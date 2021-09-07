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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3644364536463647

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.1 5 36
Мені вже зробили щеплення
69%
25
Не можу за станом здоров'я
3%
1
Не вірю в ефективність вакцин
6%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
6
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
1
Ще в роздумах
3%
1
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 19:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Україні закінчуються терміни придатності млн. доз вакцин, в тому числі пфайзеру.


Надіюсь п.Хотаб вже від теорії перейшов до практики і вакцинувався?
А в цей час розігрується приз:
В Івано-Франківську пообіцяли виплатити 100 тисяч гривень першій жінці, яка завагітніє після COVID-вакцинації https://www.unian.ua/health/country/v-i ... 36966.html
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 20:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:Надіюсь п.Хотаб


Давайте лучше о хвылях демографичных. :lol: В каком месяце ждём всплеск смертей? Что там было осенью в 30-х??
Hotab
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ЛОБ

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