Додано: Вів 07 вер, 2021 18:47

Hotab написав: fler написав: последние сутки +10 на всю Черкасскую область +10 на всю Черкасскую область

из них 11 хасидов. из них 11 хасидов.

Увы, Хотаб, за посление сутки выявили только одного хасида. Тщательнее надо изучать информациюНо шоу must go on..