Ромасик написав:..... в столбнячей вакцины эффективность 95%+, а без вакцины летальность 50/50. в ковидной же эффективность 50/50, а без вакцины летальность 1-2%
О вакцине против столбняка говорил больше из-за этого:
Рекомендованный календарь иммунизации детей против столбняка предусматривает введение пяти доз вакцины. Первичный курс, состоящий из трех доз ДТР3 (DTwP или DTaP), следует назначать в детском возрасте (<1 года), бустерную дозу вакцины, содержащей анатоксин столбняка лучше всего вводить в возрасте 4-7 лет и последующую вакцинацию проводить в подростковом возрасте, то есть в 12-15 лет.
В связи с "шутками" fler о 3-4-ой дозе вакцины от ковида. Или Вы тоже "невнимательно читаете"? Не похоже.
там от сказа раз 40 надо колоть. Есть к чему расти. Да и Моисей их 40 лет водил. Красивое число. А если серьезно, то вакцину от короны следует рассматривать в сравнении с гриппом (да, гриппом!). Так же каждые 6-12 мес колоть и адаптировать под ожидаемый вирус. Правда от гриппа 1 раз колят. И от нескольких штаммов сразу. Можно туда еще и корону подмешать, чтобы дважды не вставать.
Востаннє редагувалось Ромасик в Вів 07 вер, 2021 17:12, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Наразі в Умані зафіксували 11 випадків хворих на COVID-19 серед хасидів. Такі дані станом на 7 вересня. Серед них: на місці святкування перебувають 8 хасидів – у них легкий перебіг хвороби; інших 3 відправили до Ізраїлю. https://healthy.24tv.ua/koronavirus-ser ... l_n1731976
Скількох людей та яким штамом вони заразили, історія замовчує.. Так само як ми не дізнаємось, скільки їх там безсимптомних
Вы нам приводили рассчеты, что их только заехать больными должно было быть несколько сотен. И ещё потом размножить между собой и на уманьцев. А тут какая-то зрада. Не сработала теория вероятности?
Тесты подвели У нас деньги за тесты взяли, а тестить "как положено" никто не собирался И кстати их заехало не 50тыс., как ожидалось, а только 30 к счастью и здоровью для уманьцев.
Hotab написав:У нас больше выявляют среди украинцев. Кто кого ещё заражает.
Ну да, особенно в маленькой Умани За последние сутки +10 на всю Черкасскую область. Рассадник прям какой-то.