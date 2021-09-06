Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 вер, 2021 15:19
ЛАД написав: fler написав:
.....
ЛАД написав:
Насчёт 3-4-й прививок я Вам приводил пример антистолбнячной, Вы сделали вид, что не заметили.
Извините, я вас не очень внимательно читаю..
Сейчас прочитали?
Так что насчёт противостолбнячной вакцины? Тоже не годится?
P.s. А читать Вам, естественно, не нужно. Даже невнимательно. Для геббельсовской пропаганды читать оппонентов совсем не обязательно.
в столбнячей вакцины эффективность 95%+, а без вакцины летальность 50/50.
в ковидной же эффективность 50/50, а без вакцины летальность 1-2%
Ромасик
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Додано: Вів 07 вер, 2021 15:22
Ромасик написав:
в ковидной же эффективность 50/50
Откуда цифра? Не удалось освоить практические цифры смертности Израиля по возрастной группе 60+??
По-прежнему сложности?
Hotab
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Додано: Вів 07 вер, 2021 15:28
Hotab написав: Ромасик написав:
в ковидной же эффективность 50/50
Откуда цифра? Не удалось освоить практические цифры смертности Израиля по возрастной группе 60+??
По-прежнему сложности?
та удалось, чего уж там. Тут вообще 1 к 1 - что кололся, что радио слушал
Ромасик
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Додано: Вів 07 вер, 2021 15:32
Ромасик написав: Hotab написав: Ромасик написав:
в ковидной же эффективность 50/50
Откуда цифра? Не удалось освоить практические цифры смертности Израиля по возрастной группе 60+??
По-прежнему сложности?
та удалось, чего уж там. Тут вообще 1 к 1 - что кололся, что радио слушал
Что это за столбики? Болезнь, смерть, абсолютная цифра, приведенная к 100к??
Или таки не разобрался и просто в своем репертуаре, увидел 2 столбика и зрада??
Hotab
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Додано: Вів 07 вер, 2021 15:38
Ромасик написав:
.....
в столбнячей вакцины эффективность 95%+, а без вакцины летальность 50/50.
в ковидной же эффективность 50/50, а без вакцины летальность 1-2%
О вакцине против столбняка говорил больше из-за этого:
Рекомендованный календарь иммунизации детей против столбняка предусматривает введение
пяти доз вакцины. Первичный курс, состоящий из трех доз ДТР3 (DTwP или DTaP), следует назначать в детском возрасте (<1 года), бустерную дозу вакцины, содержащей анатоксин столбняка лучше всего вводить в возрасте 4-7 лет и последующую вакцинацию проводить в подростковом возрасте, то есть в 12-15 лет.
В связи с "шутками"
fler
о 3-4-ой дозе вакцины от ковида.
Или Вы тоже "невнимательно читаете"? Не похоже.
ЛАД
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