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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3645364636473648

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.2 5 37
Мені вже зробили щеплення
68%
25
Не можу за станом здоров'я
3%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
6
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
1
Ще в роздумах
5%
2
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 23:27

  Ромасик написав:Было условие, что вас уколят и успокоитесь и перестанете ныть.


Вы не в курсе как работает вакцинация? Школу прогуливали или как обычно делаете вид что не понимаете?
IgA
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 23:39

  IgA написав:При условии что вакцинируется большинство и быстро. А так теперь пока ... укол не сделаем, будем изучать греческий алфавит и колоть бустер тем кто согласен. И вводить локдауны по мере необходимости

Но это еще не все, так как далее может быть продолжение.
В частности, изучение английского или французского алфавита (для Украины это преимущественно английский).
После этого выяснение курса евро/гривна.
Ну и, наконец, взыскание убытков Государственного бюджета с виновных в порядке регресса.
Кстати, заместитель Министра юстиции - правительственный уполномоченный в делах Евросуда не выдержал всего этого и на днях был уволен по собственному желанию :cry:
А греческий алфавит оставьте для применения центробанкам, которые имитируют резервные валюты, прежде всего, ФРС.
Кстати, надо же отдавать дань валютному разделу, в котором находится эта ветка, а то местные авторы забыли идею ее основателя.
В частности, засчет греческого алфавита ведущие центробанки могут пояснять, почему сейчас столь высокая инфляция, особенно, если она будет удерживаться долго, как, например, в 70-х годах 20-го века. Ведь тогда поводом для инфляции было нефтяное эмбарго арабских стран и противостояние двух мировых систем, а сейчас этого нет.
Востаннє редагувалось Igneus в Вів 07 вер, 2021 23:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 23:57

  IgA написав:
  Ромасик написав:Было условие, что вас уколят и успокоитесь и перестанете ныть.


Вы не в курсе как работает вакцинация? Школу прогуливали или как обычно делаете вид что не понимаете?

Как обычно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 23:59

  Ромасик написав:.... Было условие, что вас уколят и успокоитесь и перестанете ныть. А вы не успокаиваетесь и не замолкаете.

Насколько понимаю, это Вы о себе, Флер, Андрейке...?

Но сейчас становится понятным, что 2 на сезон (пруфов НЕТ).

Лёгкая ложь?
Пока что речь идёт о бустере 1 раз в полгода.
Или Вы сезоном называете 1 год?
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 08 вер, 2021 00:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 вер, 2021 00:03

Слабо понимаю злорадство по поводу Киселева и Спутника.
После Файзера, Модерны, Астразенеки болеют, почему не должны болеть после Спутника. О Спутнике говорили, что он первый в мире, но, вроде, утверждений, что он лучший, не слышал.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 08 вер, 2021 00:26

  Ой+ написав:В Україні закінчуються терміни придатності млн. доз вакцин, в тому числі пфайзеру.
.....

1. Закінчується, але не завтра. В октябре-ноябре. Есть ещё время использовать.
2. Кто виноват? Возможно, частично МОЗ. Астразенеку, похоже, придерживали. Не знаю зачем и почему. Во всяком случае, ещё недавно в Харькове её не было вообще.
Но больше, по-моему, ковид-диссиденты вроде наших ромасикоа и флеров. В результате их "юмора" (ну очень тонкого) люди боятся/не хотят вакцинироваться.
Вы к этому тоже руку слегка приложили.
3. Насчёт американского лекарства.
Я, когда написали об этом, говорил, что это какой-то бред и Ляшко вешает лапшу на уши. Сейчас слушаю Ваше видео - главсанврач Львова прямым текстом заявляет, что эти лекарства прямо на вирус не действуют. Почему-то больше верю ей, а не Ляшко.
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