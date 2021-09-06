ЛАД написав:

Ромасик написав: ....

Шутки я надеялся вы хоть немного понимаете

Тут вспомнился анекдот по теме: так все же ковид это эпидемия или политика? ....Шутки я надеялся вы хоть немного понимаетеТут вспомнился анекдот по теме: так все же ковид это эпидемия или политика?

личности разбирать не интересно.

личности

лично

ников

личности

Шутки понимаю. Но когда форум превращается в собрание шуток, це занадто. Здесь всё же не форум по рассказыванию анекдотов.Анекдот этот не знаю, расскажите, посмеюсь.Я на форуме пытаюсь получать новую информацию, но благодаря засилью "юмора" приходится заниматься черти чем. Честно говоря, уже надоело.Причём, "шутки" однотипные и повторяющиеся по кругу.Мне тоже. Так яи не разбираю.не знаю ни Вас, ни Флер, ни андрейку. Я опровергаю высказывания и позицию неизвестных мне лично. Что вы все представляете из себя как реальные, понятия не имею. Возможно, в реальной жизни вы сильно отличаетесь от своих форумных ников.