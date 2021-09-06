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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3643364436453646>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.1 5 36
Мені вже зробили щеплення
69%
25
Не можу за станом здоров'я
3%
1
Не вірю в ефективність вакцин
6%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
6
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
1
Ще в роздумах
3%
1
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 15:54

  Ромасик написав:....
в столбнячей вакцины эффективность 95%+, а без вакцины летальность 50/50.
в ковидной же эффективность 50/50, а без вакцины летальность 1-2%

Даже не очень присмотрелся к цифрам.
Но "шутка" уж очень корявая.
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 16:03

К вопросу о необходимости прививки и соблюдения ограничений более молодыми:
Суд во Вьетнаме приговорил местного жителя к пяти годам тюрьмы за нарушение строгих правил карантина и распространение коронавируса.
.....
На судебном процессе в народном суде южной провинции Камау 28-летний Ле Ван Три был признан виновным в "распространении опасных инфекционных заболеваний".

"Ле Ван Три вернулся в Камау из Хошимина и нарушил правила 21-дневного карантина", — заявил представитель обвинения, добавив, что мужчина сознательно подверг опасности окружающих. По данным стороны обвинения, мужчина заразил восемь человек, один из которых скончался от коронавируса после длившегося один месяц лечения.

https://www.9tv.co.il/item/33919
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 16:15

  Ромасик написав:
  Schmit написав:Ученые из Швейцарии выяснили, что влияет на развитие тяжелой формы COVID-19

Выяснилось, что высокий уровень глюкозы в крови способствует развитию тяжелой формы COVID-19, которая может привести к поражению легких, образованию тромбов и полиорганной недостаточности.

Надо всего лишь меньше жрать сахара, хлеба, макарон, картохи... и тогда "этопростогрипп".

та вы что! завтра еще диабетчиков назовут группой риска :lol:

Диабетчики давно в группе риска.
Но многие живут с повышенным уровнем сахара в крови и даже об этом не догадываются.
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 16:30

Наразі в Умані зафіксували 11 випадків хворих на COVID-19 серед хасидів. Такі дані станом на 7 вересня. Серед них:
на місці святкування перебувають 8 хасидів – у них легкий перебіг хвороби;
інших 3 відправили до Ізраїлю.
https://healthy.24tv.ua/koronavirus-ser ... l_n1731976

Скількох людей та яким штамом вони заразили, історія замовчує.. Так само як ми не дізнаємось, скільки їх там безсимптомних :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 16:47

  fler написав:Наразі в Умані зафіксували 11 випадків хворих на COVID-19 серед хасидів. Такі дані станом на 7 вересня. Серед них:
на місці святкування перебувають 8 хасидів – у них легкий перебіг хвороби;
інших 3 відправили до Ізраїлю.
https://healthy.24tv.ua/koronavirus-ser ... l_n1731976

Скількох людей та яким штамом вони заразили, історія замовчує.. Так само як ми не дізнаємось, скільки їх там безсимптомних :roll:

Вы нам приводили рассчеты, что их только заехать больными должно было быть несколько сотен. И ещё потом размножить между собой и на уманьцев. А тут какая-то зрада. Не сработала теория вероятности?

Это что, один на тысячу приехавших заболевший? У нас больше выявляют среди украинцев. Кто кого ещё заражает.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 16:58

  fler написав:Наразі в Умані зафіксували 11 випадків хворих на COVID-19 серед хасидів. Такі дані станом на 7 вересня. Серед них:
на місці святкування перебувають 8 хасидів – у них легкий перебіг хвороби;
інших 3 відправили до Ізраїлю.
https://healthy.24tv.ua/koronavirus-ser ... l_n1731976

Скількох людей та яким штамом вони заразили, історія замовчує.. Так само як ми не дізнаємось, скільки їх там безсимптомних :roll:

По Вашей же ссылке:
Як повідомили у МВС, на святкування в Умань прибули понад 29 тисяч паломників.

Не подскажете, сколько заболело наших людей в Умани?
Не допускаете, что хасиды могли заразиться от наших?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 17:03

  Hotab написав:Что это за столбики? Болезнь, смерть, абсолютная цифра, приведенная к 100к??
Или таки не разобрался и просто в своем репертуаре, увидел 2 столбика и зрада??

специально обрезал, чтобы вы ничего не поняли. :lol:
Хотя вы прекрасно знаете, что это за графики.
Правильно флер сказала. :D
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 17:07

https://academic.oup.com/ofid/article/8 ... 98/6327795

После поправки на возраст, пол и сопутствующие заболевания риск посещения отделения неотложной помощи или госпитализации был на 82% ниже у пациентов, получавших mAb, по сравнению с пациентами, не получавшими лечения (95% ДИ, 56% –94%).


Еще одно исследование в пользу моноклональных антител. Если бы они еще не стоили как крыло от самолета.
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 17:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:Хотя вы прекрасно знаете, что это за графики

1. Нас здесь не двое и мы не в ЛС
2. Вам был задан вопрос об эффективности вакцины в контексте защиты от смерти группы 60+.
Вы привели этот график. Что он нам всем объяснил?


  Ромасик написав:
  Hotab написав:
  Ромасик написав:в ковидной же эффективность 50/50

Откуда цифра? Не удалось освоить практические цифры смертности Израиля по возрастной группе 60+??
По-прежнему сложности?

та удалось, чего уж там. Тут вообще 1 к 1 - что кололся, что радио слушал :lol:
Зображення
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 07 вер, 2021 17:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 17:09

А вот о "разноцветных" вакцинах:
Третий мужчина умер в Японии после инъекции одной из трех партий вакцин Moderna, которые были признаны бракованными, хотя власти утверждают, что причинно-следственная связь пока не установлена.
49-летний мужчина получил вторую прививку 11 августа и умер на следующий день.
....
Укол был сделан вакциной из партий, в которых были обнаружены фрагменты нержавеющей стали, что привело к отзыву 1,63 млн доз препарата Moderna 26 августа. Все три партии были произведены в Испании по контракту с компанией Moderna.
Moderna ... на прошлой неделе выпустила совместное с местным дистрибьютором Takeda Pharmaceutical заявление, в котором говорится: «Редкое присутствие частиц нержавеющей стали в вакцине Moderna от COVID-19 не представляет чрезмерного риска для безопасности пациентов и не оказывает негативного влияния на соотношение польза/риск продукта».
.......
По словам министра, отвечающего за программу вакцинации, более 500 000 человек получили вакцины из трех бракованных партий.

... в стране также было сделано не менее 12,2 млн прививок Moderna.

https://detaly.co.il/tri-cheloveka-pogibli-v-yaponii-posle-privivki-brakovannoj-vaktsinoj-moderna/
ЛАД
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