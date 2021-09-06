RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 36403641364236433644>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.1 5 36
Мені вже зробили щеплення
69%
25
Не можу за станом здоров'я
3%
1
Не вірю в ефективність вакцин
6%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
6
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
1
Ще в роздумах
3%
1
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 13:27

  ЛАД написав:100%-ую гарантию не даёт ни одна вакцина.


Так я и 90% не вижу :shock: Может не туда смотрю :roll:

  ЛАД написав:Почему через 5лет? Не через 10? 20?


На заборах пока так пишут...

  ЛАД написав:Насчёт 3-4-й прививок я Вам приводил пример антистолбнячной, Вы сделали вид, что не заметили.


Извините, я вас не очень внимательно читаю..
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1958
З нами з: 07.08.09
Подякував: 569 раз.
Подякували: 702 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 13:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Так я и 90% не вижу Может не туда смотрю

А смотрите куда? Как вы %% считаете? Как завещал ....?)))
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4547
З нами з: 15.02.09
Подякував: 223 раз.
Подякували: 1341 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 13:35

  Hotab написав:
  fler написав:Так я и 90% не вижу Может не туда смотрю

А смотрите куда? Как вы %% считаете? Как завещал ....?)))

Работодатель ))))) и просил смотреть на настроения и вещать дальше по плану, с Ромкой, но так что бы никто не догадался ))))))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2978
З нами з: 04.03.15
Подякував: 70 раз.
Подякували: 523 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 13:47

  Hotab написав:
  fler написав:Так я и 90% не вижу Может не туда смотрю

А смотрите куда?


Все чаще в сторону Херсона :wink:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1958
З нами з: 07.08.09
Подякував: 569 раз.
Подякували: 702 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 13:48

  fler написав:
  ЛАД написав:100%-ую гарантию не даёт ни одна вакцина.


Так я и 90% не вижу :shock: Может не туда смотрю :roll:
...

Так от "дельты" 90% и нет. И не обещал никто, вроде. Опять шутейки в стиле Ромасик-а: "сам придумал -- сам обиделся"?
_hunter
 
Повідомлень: 5046
З нами з: 22.03.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 382 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 13:52

stm
No comments... :roll:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1958
З нами з: 07.08.09
Подякував: 569 раз.
Подякували: 702 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 14:06

  _hunter написав:Так от "дельты" 90% и нет. И не обещал никто, вроде.


Тут граємось, тут - не граємось, тут - рибку загортаємо?
According to an analysis carried out by Public Health England, two doses of the Pfizer-BioNTech vaccine appeared to be about 88 percent effective against symptomatic disease and 96 percent effective against hospitalization with the Delta variant.
https://www.gov.uk/government/news/vacc ... ta-variant

И подобных исследований уже куча, как и всяких других...
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1958
З нами з: 07.08.09
Подякував: 569 раз.
Подякували: 702 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 14:06

  fler написав:stm
No comments... :roll:

Правильно говорить: Який жах! Будем переучивать Вас любить неньку Украину )))
Кстати, друг семьи после ИВЛ 1-2 дня как себя чувствует? Титр антител на высоте? Почка не подводит единственная? Год-то прошёл, а у нас ковид только растёт. Вакцинироваться Вы его отговорили надеюсь )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2978
З нами з: 04.03.15
Подякував: 70 раз.
Подякували: 523 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 14:14

  ЛАД написав:Читаю форум и чем дальше, тем больше складывается впечатление, что Ромасик просто развлекается, нравится человеку потроллить собеседников. О fler уже писал - человек занимается пропагандой. Зачем - не знаю. Работает - на кого? По убеждению? - сильно сомневаюсь. Методики, испытанные временем ещё со времён Геббельса.
Ну вот выложил андрейка чуть выше "сенсационную" новость. При этом ни единой ссылки на источники, типичный "клуб ОБС" ("одна баба сказала"). Не хочется обижать мальчика (тем более, пост удалят "за личные выпады). Сильно подозреваю, что он всё ещё верит всему, что на заборе написано. Ничего ещё не поранил, бедняжка?

Дети интернета и завсегдатаи соцсетей.
Starikan
2
 
Повідомлень: 18311
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2215 раз.
Подякували: 2985 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 14:16

Ученые из Швейцарии выяснили, что влияет на развитие тяжелой формы COVID-19

Выяснилось, что высокий уровень глюкозы в крови способствует развитию тяжелой формы COVID-19, которая может привести к поражению легких, образованию тромбов и полиорганной недостаточности.

Надо всего лишь меньше жрать сахара, хлеба, макарон, картохи... и тогда "этопростогрипп".
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2387
З нами з: 08.09.09
Подякував: 43 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 36403641364236433644>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hotab, ЛАД і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 769, 770, 771
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7701 6556052
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 вер, 2021 07:54
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (10222)
07.09.2021 16:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.