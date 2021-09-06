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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3641364236433644>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.1 5 36
Мені вже зробили щеплення
69%
25
Не можу за станом здоров'я
3%
1
Не вірю в ефективність вакцин
6%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
6
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
1
Ще в роздумах
3%
1
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 14:16

  roberto dark написав:Согласно исследованию, люди, которым сделали две прививки, имели в шесть раз больше шансов заразиться штаммом «Дельта», чем пациенты, которые не были вакцинированы, но ранее заразились коронавирусом.
Кстати...Если обсуждали то к каким ВЫВОДАМ ПРИШЛИ?
P S. Я поэтому взял паузу от вакцинации бустерной дозой.

Вывода два: идете вместо бустерной дозы глотать свежевыдыхаемый воздух людей, чтобы заболеть быстрее для того, чтобы не заболеть. [тоже видите проблему с логикой?]
Или получаете вакцину.
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 14:42

  fler написав:
  _hunter написав:Так от "дельты" 90% и нет. И не обещал никто, вроде.


Тут граємось, тут - не граємось, тут - рибку загортаємо?
According to an analysis carried out by Public Health England, two doses of the Pfizer-BioNTech vaccine appeared to be about 88 percent effective against symptomatic disease and 96 percent effective against hospitalization with the Delta variant.
https://www.gov.uk/government/news/vacc ... ta-variant

И подобных исследований уже куча, как и всяких других...

Во-первых: это не "обещание" -- это анализ текущей обстановки/реальных случаев.
Во-вторых: ОК -- так а что вам не понятно?
The analysis included 14,019 cases of the Delta variant – 166 of whom were hospitalised – between 12 April and 4 June, looking at emergency hospital admissions in England.

-- ну, т.е. в цифры, вроде, укладываются...
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 14:56

  fler написав:
  Hotab написав:
  fler написав:Так я и 90% не вижу Может не туда смотрю

А смотрите куда?


Все чаще в сторону Херсона :wink:

Эт напрасна. Я по веткам ОКРЖН шарюсь в неактивном поиске хатынки. Не люблю я наш юг. И море в медузах и тине, да и люди такие же.

У кого есть инсайд, с понедельника желтеем?
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 15:04

  fler написав:.....
  ЛАД написав:Насчёт 3-4-й прививок я Вам приводил пример антистолбнячной, Вы сделали вид, что не заметили.


Извините, я вас не очень внимательно читаю..

Сейчас прочитали?
Так что насчёт противостолбнячной вакцины? Тоже не годится?
Кстати, не подскажете, какая эффективность у вакцины от гриппа? Или об этой вакцине тоже не заметили ( в своём ответе Вы её обрезали)?

P.s. А читать Вам, естественно, не нужно. Даже невнимательно. Для геббельсовской пропаганды читать оппонентов совсем не обязательно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 07 вер, 2021 15:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 15:05

  roberto dark написав: Кстати...Если обсуждали то к каким ВЫВОДАМ ПРИШЛИ?

замяли тему, как и все остальные с привкусом зрады, под предлогом вы ничего не понимаете, какой из вас математик, вы не учли это, пятое, десятое.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 15:07

  Schmit написав:Ученые из Швейцарии выяснили, что влияет на развитие тяжелой формы COVID-19

Выяснилось, что высокий уровень глюкозы в крови способствует развитию тяжелой формы COVID-19, которая может привести к поражению легких, образованию тромбов и полиорганной недостаточности.

Надо всего лишь меньше жрать сахара, хлеба, макарон, картохи... и тогда "этопростогрипп".

та вы что! завтра еще диабетчиков назовут группой риска :lol:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 15:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:какой из вас математик

Так и правда никакой. Замарался ж ведь, Ромка.
Сначала ради несчастной литрухи вискаря смалодушничал и слился, потом не сумел разобраться, что абсолютные цифры приводятся к 100к не простым делением их всех на коэф. А с учётом %-ного состава группы. В общем утратил все, что можно.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 15:12

  ЛАД написав:
  Ромасик написав:....
Шутки я надеялся вы хоть немного понимаете :D
Тут вспомнился анекдот по теме: так все же ковид это эпидемия или политика?

Шутки понимаю. Но когда форум превращается в собрание шуток, це занадто. Здесь всё же не форум по рассказыванию анекдотов.
Анекдот этот не знаю, расскажите, посмеюсь.
Я на форуме пытаюсь получать новую информацию, но благодаря засилью "юмора" приходится заниматься черти чем. Честно говоря, уже надоело.
Причём, "шутки" однотипные и повторяющиеся по кругу.
личности разбирать не интересно.

Мне тоже. Так я личности и не разбираю.
Я лично не знаю ни Вас, ни Флер, ни андрейку. Я опровергаю высказывания и позицию неизвестных мне лично ников. Что вы все представляете из себя как реальные личности, понятия не имею. Возможно, в реальной жизни вы сильно отличаетесь от своих форумных ников.

как раз только из вашего лагеря переходят на личности. Ниразу не видел, чтобы флер или Вкладчик кого-то диагностировали.
анекдот (публиковался здесь)
Два старых еврея:
-То скажите мне Мойша, ковид - это все же эпидемия или политиика?
-Это религия. Можешь верить, можешь не верить, а ритуалы соблюдать обьязан.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 15:14

  Hotab написав:
  Ромасик написав:какой из вас математик

Так и правда никакой. Замарался ж ведь, Ромка.
Сначала ради несчастной литрухи вискаря смалодушничал и слился, потом не сумел разобраться, что абсолютные цифры приводятся к 100к не простым делением их всех на коэф. А с учётом %-ного состава группы. В общем утратил все, что можно.

вот-вот, а я о чем:
  Ромасик написав:как раз только из вашего лагеря переходят на личности. Ниразу не видел, чтобы флер или Вкладчик кого-то диагностировали.
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 15:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:чтобы флер

Многократно. "Прикидываться дураком" и т.д. Просто я не жалуюсь на нее.

А вкладчик отдельная история. Он даже и не читает. Носит сюда навоз из сраны и все. Вопросы по восьмому разу задаёт одни и те же, хотя давно ему отвечали. Человек на работе.
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