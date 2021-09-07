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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3644364536463647

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.2 5 37
Мені вже зробили щеплення
68%
25
Не можу за станом здоров'я
3%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
6
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
1
Ще в роздумах
5%
2
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 19:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Україні закінчуються терміни придатності млн. доз вакцин, в тому числі пфайзеру.


Надіюсь п.Хотаб вже від теорії перейшов до практики і вакцинувався?
А в цей час розігрується приз:
В Івано-Франківську пообіцяли виплатити 100 тисяч гривень першій жінці, яка завагітніє після COVID-вакцинації https://www.unian.ua/health/country/v-i ... 36966.html
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 20:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:Надіюсь п.Хотаб


Давайте лучше о хвылях демографичных. :lol: В каком месяце ждём всплеск смертей? Что там было осенью в 30-х??
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 21:56

  ЛАД написав:
  Ромасик написав:....
Правда от гриппа 1 раз колят. И от нескольких штаммов сразу. Можно туда еще и корону подмешать, чтобы дважды не вставать.

1 раз в жизни?
Насколько знаю, 1 раз в год до начала сезона.
И от нескольких ожидаемых/прогнозируемых штаммов. Бывают ошибки - приходит "непрогнозированный" штамм.

P.s. Я, кстати, приводил пример и противогриппозной вакцины.

1 раз на сезон. Для короны изначально планировалось 2. 2 на всю жизнь. Но сейчас становится понятным, что 2 на сезон (пруфов НЕТ).
Ну вот дельта уже известна, значит можно было уже и проапгрейдить вакцину, а не колоть от никому не нужной альфы.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 21:59

  Hotab написав:
  Ромасик написав:кто не понял, то его проблемы

То есть вы подали ложную информацию, что эффективность вакцины в вопросе защиты от смерти 50/50? Подтвердить свои слова вы не посчитали нужным?

да, перестарался. Для некоторых возрастных категорий ее эффективности вообще не видно.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 22:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Истребин на фб пишет:

Бедные антиваксы
Хотя совсем не жалко.

Руслан Марцінків підтримаю обома руками.

Цю ініціативу треба поширювати містами та селами України

--------
Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заборонив виплачувати матеріальну допомогу на лікування від COVID-19 невакцинованим мешканцям міста.

Як повідомляє ZAXID NЕT, під час оперативної наради 7 вересня Марцінків дав доручення, щоб чиновники перепитували у заявників за допомогою на лікування від ковіду, чи були вони вакциновані перед тим, як захворіли. Загалом від початку року майже 4 тис. мешканців Івано-Франківська отримали матеріальну допомогу для лікування COVID-19.

"Тепер якщо звертаються по матеріальну допомогу, нехай вказують, чи були вакциновані. Якщо людина була вакцинована і захворіла, то одна справа. Але якщо не скористалася цим правом і звертається по допомогу... Коли не було вакцини, то це зрозуміло. Будь ласка, хай тепер це вказують, і від цього буде залежати матеріальна допомога", - пояснив міський голова.


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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 22:26

Привитый "Спутником" российский пропагандист Киселев угодил в больницу с коронавирусом
Известный российский пропагандист Дмитрий Киселев попал в больницу с коронавирусной пневмонией.
Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
"По нашим данным, сейчас он в состоянии средней тяжести". — сказано в сообщении.
Киселев находится в больнице под присмотром врачей. Степень поражения легких КТ-2, что может значить 25-50%.

Как известно Киселев получал прививку от коронавируса распиаренным в России средством "Спутник V" в январе 2021 года.
"Я себя чувствую защищенным и уверенным, как будто упал камень с души", — говорил тогда он.
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 22:42

  Schmit написав:Привитый "Спутником" российский пропагандист Киселев угодил в больницу с коронавирусом
Известный российский пропагандист Дмитрий Киселев попал в больницу с коронавирусной пневмонией.
Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
"По нашим данным, сейчас он в состоянии средней тяжести". — сказано в сообщении.
Киселев находится в больнице под присмотром врачей. Степень поражения легких КТ-2, что может значить 25-50%.

Как известно Киселев получал прививку от коронавируса распиаренным в России средством "Спутник V" в январе 2021 года.
"Я себя чувствую защищенным и уверенным, как будто упал камень с души", — говорил тогда он.


Дмитрий Киселев подтвердил РИА Новости, что заболел коронавирусом, но уже идёт на поправку.

"Была высокая температура, за 38, меня госпитализировали, но лечение дало хороший результат, сейчас температура уже нормальная - это позитивный ответ на лечение. Прогноз оптимистичный", - рассказал он.


Наверно просто бодун после рош-ха-шаны, а наши пропагандисты уже и гопак станцевали :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 22:57

  Вкладчик1234 написав:
  Schmit написав:Привитый "Спутником" российский пропагандист Киселев угодил в больницу с коронавирусом
Известный российский пропагандист Дмитрий Киселев попал в больницу с коронавирусной пневмонией.
Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
"По нашим данным, сейчас он в состоянии средней тяжести". — сказано в сообщении.
Киселев находится в больнице под присмотром врачей. Степень поражения легких КТ-2, что может значить 25-50%.

Как известно Киселев получал прививку от коронавируса распиаренным в России средством "Спутник V" в январе 2021 года.
"Я себя чувствую защищенным и уверенным, как будто упал камень с души", — говорил тогда он.


Дмитрий Киселев подтвердил РИА Новости, что заболел коронавирусом, но уже идёт на поправку.

"Была высокая температура, за 38, меня госпитализировали, но лечение дало хороший результат, сейчас температура уже нормальная - это позитивный ответ на лечение. Прогноз оптимистичный", - рассказал он.


Наверно просто бодун после рош-ха-шаны, а наши пропагандисты уже и гопак станцевали :)

Коктейль антител вкололи, вот и все лечение.
А спутник не сработал.
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 23:05

  Ромасик написав:Для короны изначально планировалось 2. 2 на всю жизнь.

При условии что вакцинируется большинство и быстро. А так теперь пока Вам, флер и вкладчику укол не сделаем, будем изучать греческий алфавит и колоть бустер тем кто согласен. И вводить локдауны по мере необходимости

Ну ничего, захотите в европу и бустер вколете -

Хотя бы одну прививку от COVID-19 уже сделали 50% киевлян, завершили цикл иммунизации (прививались двумя дозами) 46% от общего количества вакцинированных.
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