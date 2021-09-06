ЛАД написав:Опять же плохо, что непонятно как связаны Ваши пруфы со "звучанием легенды о чипировании".
что-то вам с утра очень плохо Но допишу тогда еще один миф с этой легенды: что чипированные смогут без масок и тестов перемещаться без ограничений, в отличии от неваксов. А когда всех чипируют, то наступит рай на земле.
Рай на земле точно никто не обещал. Разве что Христос после второго пришествия. Ну а "без масок и тестов"... К сожалению, оказалось, не все так хорошо и просто.
Шутки я надеялся вы хоть немного понимаете Тут вспомнился анекдот по теме: так все же ковид это эпидемия или политика?
Ромасик написав:для непонятливых - выше на 3 картинке yama есть красноречивый пруф.
Ромасик подключил сервис рандомных отмазок? -- ту картинку постило како-никакое "официальное лицо" -- или как иначе она може быть пруфом вот этого:
Ромасик написав:... когда легенда о чипировании только запускалась, то звучала совсем по другому ...
? Или Ромасик немного недопонял цифры эффективности вакцин и теперь непойми кого обвинять пытается?..
пример офциальной инфы вам дан. Вам не дошло. Дана визуализация для непонятливых. Все равно непонятно. То что я еще могу сделать.
Так та официальная инфа с
Ромасик написав:когда легенда о чипировании только запускалась, то звучала совсем по другому
связана примерно так же, как известный дядька с огородом бузины... А поэтому и спрашиваю: может Ромасик ту официальную инфу перенедопонял? или, может, Ромасик не понимает официальные цифры эффективностей вакцин? -- так пусть Ромасик не стесняется: если что-то непонятно -- всегда можно уточнить...
Вакцинированных двумя/тремя дозами в больницах быть не должно от слова "совсем", они максимум могут болеть дома в легкой форме, а летальность от ковида особенно после трех доз – это нонсенс
Такой результат не даёт ни одна вакцина. Хотя было бы неплохо. Но всё же вакцина, которая снижает вероятность тяжёлого заболевания пусть в 2 раза, а не до 0, лучше, чем ничего.
Очень часто на заборах вижу информацию типа: "Все вакцины против COVID-19 обеспечивают надежную защиту, предотвращая тяжелое течение заболевания, риск госпитализации и смерти от коронавируса. Вакцина Pfizer-BioNTech продемонстрировала эффективность на уровне 95 %..." Объясните мне внятно, что же это означает?
Вакцинированных двумя/тремя дозами в больницах быть не должно от слова "совсем", они максимум могут болеть дома в легкой форме, а летальность от ковида особенно после трех доз – это нонсенс
Такой результат не даёт ни одна вакцина. Хотя было бы неплохо. Но всё же вакцина, которая снижает вероятность тяжёлого заболевания пусть в 2 раза, а не до 0, лучше, чем ничего.
Очень часто на заборах вижу информацию типа: "Все вакцины против COVID-19 обеспечивают надежную защиту, предотвращая тяжелое течение заболевания, риск госпитализации и смерти от коронавируса. Вакцина Pfizer-BioNTech продемонстрировала эффективность на уровне 95 %..." Объясните мне внятно, что же это означает?
Объясняю: что первое, что второе подразумевает "в популяции". И как в последствии выяснилось: для новых штаммов эффективность падает.
roberto dark написав:Согласно исследованию, люди, которым сделали две прививки, имели в шесть раз больше шансов заразиться штаммом «Дельта», чем пациенты, которые не были вакцинированы, но ранее заразились коронавирусом. Это исследование, опубликованное в Интернете, но еще не прошедшее экспертную оценку, является крупнейшим в своем роде. Оно не принимает во внимание ревакцинацию, которая сейчас широко применяется в Израиле
Вы прозевали, эту новость обсудили ещё несколько дней назад. Не буду возвращаться, но практической ценности она не имеет. Устраивать "ковидные вечеринки" для получения "сильного иммунитета" всё же не стоит.
Прозевал ибо не читал форум по причине блокировки и невозможности писать. Вообще-то новость показалась весьма важной. Маккаби лучшая больничная касса в Израиле. Сам являюсь её членом очень много лет и здесь в заказуху не особо верю. Кстати...Если обсуждали то к каким ВЫВОДАМ ПРИШЛИ? P S. Я поэтому взял паузу от вакцинации бустерной дозой.
Если вы или ваши родственники не дай бог в сентябре попадут в больницу, рекомендую спешно подъехать за списком медикаментов к лечащему врачу. Финансирование больниц Службой Здоровья практически полностью прекращено (за исключением скоропомощных, но и туда идут просто слезы). По причине отсутствия элементарнейших и даже самых дешевых препаратов начинает ухудшаться состояние пациентов в реанимациях города. Такими темпами скоро дойдет до летальных исходов. Прошу модераторов отнестись с пониманием и не зачищать этот пост. Четкое понимание ныне сложившейся в госмедицине ситуации возможно спасет чью-нибудь жизнь.
fler написав:ЛАД Ми не настільки страшні, як ви нас тут малюєте
Лично вы все не страшны. Страшен вред от вашего "юмора".
Мы понимаем, что вакцинация худо-бедно работает. Нас не устраивает «худо-бедно», мы хотим «как положено».
А "как положено"? 100%-ую гарантию не даёт ни одна вакцина. Противогриппозные вакцины дают, похоже, примерно такую же вероятность, да ещё каждый сезон новая вакцина.
Для людей из группы риска может и так сойдет, а для всех остальных (при том, что летальность от ковида составляет 2%, из которых 80% приходится на ту самую группу риска) польза вакцинации vs побочки выглядит пока так себе.
Вопрос о пользе вакцинации "для всех остальных" обсуждался неоднократно, повторяться не буду, надоело.
Последствия ковида vs последствия вакцинации мир узнает через 5 лет. Мы подождем, а вы – как хотите.
Почему через 5лет? Не через 10? 20?
В общении между людьми я ценю тонкий юмор и даже троллинг, но не оскорбления. Если кто-то не понимает наш юмор по теме ветки (в отношении необходимости 3-й, 4-й и т.д прививок или показателей летальности после 2-й и 3-й и т.д. прививок или насчет бигфармы и т.д.), то это их проблемы.
Как-то слишком много "юмора". И чересчур однообразного. Насчёт 3-4-й прививок я Вам приводил пример антистолбнячной, Вы сделали вид, что не заметили.
Ромасик написав:.... Шутки я надеялся вы хоть немного понимаете Тут вспомнился анекдот по теме: так все же ковид это эпидемия или политика?
Шутки понимаю. Но когда форум превращается в собрание шуток, це занадто. Здесь всё же не форум по рассказыванию анекдотов. Анекдот этот не знаю, расскажите, посмеюсь. Я на форуме пытаюсь получать новую информацию, но благодаря засилью "юмора" приходится заниматься черти чем. Честно говоря, уже надоело. Причём, "шутки" однотипные и повторяющиеся по кругу.
личности разбирать не интересно.
Мне тоже. Так я личности и не разбираю. Я лично не знаю ни Вас, ни Флер, ни андрейку. Я опровергаю высказывания и позицию неизвестных мне лично ников. Что вы все представляете из себя как реальные личности, понятия не имею. Возможно, в реальной жизни вы сильно отличаетесь от своих форумных ников.