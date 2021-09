Додано: Вів 07 вер, 2021 14:06

_hunter написав: Так от "дельты" 90% и нет. И не обещал никто, вроде. Так от "дельты" 90% и нет. И не обещал никто, вроде.

Тут граємось, тут - не граємось, тут - рибку загортаємо?According to an analysis carried out by Public Health England, two doses of the Pfizer-BioNTech vaccine appeared to be about 88 percent effective against symptomatic disease andeffectivevariant.И подобных исследований уже куча, как и всяких других...