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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.1 5 36
Мені вже зробили щеплення
69%
25
Не можу за станом здоров'я
3%
1
Не вірю в ефективність вакцин
6%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
6
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
1
Ще в роздумах
3%
1
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 15:19

  ЛАД написав:
  fler написав:.....
  ЛАД написав:Насчёт 3-4-й прививок я Вам приводил пример антистолбнячной, Вы сделали вид, что не заметили.


Извините, я вас не очень внимательно читаю..

Сейчас прочитали?
Так что насчёт противостолбнячной вакцины? Тоже не годится?

P.s. А читать Вам, естественно, не нужно. Даже невнимательно. Для геббельсовской пропаганды читать оппонентов совсем не обязательно.

в столбнячей вакцины эффективность 95%+, а без вакцины летальность 50/50.
в ковидной же эффективность 50/50, а без вакцины летальность 1-2%
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 15:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:в ковидной же эффективность 50/50

Откуда цифра? Не удалось освоить практические цифры смертности Израиля по возрастной группе 60+??
По-прежнему сложности?
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 15:28

  Hotab написав:
  Ромасик написав:в ковидной же эффективность 50/50

Откуда цифра? Не удалось освоить практические цифры смертности Израиля по возрастной группе 60+??
По-прежнему сложности?

та удалось, чего уж там. Тут вообще 1 к 1 - что кололся, что радио слушал :lol:
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 15:32

  Ромасик написав:
  Hotab написав:
  Ромасик написав:в ковидной же эффективность 50/50

Откуда цифра? Не удалось освоить практические цифры смертности Израиля по возрастной группе 60+??
По-прежнему сложности?

та удалось, чего уж там. Тут вообще 1 к 1 - что кололся, что радио слушал :lol:
Зображення

Что это за столбики? Болезнь, смерть, абсолютная цифра, приведенная к 100к??
Или таки не разобрался и просто в своем репертуаре, увидел 2 столбика и зрада??
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 15:38

  Ромасик написав:.....
в столбнячей вакцины эффективность 95%+, а без вакцины летальность 50/50.
в ковидной же эффективность 50/50, а без вакцины летальность 1-2%

О вакцине против столбняка говорил больше из-за этого:
Рекомендованный календарь иммунизации детей против столбняка предусматривает введение пяти доз вакцины. Первичный курс, состоящий из трех доз ДТР3 (DTwP или DTaP), следует назначать в детском возрасте (<1 года), бустерную дозу вакцины, содержащей анатоксин столбняка лучше всего вводить в возрасте 4-7 лет и последующую вакцинацию проводить в подростковом возрасте, то есть в 12-15 лет.

В связи с "шутками" fler о 3-4-ой дозе вакцины от ковида.
Или Вы тоже "невнимательно читаете"? Не похоже.
ЛАД
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