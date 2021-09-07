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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 вер, 2021 19:40
В Україні закінчуються терміни придатності млн. доз вакцин, в тому числі пфайзеру.
Надіюсь п.Хотаб вже від теорії перейшов до практики і вакцинувався?
А в цей час розігрується приз:
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Додано: Вів 07 вер, 2021 20:32
Ой+ написав:
Надіюсь п.Хотаб
Давайте лучше о хвылях демографичных.
В каком месяце ждём всплеск смертей? Что там было осенью в 30-х??
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Hotab
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Вів 07 вер, 2021 07:54
ЛОБ