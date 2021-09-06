К вопросу о необходимости прививки и соблюдения ограничений более молодыми:
Суд во Вьетнаме приговорил местного жителя к пяти годам тюрьмы за нарушение строгих правил карантина и распространение коронавируса. ..... На судебном процессе в народном суде южной провинции Камау 28-летний Ле Ван Три был признан виновным в "распространении опасных инфекционных заболеваний".
"Ле Ван Три вернулся в Камау из Хошимина и нарушил правила 21-дневного карантина", — заявил представитель обвинения, добавив, что мужчина сознательно подверг опасности окружающих. По данным стороны обвинения, мужчина заразил восемь человек, один из которых скончался от коронавируса после длившегося один месяц лечения.
Наразі в Умані зафіксували 11 випадків хворих на COVID-19 серед хасидів. Такі дані станом на 7 вересня. Серед них: на місці святкування перебувають 8 хасидів – у них легкий перебіг хвороби; інших 3 відправили до Ізраїлю. https://healthy.24tv.ua/koronavirus-ser ... l_n1731976
Скількох людей та яким штамом вони заразили, історія замовчує.. Так само як ми не дізнаємось, скільки їх там безсимптомних
fler написав:Наразі в Умані зафіксували 11 випадків хворих на COVID-19 серед хасидів. Такі дані станом на 7 вересня. Серед них: на місці святкування перебувають 8 хасидів – у них легкий перебіг хвороби; інших 3 відправили до Ізраїлю. https://healthy.24tv.ua/koronavirus-ser ... l_n1731976
Скількох людей та яким штамом вони заразили, історія замовчує.. Так само як ми не дізнаємось, скільки їх там безсимптомних
Вы нам приводили рассчеты, что их только заехать больными должно было быть несколько сотен. И ещё потом размножить между собой и на уманьцев. А тут какая-то зрада. Не сработала теория вероятности?
Это что, один на тысячу приехавших заболевший? У нас больше выявляют среди украинцев. Кто кого ещё заражает.
fler написав:Наразі в Умані зафіксували 11 випадків хворих на COVID-19 серед хасидів. Такі дані станом на 7 вересня. Серед них: на місці святкування перебувають 8 хасидів – у них легкий перебіг хвороби; інших 3 відправили до Ізраїлю. https://healthy.24tv.ua/koronavirus-ser ... l_n1731976
Скількох людей та яким штамом вони заразили, історія замовчує.. Так само як ми не дізнаємось, скільки їх там безсимптомних
По Вашей же ссылке:
Як повідомили у МВС, на святкування в Умань прибули понад 29 тисяч паломників.
Не подскажете, сколько заболело наших людей в Умани? Не допускаете, что хасиды могли заразиться от наших?