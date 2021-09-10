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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3675367636773678> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 43 Мені вже зробили щеплення 65% 28 Не можу за станом здоров'я 2% 1 Не вірю в ефективність вакцин 5% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 0 0 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 7 Найближчим часом планую вакцинацію 5% 2 Ще в роздумах 7% 3 Всього голосів : 43 Додано: П'ят 10 вер, 2021 19:53 Ромасик написав: Результат далеко не тот, который ожидался. Результат далеко не тот, который ожидался.



Вы ожидали увеличения смертности и госпитализаций среди вакцинированных? Понимаю Ваше разочарование, но что есть то есть Можете утешить себя статьями с епохтаймс что все вакцинированные умрут в течении 5 лет и просто ждите



Мой образ жизни очень отличается от чипированных, но не обьязательно в худшую сторону.

Надеюсь Ваш образ жизни не слишком пострадает от грядущих ограничений так как именно он стал их причиной -



В Дании коронавирус больше не входит в число социально опасных заболеваний, в связи с чем в стране снимают все COVID-ограничения.



Карантин в Украине планируют усилить. Минздрав будет просить Кабмин провести внеочередное заседание



Почувствуйте разницу так сказать Вы ожидали увеличения смертности и госпитализаций среди вакцинированных? Понимаю Ваше разочарование, но что есть то есть Можете утешить себя статьями с епохтаймс что все вакцинированные умрут в течении 5 лет и просто ждитеНадеюсь Ваш образ жизни не слишком пострадает от грядущих ограничений так как именно он стал их причиной -Почувствуйте разницу так сказать IgA Повідомлень: 677 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 126 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 вер, 2021 20:10 fler написав: Дмитро Разумков вдруге заразився коронавірусом (уперше - у листопаді минулого року). У серпні цього року він заявив, що ще не вакцинувався від коронавірусу, бо має антитіла після перенесеної хвороби.

https://zaxid.net/news/



Природній імунітет дав йому захист на 10 місяців. Цікаво, чи вакцинується він після другого разу захворювання, яке проходить в легкій формі Дмитро Разумков вдруге заразився коронавірусом (уперше - у листопаді минулого року). У серпні цього року він заявив, що ще не вакцинувався від коронавірусу, бо має антитіла після перенесеної хвороби.Природній імунітет дав йому захист на 10 місяців. Цікаво, чи вакцинується він після другого разу захворювання, яке проходить в легкій формі

Це приховане носійство (на слизових, наприклад). Не новина. Аналогічно грипу тощо. "Заразитися" не завжди значить "захворіти". З імунітетом все у нього нормально. Це приховане носійство (на слизових, наприклад). Не новина. Аналогічно грипу тощо. "Заразитися" не завжди значить "захворіти". З імунітетом все у нього нормально. centurionus Повідомлень: 1571 З нами з: 07.10.09 Подякував: 318 раз. Подякували: 414 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 вер, 2021 20:12 IgA написав: В Дании коронавирус больше не входит в число социально опасных заболеваний, в связи с чем в стране снимают все COVID-ограничения.



Карантин в Украине планируют усилить. Минздрав будет просить Кабмин провести внеочередное заседание



Почувствуйте разницу так сказать Почувствуйте разницу так сказать



Посмотрите внимательно на ковид-график по Дании. Дно было 26 июня.

На сейчас инфицированных 6% населения. Привитых 2 дозами – 73%. При этом +557 выявленных за сутки, +4 летальных. Для их 5,8 млн.населения это немало.

Не факт, что осенью у них не будет роста. Просто в Дании поняли, что надо научиться с этим жить. Посмотрите внимательно на ковид-график по Дании. Дно было 26 июня.На сейчас инфицированных 6% населения. Привитых 2 дозами – 73%. При этом +557 выявленных за сутки, +4 летальных. Для их 5,8 млн.населения это немало.Не факт, что осенью у них не будет роста. fler

Повідомлень: 1997 З нами з: 07.08.09 Подякував: 576 раз. Подякували: 714 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 вер, 2021 20:17 fler написав: Просто в Дании поняли, что надо научиться с этим жить. Просто в Дании поняли, что надо научиться с этим жить.



Конечно нужно научится с этим жить, но почему то это проще с 73% вакцинированных а не с 10%. Может Вы знаете почему? Конечно нужно научится с этим жить, но почему то это проще с 73% вакцинированных а не с 10%. Может Вы знаете почему? IgA Повідомлень: 677 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 126 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 вер, 2021 20:47 IgA написав: fler написав: Просто в Дании поняли, что надо научиться с этим жить. Просто в Дании поняли, что надо научиться с этим жить.



