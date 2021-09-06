_hunter написав:Так от "дельты" 90% и нет. И не обещал никто, вроде.
Тут граємось, тут - не граємось, тут - рибку загортаємо? According to an analysis carried out by Public Health England, two doses of the Pfizer-BioNTech vaccine appeared to be about 88 percent effective against symptomatic disease and 96 percent effective against hospitalization with the Delta variant. https://www.gov.uk/government/news/vacc ... ta-variant
И подобных исследований уже куча, как и всяких других...
Правильно говорить: Який жах! Будем переучивать Вас любить неньку Украину ))) Кстати, друг семьи после ИВЛ 1-2 дня как себя чувствует? Титр антител на высоте? Почка не подводит единственная? Год-то прошёл, а у нас ковид только растёт. Вакцинироваться Вы его отговорили надеюсь )))
ЛАД написав:Читаю форум и чем дальше, тем больше складывается впечатление, что Ромасик просто развлекается, нравится человеку потроллить собеседников. О fler уже писал - человек занимается пропагандой. Зачем - не знаю. Работает - на кого? По убеждению? - сильно сомневаюсь. Методики, испытанные временем ещё со времён Геббельса. Ну вот выложил андрейка чуть выше "сенсационную" новость. При этом ни единой ссылки на источники, типичный "клуб ОБС" ("одна баба сказала"). Не хочется обижать мальчика (тем более, пост удалят "за личные выпады). Сильно подозреваю, что он всё ещё верит всему, что на заборе написано. Ничего ещё не поранил, бедняжка?