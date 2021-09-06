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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3644364536463647>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.1 5 36
Мені вже зробили щеплення
69%
25
Не можу за станом здоров'я
3%
1
Не вірю в ефективність вакцин
6%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
6
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
1
Ще в роздумах
3%
1
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 17:09

  ЛАД написав:
  Ромасик написав:.....
в столбнячей вакцины эффективность 95%+, а без вакцины летальность 50/50.
в ковидной же эффективность 50/50, а без вакцины летальность 1-2%

О вакцине против столбняка говорил больше из-за этого:
Рекомендованный календарь иммунизации детей против столбняка предусматривает введение пяти доз вакцины. Первичный курс, состоящий из трех доз ДТР3 (DTwP или DTaP), следует назначать в детском возрасте (<1 года), бустерную дозу вакцины, содержащей анатоксин столбняка лучше всего вводить в возрасте 4-7 лет и последующую вакцинацию проводить в подростковом возрасте, то есть в 12-15 лет.

В связи с "шутками" fler о 3-4-ой дозе вакцины от ковида.
Или Вы тоже "невнимательно читаете"? Не похоже.

там от сказа раз 40 надо колоть. Есть к чему расти. Да и Моисей их 40 лет водил. Красивое число.
А если серьезно, то вакцину от короны следует рассматривать в сравнении с гриппом (да, гриппом!). Так же каждые 6-12 мес колоть и адаптировать под ожидаемый вирус. Правда от гриппа 1 раз колят. И от нескольких штаммов сразу. Можно туда еще и корону подмешать, чтобы дважды не вставать.
Востаннє редагувалось Ромасик в Вів 07 вер, 2021 17:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 17:11

  Hotab написав:
  Ромасик написав:Хотя вы прекрасно знаете, что это за графики

1. Нас здесь не двое и мы не в ЛС
2. Вам был задан вопрос об эффективности вакцины в контексте защиты от смерти группы 60+.
Вы привели этот график. Что он нам всем объяснил?

кто не понял, то его проблемы. У меня не стоит задачи сделать всем понятно. Все равно тут каждый верит у своего бога.
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 17:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:кто не понял, то его проблемы

То есть вы подали ложную информацию, что эффективность вакцины в вопросе защиты от смерти 50/50? Подтвердить свои слова вы не посчитали нужным?
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 17:17

  Ромасик написав:....
Правда от гриппа 1 раз колят. И от нескольких штаммов сразу. Можно туда еще и корону подмешать, чтобы дважды не вставать.

1 раз в жизни?
Насколько знаю, 1 раз в год до начала сезона.
И от нескольких ожидаемых/прогнозируемых штаммов. Бывают ошибки - приходит "непрогнозированный" штамм.

P.s. Я, кстати, приводил пример и противогриппозной вакцины.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 17:56

  Hotab написав:
  fler написав:Наразі в Умані зафіксували 11 випадків хворих на COVID-19 серед хасидів. Такі дані станом на 7 вересня. Серед них:
на місці святкування перебувають 8 хасидів – у них легкий перебіг хвороби;
інших 3 відправили до Ізраїлю.
https://healthy.24tv.ua/koronavirus-ser ... l_n1731976

Скількох людей та яким штамом вони заразили, історія замовчує.. Так само як ми не дізнаємось, скільки їх там безсимптомних :roll:

Вы нам приводили рассчеты, что их только заехать больными должно было быть несколько сотен. И ещё потом размножить между собой и на уманьцев. А тут какая-то зрада. Не сработала теория вероятности?


Тесты подвели :mrgreen: У нас деньги за тесты взяли, а тестить "как положено" никто не собирался :wink: И кстати их заехало не 50тыс., как ожидалось, а только 30 :? к счастью и здоровью для уманьцев.

  Hotab написав:У нас больше выявляют среди украинцев. Кто кого ещё заражает.


Ну да, особенно в маленькой Умани :shock: За последние сутки +10 на всю Черкасскую область. Рассадник прям какой-то.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 18:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:последние сутки +10 на всю Черкасскую область

из них 11 хасидов. :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 18:47

  Hotab написав:
  fler написав:последние сутки +10 на всю Черкасскую область

из них 11 хасидов. :lol:


Увы, Хотаб, за посление сутки выявили только одного хасида. Тщательнее надо изучать информацию :wink:
Но шоу must go on..
fler
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 18:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Тщательнее надо изучать информацию

Та изучал. 35 в Черкасской, а не 10.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 19:27

  Hotab написав:
  fler написав:Тщательнее надо изучать информацию

Та изучал. 35 в Черкасской, а не 10.


Вот видите, а ведь не прошло и часа! :wink:


Ляшко подчеркнул, что в "желтой зоне" общественный транспорт будет работать, как обычно, а вот образовательные учреждения продолжат обучение в классах лишь при условии наличия не менее 80% вакцинированных педагогов.
https://telegraf.com.ua/ukraina/2021-09 ... 19-lyashko

Бедные педагоги :roll:... о родителях я вообще молчу.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 19:36

  fler написав:
  Hotab написав:
  fler написав:Тщательнее надо изучать информацию

Та изучал. 35 в Черкасской, а не 10.


Вот видите, а ведь не прошло и часа! :wink:


Ляшко подчеркнул, что в "желтой зоне" общественный транспорт будет работать, как обычно, а вот образовательные учреждения продолжат обучение в классах лишь при условии наличия не менее 80% вакцинированных педагогов.
https://telegraf.com.ua/ukraina/2021-09 ... 19-lyashko

Бедные педагоги :roll:... о родителях я вообще молчу.

Молодцы! +796смертей на 07.09.2021 - так держать!!!
stm
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