Ромасик написав:..... в столбнячей вакцины эффективность 95%+, а без вакцины летальность 50/50. в ковидной же эффективность 50/50, а без вакцины летальность 1-2%
О вакцине против столбняка говорил больше из-за этого:
Рекомендованный календарь иммунизации детей против столбняка предусматривает введение пяти доз вакцины. Первичный курс, состоящий из трех доз ДТР3 (DTwP или DTaP), следует назначать в детском возрасте (<1 года), бустерную дозу вакцины, содержащей анатоксин столбняка лучше всего вводить в возрасте 4-7 лет и последующую вакцинацию проводить в подростковом возрасте, то есть в 12-15 лет.
В связи с "шутками" fler о 3-4-ой дозе вакцины от ковида. Или Вы тоже "невнимательно читаете"? Не похоже.
ЛАД написав:Для того, чтобы "шутить" и троллить достаточно "увидеть 2 столбика
К сожалению да. Пора бы обратить внимание модератора на такое поведение.
Ромасик: Вакцина помогает 50/50 Хотаб: От смертности в Израиле в группе 60+ помогает в 50 раз снизить смертность (0.2 и 9.4) Ромасик: Ага, вот два столбика одинаковые, что колол, что радио слушал Хотаб: Так то график не смертности, а заболеваемости, и исключительно глубоких стариков, и после первого укола. Ромасик:
ЛАД написав:...... Вы прозевали, эту новость обсудили ещё несколько дней назад. Не буду возвращаться, но практической ценности она не имеет. Устраивать "ковидные вечеринки" для получения "сильного иммунитета" всё же не стоит.
Прозевал ибо не читал форум по причине блокировки и невозможности писать. Вообще-то новость показалась весьма важной. Маккаби лучшая больничная касса в Израиле. Сам являюсь её членом очень много лет и здесь в заказуху не особо верю. Кстати...Если обсуждали то к каким ВЫВОДАМ ПРИШЛИ? P S. Я поэтому взял паузу от вакцинации бустерной дозой.
А какие могут быть выводы? Пусть даже это достоверные результаты (хотя я не стал бы торопиться). Не рассматриваю как "заказуху", но возможны просто ошибки в исследовании. Лично мой вывод написал выше (см. подчеркнутое).