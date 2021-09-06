Третий мужчина умер в Японии после инъекции одной из трех партий вакцин Moderna, которые были признаны бракованными, хотя власти утверждают, что причинно-следственная связь пока не установлена.

49-летний мужчина получил вторую прививку 11 августа и умер на следующий день.

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Укол был сделан вакциной из партий, в которых были обнаружены фрагменты нержавеющей стали, что привело к отзыву 1,63 млн доз препарата Moderna 26 августа. Все три партии были произведены в Испании по контракту с компанией Moderna.

Moderna ... на прошлой неделе выпустила совместное с местным дистрибьютором Takeda Pharmaceutical заявление, в котором говорится: «Редкое присутствие частиц нержавеющей стали в вакцине Moderna от COVID-19 не представляет чрезмерного риска для безопасности пациентов и не оказывает негативного влияния на соотношение польза/риск продукта».

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По словам министра, отвечающего за программу вакцинации, более 500 000 человек получили вакцины из трех бракованных партий.



... в стране также было сделано не менее 12,2 млн прививок Moderna.