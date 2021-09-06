roberto dark написав:Согласно исследованию, люди, которым сделали две прививки, имели в шесть раз больше шансов заразиться штаммом «Дельта», чем пациенты, которые не были вакцинированы, но ранее заразились коронавирусом. Кстати...Если обсуждали то к каким ВЫВОДАМ ПРИШЛИ? P S. Я поэтому взял паузу от вакцинации бустерной дозой.
Вывода два: идете вместо бустерной дозы глотать свежевыдыхаемый воздух людей, чтобы заболеть быстрее для того, чтобы не заболеть. [тоже видите проблему с логикой?] Или получаете вакцину.
_hunter написав:Так от "дельты" 90% и нет. И не обещал никто, вроде.
Тут граємось, тут - не граємось, тут - рибку загортаємо? According to an analysis carried out by Public Health England, two doses of the Pfizer-BioNTech vaccine appeared to be about 88 percent effective against symptomatic disease and 96 percent effective against hospitalization with the Delta variant. https://www.gov.uk/government/news/vacc ... ta-variant
И подобных исследований уже куча, как и всяких других...
Во-первых: это не "обещание" -- это анализ текущей обстановки/реальных случаев. Во-вторых: ОК -- так а что вам не понятно?
The analysis included 14,019 cases of the Delta variant – 166 of whom were hospitalised – between 12 April and 4 June, looking at emergency hospital admissions in England.
ЛАД написав:Насчёт 3-4-й прививок я Вам приводил пример антистолбнячной, Вы сделали вид, что не заметили.
Извините, я вас не очень внимательно читаю..
Сейчас прочитали? Так что насчёт противостолбнячной вакцины? Тоже не годится? Кстати, не подскажете, какая эффективность у вакцины от гриппа? Или об этой вакцине тоже не заметили ( в своём ответе Вы её обрезали)?
P.s. А читать Вам, естественно, не нужно. Даже невнимательно. Для геббельсовской пропаганды читать оппонентов совсем не обязательно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 07 вер, 2021 15:25, всього редагувалось 1 раз.
Так и правда никакой. Замарался ж ведь, Ромка. Сначала ради несчастной литрухи вискаря смалодушничал и слился, потом не сумел разобраться, что абсолютные цифры приводятся к 100к не простым делением их всех на коэф. А с учётом %-ного состава группы. В общем утратил все, что можно.
Ромасик написав:.... Шутки я надеялся вы хоть немного понимаете Тут вспомнился анекдот по теме: так все же ковид это эпидемия или политика?
Шутки понимаю. Но когда форум превращается в собрание шуток, це занадто. Здесь всё же не форум по рассказыванию анекдотов. Анекдот этот не знаю, расскажите, посмеюсь. Я на форуме пытаюсь получать новую информацию, но благодаря засилью "юмора" приходится заниматься черти чем. Честно говоря, уже надоело. Причём, "шутки" однотипные и повторяющиеся по кругу.
личности разбирать не интересно.
Мне тоже. Так я личности и не разбираю. Я лично не знаю ни Вас, ни Флер, ни андрейку. Я опровергаю высказывания и позицию неизвестных мне лично ников. Что вы все представляете из себя как реальные личности, понятия не имею. Возможно, в реальной жизни вы сильно отличаетесь от своих форумных ников.
как раз только из вашего лагеря переходят на личности. Ниразу не видел, чтобы флер или Вкладчик кого-то диагностировали. анекдот (публиковался здесь) Два старых еврея: -То скажите мне Мойша, ковид - это все же эпидемия или политиика? -Это религия. Можешь верить, можешь не верить, а ритуалы соблюдать обьязан.
Так и правда никакой. Замарался ж ведь, Ромка. Сначала ради несчастной литрухи вискаря смалодушничал и слился, потом не сумел разобраться, что абсолютные цифры приводятся к 100к не простым делением их всех на коэф. А с учётом %-ного состава группы. В общем утратил все, что можно.
вот-вот, а я о чем:
Ромасик написав:как раз только из вашего лагеря переходят на личности. Ниразу не видел, чтобы флер или Вкладчик кого-то диагностировали.