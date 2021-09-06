К вопросу о необходимости прививки и соблюдения ограничений более молодыми:
Суд во Вьетнаме приговорил местного жителя к пяти годам тюрьмы за нарушение строгих правил карантина и распространение коронавируса. ..... На судебном процессе в народном суде южной провинции Камау 28-летний Ле Ван Три был признан виновным в "распространении опасных инфекционных заболеваний".
"Ле Ван Три вернулся в Камау из Хошимина и нарушил правила 21-дневного карантина", — заявил представитель обвинения, добавив, что мужчина сознательно подверг опасности окружающих. По данным стороны обвинения, мужчина заразил восемь человек, один из которых скончался от коронавируса после длившегося один месяц лечения.
Наразі в Умані зафіксували 11 випадків хворих на COVID-19 серед хасидів. Такі дані станом на 7 вересня. Серед них: на місці святкування перебувають 8 хасидів – у них легкий перебіг хвороби; інших 3 відправили до Ізраїлю. https://healthy.24tv.ua/koronavirus-ser ... l_n1731976
Скількох людей та яким штамом вони заразили, історія замовчує.. Так само як ми не дізнаємось, скільки їх там безсимптомних
fler написав:Наразі в Умані зафіксували 11 випадків хворих на COVID-19 серед хасидів. Такі дані станом на 7 вересня. Серед них: на місці святкування перебувають 8 хасидів – у них легкий перебіг хвороби; інших 3 відправили до Ізраїлю. https://healthy.24tv.ua/koronavirus-ser ... l_n1731976
Скількох людей та яким штамом вони заразили, історія замовчує.. Так само як ми не дізнаємось, скільки їх там безсимптомних
Вы нам приводили рассчеты, что их только заехать больными должно было быть несколько сотен. И ещё потом размножить между собой и на уманьцев. А тут какая-то зрада. Не сработала теория вероятности?
Это что, один на тысячу приехавших заболевший? У нас больше выявляют среди украинцев. Кто кого ещё заражает.
fler написав:Наразі в Умані зафіксували 11 випадків хворих на COVID-19 серед хасидів. Такі дані станом на 7 вересня. Серед них: на місці святкування перебувають 8 хасидів – у них легкий перебіг хвороби; інших 3 відправили до Ізраїлю. https://healthy.24tv.ua/koronavirus-ser ... l_n1731976
Скількох людей та яким штамом вони заразили, історія замовчує.. Так само як ми не дізнаємось, скільки їх там безсимптомних
По Вашей же ссылке:
Як повідомили у МВС, на святкування в Умань прибули понад 29 тисяч паломників.
Не подскажете, сколько заболело наших людей в Умани? Не допускаете, что хасиды могли заразиться от наших?
После поправки на возраст, пол и сопутствующие заболевания риск посещения отделения неотложной помощи или госпитализации был на 82% ниже у пациентов, получавших mAb, по сравнению с пациентами, не получавшими лечения (95% ДИ, 56% –94%).
Еще одно исследование в пользу моноклональных антител. Если бы они еще не стоили как крыло от самолета.
А вот о "разноцветных" вакцинах, о которых писал Вкладчик:
Третий мужчина умер в Японии после инъекции одной из трех партий вакцин Moderna, которые были признаны бракованными, хотя власти утверждают, что причинно-следственная связь пока не установлена. 49-летний мужчина получил вторую прививку 11 августа и умер на следующий день. .... Укол был сделан вакциной из партий, в которых были обнаружены фрагменты нержавеющей стали, что привело к отзыву 1,63 млн доз препарата Moderna 26 августа. Все три партии были произведены в Испании по контракту с компанией Moderna. Moderna ... на прошлой неделе выпустила совместное с местным дистрибьютором Takeda Pharmaceutical заявление, в котором говорится: «Редкое присутствие частиц нержавеющей стали в вакцине Moderna от COVID-19 не представляет чрезмерного риска для безопасности пациентов и не оказывает негативного влияния на соотношение польза/риск продукта». ....... По словам министра, отвечающего за программу вакцинации, более 500 000 человек получили вакцины из трех бракованных партий.
... в стране также было сделано не менее 12,2 млн прививок Moderna.