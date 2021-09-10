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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3675367636773678>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 43
Мені вже зробили щеплення
65%
28
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
7
Найближчим часом планую вакцинацію
5%
2
Ще в роздумах
7%
3
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 19:53

  Ромасик написав:Результат далеко не тот, который ожидался.


Вы ожидали увеличения смертности и госпитализаций среди вакцинированных? Понимаю Ваше разочарование, но что есть то есть Можете утешить себя статьями с епохтаймс что все вакцинированные умрут в течении 5 лет и просто ждите :D

Мой образ жизни очень отличается от чипированных, но не обьязательно в худшую сторону.

Надеюсь Ваш образ жизни не слишком пострадает от грядущих ограничений так как именно он стал их причиной -

В Дании коронавирус больше не входит в число социально опасных заболеваний, в связи с чем в стране снимают все COVID-ограничения.


Карантин в Украине планируют усилить. Минздрав будет просить Кабмин провести внеочередное заседание


Почувствуйте разницу так сказать
IgA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 20:10

  fler написав:Дмитро Разумков вдруге заразився коронавірусом (уперше - у листопаді минулого року). У серпні цього року він заявив, що ще не вакцинувався від коронавірусу, бо має антитіла після перенесеної хвороби.
https://zaxid.net/news/

Природній імунітет дав йому захист на 10 місяців. Цікаво, чи вакцинується він після другого разу захворювання, яке проходить в легкій формі :roll:

Це приховане носійство (на слизових, наприклад). Не новина. Аналогічно грипу тощо. "Заразитися" не завжди значить "захворіти". З імунітетом все у нього нормально.
centurionus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 20:12

  IgA написав:
В Дании коронавирус больше не входит в число социально опасных заболеваний, в связи с чем в стране снимают все COVID-ограничения.


Карантин в Украине планируют усилить. Минздрав будет просить Кабмин провести внеочередное заседание


Почувствуйте разницу так сказать


Посмотрите внимательно на ковид-график по Дании. Дно было 26 июня.
На сейчас инфицированных 6% населения. Привитых 2 дозами – 73%. При этом +557 выявленных за сутки, +4 летальных. Для их 5,8 млн.населения это немало.
Не факт, что осенью у них не будет роста. Просто в Дании поняли, что надо научиться с этим жить.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 20:17

  fler написав:Просто в Дании поняли, что надо научиться с этим жить.


Конечно нужно научится с этим жить, но почему то это проще с 73% вакцинированных а не с 10%. Может Вы знаете почему?
IgA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 20:47

  IgA написав:
  fler написав:Просто в Дании поняли, что надо научиться с этим жить.


Конечно нужно научится с этим жить, но почему то это проще с 73% вакцинированных а не с 10%. Может Вы знаете почему?


Кто сказал, что проще?
Израиль может тоже думал, что проще, а тут раз! и привалил нежданчик +2000 ковидных граждан :shock:
Счас Дания снимет ограничения и не факт, что туда не поедут резвиться все, кому не лень… :roll:
Как думаете Буковель закроют в этом году на карантин? :wink:
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 20:59

  fler написав:Израиль может тоже думал, что проще, а тут раз! и привалил нежданчик +2000 ковидных граждан


А в Израиле сейчас локдаун? Тяжелобольных и мертвых больше чем во времена зимнего пика, когда было сравнимое количество новых случаев в день плюс локдаун?

Счас Дания снимет ограничения и не факт, что туда не поедут резвиться все, кому не лень…

да-да, помню, нужно подождать 5 лет и только потом делать выводы, до выводов не делать ничего, бессменный рецепт успеха в любой непонятной ситуации

  fler написав:Как думаете Буковель закроют в этом году на карантин?


Вот кто оказывается виноват на самом деле в надвигающемся локдауне, вместе с евреями в Умани :D
IgA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 21:08

  IgA написав:Вы ожидали увеличения смертности и госпитализаций среди вакцинированных? Понимаю Ваше разочарование, но что есть то есть Можете утешить себя статьями с епохтаймс что все вакцинированные умрут в течении 5 лет и просто ждите :D
я о том, что файзер обещал эффектиновсть 95%
  IgA написав:Надеюсь Ваш образ жизни не слишком пострадает от грядущих ограничений так как именно он стал их причиной -

нет, я их сумлінно игнорю)
  IgA написав:Почувствуйте разницу так сказать

О Дании тоже слышал. Думаю, велосипеды помогли. Но может и вакцина :)
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 21:17

  IgA написав:
  fler написав:Просто в Дании поняли, что надо научиться с этим жить.

Конечно нужно научится с этим жить, но почему то это проще с 73% вакцинированных а не с 10%. Может Вы знаете почему?

На минфине есть красивые графики корреляции вакцин к заболвшим/умершим. Так вот в Дании ее нет) В Польще оч красивая корреляция Зображення
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 21:23

  Ромасик написав:я о том, что файзер обещал эффектиновсть 95%

против оригинального вируса а не новых штаммов. напомнить кто их вывел, правильно, любители "просто переболеть"

  Ромасик написав:нет, я их сумлінно игнорю)

паспорт вакцинации купили или дороговато пока?

  Ромасик написав:Так вот в Дании ее нет)

корреляции нет, а отмена коронавирусных ограничений есть. ну значит надо было оставить, если корреляции нет :D
IgA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 21:24

  Ромасик написав:
  IgA написав:
  fler написав:Просто в Дании поняли, что надо научиться с этим жить.

Конечно нужно научится с этим жить, но почему то это проще с 73% вакцинированных а не с 10%. Может Вы знаете почему?

На минфине есть красивые графики корреляции вакцин к заболвшим/умершим. Так вот в Дании ее нет) В Польще оч красивая корреляция Зображення

Роман нам продемонстрировал что начиная с 10% вакцинированных нормальными вакцинами, получить картину как в РФ невозможно. Спасибо, Роман ;)
stm
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