАД

Ми не настільки страшні, як ви нас тут малюєте Ми не настільки страшні, як ви нас тут малюєте

Лично вы все не страшны. Страшен вред от вашего "юмора".



Мы понимаем, что вакцинация худо-бедно работает. Нас не устраивает «худо-бедно», мы хотим «как положено».

А "как положено"?

100%-ую гарантию не даёт ни одна вакцина. Противогриппозные вакцины дают, похоже, примерно такую же вероятность, да ещё каждый сезон новая вакцина.



Для людей из группы риска может и так сойдет, а для всех остальных (при том, что летальность от ковида составляет 2%, из которых 80% приходится на ту самую группу риска) польза вакцинации vs побочки выглядит пока так себе.

Вопрос о пользе вакцинации "для всех остальных" обсуждался неоднократно, повторяться не буду, надоело.



Последствия ковида vs последствия вакцинации мир узнает через 5 лет. Мы подождем, а вы – как хотите.

Почему через 5лет? Не через 10? 20?



В общении между людьми я ценю тонкий юмор и даже троллинг, но не оскорбления.

Если кто-то не понимает наш юмор по теме ветки (в отношении необходимости 3-й, 4-й и т.д прививок или показателей летальности после 2-й и 3-й и т.д. прививок или насчет бигфармы и т.д.), то это их проблемы.

Как-то слишком много "юмора". И чересчур однообразного. Насчёт 3-4-й прививок я Вам приводил пример антистолбнячной, Вы сделали вид, что не заметили. Лично вы все не страшны. Страшен вред от вашего "юмора".А "как положено"?100%-ую гарантию не даёт ни одна вакцина. Противогриппозные вакцины дают, похоже, примерно такую же вероятность, да ещё каждый сезон новая вакцина.Вопрос о пользе вакцинации "для всех остальных" обсуждался неоднократно, повторяться не буду, надоело.Почему через 5лет? Не через 10? 20?Как-то слишком много "юмора". И чересчур однообразного. Насчёт 3-4-й прививок я Вам приводил пример антистолбнячной, Вы сделали вид, что не заметили. ЛАД 2 Повідомлень: 19450 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4825 раз. Подякували: 4469 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 вер, 2021 11:58 Ромасик написав: ....

Шутки я надеялся вы хоть немного понимаете

Тут вспомнился анекдот по теме: так все же ковид это эпидемия или политика? ....Шутки я надеялся вы хоть немного понимаетеТут вспомнился анекдот по теме: так все же ковид это эпидемия или политика?

Шутки понимаю. Но когда форум превращается в собрание шуток, це занадто. Здесь всё же не форум по рассказыванию анекдотов.

Анекдот этот не знаю, расскажите, посмеюсь.

Я на форуме пытаюсь получать новую информацию, но благодаря засилью "юмора" приходится заниматься черти чем. Честно говоря, уже надоело.

Причём, "шутки" однотипные и повторяющиеся по кругу.

личности разбирать не интересно.

Мне тоже. Так я личности и не разбираю.

Я лично не знаю ни Вас, ни Флер, ни андрейку. Я опровергаю высказывания и позицию неизвестных мне лично ников . Что вы все представляете из себя как реальные личности , понятия не имею. Возможно, в реальной жизни вы сильно отличаетесь от своих форумных ников. Шутки понимаю. Но когда форум превращается в собрание шуток, це занадто. Здесь всё же не форум по рассказыванию анекдотов.Анекдот этот не знаю, расскажите, посмеюсь.Я на форуме пытаюсь получать новую информацию, но благодаря засилью "юмора" приходится заниматься черти чем. Честно говоря, уже надоело.Причём, "шутки" однотипные и повторяющиеся по кругу.Мне тоже. Так яи не разбираю.не знаю ни Вас, ни Флер, ни андрейку. Я опровергаю высказывания и позицию неизвестных мне лично. Что вы все представляете из себя как реальные, понятия не имею. Возможно, в реальной жизни вы сильно отличаетесь от своих форумных ников. ЛАД 2 Повідомлень: 19450 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4825 раз. Подякували: 4469 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3638363936403641 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Aps,

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Ana zРадио і 5 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 769 , 770 , 771

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7701 6545517

ЛОБ Вів 07 вер, 2021 07:54