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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3645364636473648 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.2 5 37 Мені вже зробили щеплення 68% 25 Не можу за станом здоров'я 3% 1 Не вірю в ефективність вакцин 5% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 0 0 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 6 Найближчим часом планую вакцинацію 3% 1 Ще в роздумах 5% 2 Всього голосів : 37 Додано: Вів 07 вер, 2021 23:27 Ромасик написав: Было условие, что вас уколят и успокоитесь и перестанете ныть. Было условие, что вас уколят и успокоитесь и перестанете ныть.



Вы не в курсе как работает вакцинация? Школу прогуливали или как обычно делаете вид что не понимаете? Вы не в курсе как работает вакцинация? Школу прогуливали или как обычно делаете вид что не понимаете? IgA Повідомлень: 644 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 вер, 2021 23:39 IgA написав: При условии что вакцинируется большинство и быстро. А так теперь пока ... укол не сделаем, будем изучать греческий алфавит и колоть бустер тем кто согласен. И вводить локдауны по мере необходимости При условии что вакцинируется большинство и быстро. А так теперь пока ... укол не сделаем, будем изучать греческий алфавит и колоть бустер тем кто согласен. И вводить локдауны по мере необходимости

Но это еще не все, так как далее может быть продолжение.

В частности, изучение английского или французского алфавита (для Украины это преимущественно английский).

После этого выяснение курса евро/гривна.

Ну и, наконец, взыскание убытков Государственного бюджета с виновных в порядке регресса.

Кстати, заместитель Министра юстиции - правительственный уполномоченный в делах Евросуда не выдержал всего этого и на днях был уволен по собственному желанию

А греческий алфавит оставьте для применения центробанкам, которые имитируют резервные валюты, прежде всего, ФРС.

Кстати, надо же отдавать дань валютному разделу, в котором находится эта ветка, а то местные авторы забыли идею ее основателя.

В частности, засчет греческого алфавита ведущие центробанки могут пояснять, почему сейчас столь высокая инфляция, особенно, если она будет удерживаться долго, как, например, в 70-х годах 20-го века. Ведь тогда поводом для инфляции было нефтяное эмбарго арабских стран и противостояние двух мировых систем, а сейчас этого нет. Но это еще не все, так как далее может быть продолжение.В частности, изучение английского или французского алфавита (для Украины это преимущественно английский).После этого выяснение курса евро/гривна.Ну и, наконец, взыскание убытков Государственного бюджета с виновных в порядке регресса.Кстати, заместитель Министра юстиции - правительственный уполномоченный в делах Евросуда не выдержал всего этого и на днях был уволен по собственному желаниюА греческий алфавит оставьте для применения центробанкам, которые имитируют резервные валюты, прежде всего, ФРС.Кстати, надо же отдавать дань валютному разделу, в котором находится эта ветка, а то местные авторы забыли идею ее основателя.В частности, засчет греческого алфавита ведущие центробанки могут пояснять, почему сейчас столь высокая инфляция, особенно, если она будет удерживаться долго, как, например, в 70-х годах 20-го века. Ведь тогда поводом для инфляции было нефтяное эмбарго арабских стран и противостояние двух мировых систем, а сейчас этого нет. Востаннє редагувалось Igneus в Вів 07 вер, 2021 23:58, всього редагувалось 1 раз. Igneus Повідомлень: 1103 З нами з: 29.08.18 Подякував: 612 раз. Подякували: 514 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 вер, 2021 23:57 IgA написав: Ромасик написав: Было условие, что вас уколят и успокоитесь и перестанете ныть. Было условие, что вас уколят и успокоитесь и перестанете ныть.



Вы не в курсе как работает вакцинация? Школу прогуливали или как обычно делаете вид что не понимаете? Вы не в курсе как работает вакцинация? Школу прогуливали или как обычно делаете вид что не понимаете?

Как обычно. Как обычно. ЛАД 2 Повідомлень: 19463 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4826 раз. Подякували: 4470 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 вер, 2021 23:59 Ромасик написав: .... Было условие, что вас уколят и успокоитесь и перестанете ныть. А вы не успокаиваетесь и не замолкаете. .... Было условие, что вас уколят и успокоитесь и перестанете ныть. А вы не успокаиваетесь и не замолкаете.

Насколько понимаю, это Вы о себе, Флер, Андрейке...?



Но сейчас становится понятным, что 2 на сезон (пруфов НЕТ).

Лёгкая ложь?

Пока что речь идёт о бустере 1 раз в полгода.

Или Вы сезоном называете 1 год? Насколько понимаю, это Вы о себе, Флер, Андрейке...?Лёгкая ложь?Пока что речь идёт о бустере 1 раз в полгода.Или Вы сезоном называете 1 год? Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 08 вер, 2021 00:30, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 19463 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4826 раз. Подякували: 4470 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 вер, 2021 00:03 Слабо понимаю злорадство по поводу Киселева и Спутника.

После Файзера, Модерны, Астразенеки болеют, почему не должны болеть после Спутника. О Спутнике говорили, что он первый в мире, но, вроде, утверждений, что он лучший, не слышал. ЛАД 2 Повідомлень: 19463 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4826 раз. Подякували: 4470 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 вер, 2021 00:26 Ой+ написав: В Україні закінчуються терміни придатності млн. доз вакцин, в тому числі пфайзеру.

..... В Україні закінчуються терміни придатності млн. доз вакцин, в тому числі пфайзеру......

1. Закінчується, але не завтра. В октябре-ноябре. Есть ещё время использовать.

2. Кто виноват? Возможно, частично МОЗ. Астразенеку, похоже, придерживали. Не знаю зачем и почему. Во всяком случае, ещё недавно в Харькове её не было вообще.

Но больше, по-моему, ковид-диссиденты вроде наших ромасикоа и флеров. В результате их "юмора" (ну очень тонкого) люди боятся/не хотят вакцинироваться.

Вы к этому тоже руку слегка приложили.

3. Насчёт американского лекарства.

Я, когда написали об этом, говорил, что это какой-то бред и Ляшко вешает лапшу на уши. Сейчас слушаю Ваше видео - главсанврач Львова прямым текстом заявляет, что эти лекарства прямо на вирус не действуют. Почему-то больше верю ей, а не Ляшко. 1. Закінчується, але не завтра. В октябре-ноябре. Есть ещё время использовать.2. Кто виноват? Возможно, частично МОЗ. Астразенеку, похоже, придерживали. Не знаю зачем и почему. Во всяком случае, ещё недавно в Харькове её не было вообще.Но больше, по-моему, ковид-диссиденты вроде наших ромасикоа и флеров. В результате их "юмора" (ну очень тонкого) люди боятся/не хотят вакцинироваться.Вы к этому тоже руку слегка приложили.3. Насчёт американского лекарства.Я, когда написали об этом, говорил, что это какой-то бред и Ляшко вешает лапшу на уши. Сейчас слушаю Ваше видео - главсанврач Львова прямым текстом заявляет, что эти лекарства. Почему-то больше верю ей, а не Ляшко. ЛАД 2 Повідомлень: 19463 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4826 раз. Подякували: 4470 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3645364636473648 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7701 6593872

ЛОБ Вів 07 вер, 2021 07:54