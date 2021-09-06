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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3642364336443645>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.1 5 36
Мені вже зробили щеплення
69%
25
Не можу за станом здоров'я
3%
1
Не вірю в ефективність вакцин
6%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
6
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
1
Ще в роздумах
3%
1
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 15:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:чтобы флер

Многократно. "Прикидываться дураком" и т.д. Просто я не жалуюсь на нее.

А вкладчик отдельная история. Он даже и не читает. Носит сюда навоз из сраны и все. Вопросы по восьмому разу задаёт одни и те же, хотя давно ему отвечали. Человек на работе.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 15:19

  ЛАД написав:
  fler написав:.....
  ЛАД написав:Насчёт 3-4-й прививок я Вам приводил пример антистолбнячной, Вы сделали вид, что не заметили.


Извините, я вас не очень внимательно читаю..

Сейчас прочитали?
Так что насчёт противостолбнячной вакцины? Тоже не годится?

P.s. А читать Вам, естественно, не нужно. Даже невнимательно. Для геббельсовской пропаганды читать оппонентов совсем не обязательно.

в столбнячей вакцины эффективность 95%+, а без вакцины летальность 50/50.
в ковидной же эффективность 50/50, а без вакцины летальность 1-2%
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 15:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:в ковидной же эффективность 50/50

Откуда цифра? Не удалось освоить практические цифры смертности Израиля по возрастной группе 60+??
По-прежнему сложности?
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 15:28

  Hotab написав:
  Ромасик написав:в ковидной же эффективность 50/50

Откуда цифра? Не удалось освоить практические цифры смертности Израиля по возрастной группе 60+??
По-прежнему сложности?

та удалось, чего уж там. Тут вообще 1 к 1 - что кололся, что радио слушал :lol:
Зображення
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 15:32

  Ромасик написав:
  Hotab написав:
  Ромасик написав:в ковидной же эффективность 50/50

Откуда цифра? Не удалось освоить практические цифры смертности Израиля по возрастной группе 60+??
По-прежнему сложности?

та удалось, чего уж там. Тут вообще 1 к 1 - что кололся, что радио слушал :lol:
Зображення

Что это за столбики? Болезнь, смерть, абсолютная цифра, приведенная к 100к??
Или таки не разобрался и просто в своем репертуаре, увидел 2 столбика и зрада??
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 15:38

  Ромасик написав:.....
в столбнячей вакцины эффективность 95%+, а без вакцины летальность 50/50.
в ковидной же эффективность 50/50, а без вакцины летальность 1-2%

О вакцине против столбняка говорил больше из-за этого:
Рекомендованный календарь иммунизации детей против столбняка предусматривает введение пяти доз вакцины. Первичный курс, состоящий из трех доз ДТР3 (DTwP или DTaP), следует назначать в детском возрасте (<1 года), бустерную дозу вакцины, содержащей анатоксин столбняка лучше всего вводить в возрасте 4-7 лет и последующую вакцинацию проводить в подростковом возрасте, то есть в 12-15 лет.

В связи с "шутками" fler о 3-4-ой дозе вакцины от ковида.
Или Вы тоже "невнимательно читаете"? Не похоже.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 15:41

  Hotab написав:
  Ромасик написав:.....
та удалось, чего уж там. Тут вообще 1 к 1 - что кололся, что радио слушал :lol:
Зображення

Что это за столбики? Болезнь, смерть, абсолютная цифра, приведенная к 100к??
Или таки не разобрался и просто в своем репертуаре, увидел 2 столбика и зрада??

Для того, чтобы "шутить" и троллить достаточно "увидеть 2 столбика".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 15:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Для того, чтобы "шутить" и троллить достаточно "увидеть 2 столбика


К сожалению да.
Пора бы обратить внимание модератора на такое поведение.


Ромасик: Вакцина помогает 50/50
Хотаб: От смертности в Израиле в группе 60+ помогает в 50 раз снизить смертность (0.2 и 9.4)
Ромасик: Ага, вот два столбика одинаковые, что колол, что радио слушал
Хотаб: Так то график не смертности, а заболеваемости, и исключительно глубоких стариков, и после первого укола.
Ромасик: :lol:

Это вообще что?
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 15:44

  Ромасик написав:в столбнячей вакцины эффективность 95%+, а без вакцины летальность 50/50.
в ковидной же эффективность 50/50, а без вакцины летальность 1-2%

О, таки уже и Ямой прикидываться не надо, любовь к книгам (по биологии и математике) а так же вакцинам подвела. А Вы и не заметили. Не лев, Вы Рома-Яма, а скунс )))
stm
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 15:48

  roberto dark написав:
  ЛАД написав:......
Вы прозевали, эту новость обсудили ещё несколько дней назад.
Не буду возвращаться, но практической ценности она не имеет. Устраивать "ковидные вечеринки" для получения "сильного иммунитета" всё же не стоит.

Прозевал ибо не читал форум по причине блокировки и невозможности писать. Вообще-то новость показалась весьма важной. Маккаби лучшая больничная касса в Израиле. Сам являюсь её членом очень много лет и здесь в заказуху не особо верю.
Кстати...Если обсуждали то к каким ВЫВОДАМ ПРИШЛИ?
P S. Я поэтому взял паузу от вакцинации бустерной дозой.

А какие могут быть выводы?
Пусть даже это достоверные результаты (хотя я не стал бы торопиться). Не рассматриваю как "заказуху", но возможны просто ошибки в исследовании.
Лично мой вывод написал выше (см. подчеркнутое).
ЛАД
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