Конечно нужно научится с этим жить, но почему то это проще с 73% вакцинированных а не с 10%. Может Вы знаете почему? Конечно нужно научится с этим жить, но почему то это проще с 73% вакцинированных а не с 10%. Может Вы знаете почему?



Кто сказал, что проще?

Израиль может тоже думал, что проще, а тут раз! и привалил нежданчик +2000 ковидных граждан

Счас Дания снимет ограничения и не факт, что туда не поедут резвиться все, кому не лень…

Как думаете Буковель закроют в этом году на карантин? Кто сказал, что проще?Израиль может тоже думал, что проще, а тут раз! и привалил нежданчик +2000 ковидных гражданСчас Дания снимет ограничения и не факт, что туда не поедут резвиться все, кому не лень…Как думаете Буковель закроют в этом году на карантин? fler

Повідомлень: 1997 З нами з: 07.08.09 Подякував: 576 раз. Подякували: 714 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 вер, 2021 20:59 fler написав: Израиль может тоже думал, что проще, а тут раз! и привалил нежданчик +2000 ковидных граждан Израиль может тоже думал, что проще, а тут раз! и привалил нежданчик +2000 ковидных граждан



А в Израиле сейчас локдаун? Тяжелобольных и мертвых больше чем во времена зимнего пика, когда было сравнимое количество новых случаев в день плюс локдаун?



Счас Дания снимет ограничения и не факт, что туда не поедут резвиться все, кому не лень…

да-да, помню, нужно подождать 5 лет и только потом делать выводы, до выводов не делать ничего, бессменный рецепт успеха в любой непонятной ситуации



fler написав: Как думаете Буковель закроют в этом году на карантин? Как думаете Буковель закроют в этом году на карантин?



Вот кто оказывается виноват на самом деле в надвигающемся локдауне, вместе с евреями в Умани А в Израиле сейчас локдаун? Тяжелобольных и мертвых больше чем во времена зимнего пика, когда было сравнимое количество новых случаев в день плюс локдаун?да-да, помню, нужно подождать 5 лет и только потом делать выводы, до выводов не делать ничего, бессменный рецепт успеха в любой непонятной ситуацииВот кто оказывается виноват на самом деле в надвигающемся локдауне, вместе с евреями в Умани IgA Повідомлень: 677 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 126 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 вер, 2021 21:08 IgA написав: Вы ожидали увеличения смертности и госпитализаций среди вакцинированных? Понимаю Ваше разочарование, но что есть то есть Можете утешить себя статьями с епохтаймс что все вакцинированные умрут в течении 5 лет и просто ждите Вы ожидали увеличения смертности и госпитализаций среди вакцинированных? Понимаю Ваше разочарование, но что есть то есть Можете утешить себя статьями с епохтаймс что все вакцинированные умрут в течении 5 лет и просто ждите я о том, что файзер обещал эффектиновсть 95%

IgA написав: Надеюсь Ваш образ жизни не слишком пострадает от грядущих ограничений так как именно он стал их причиной - Надеюсь Ваш образ жизни не слишком пострадает от грядущих ограничений так как именно он стал их причиной -

нет, я их сумлінно игнорю) IgA написав: Почувствуйте разницу так сказать Почувствуйте разницу так сказать

О Дании тоже слышал. Думаю, велосипеды помогли. Но может и вакцина я о том, что файзер обещал эффектиновсть 95%нет, я их сумлінно игнорю)О Дании тоже слышал. Думаю, велосипеды помогли. Но может и вакцина Ромасик Повідомлень: 2903 З нами з: 30.03.15 Подякував: 566 раз. Подякували: 233 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 вер, 2021 21:17 IgA написав: fler написав: Просто в Дании поняли, что надо научиться с этим жить. Просто в Дании поняли, что надо научиться с этим жить.

Конечно нужно научится с этим жить, но почему то это проще с 73% вакцинированных а не с 10%. Может Вы знаете почему? Конечно нужно научится с этим жить, но почему то это проще с 73% вакцинированных а не с 10%. Может Вы знаете почему?

На минфине есть красивые графики корреляции вакцин к заболвшим/умершим. Так вот в Дании ее нет) В Польще оч красивая корреляция На минфине есть красивые графики корреляции вакцин к заболвшим/умершим. Так вот в Дании ее нет) В Польще оч красивая корреляция Ромасик Повідомлень: 2903 З нами з: 30.03.15 Подякував: 566 раз. Подякували: 233 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 вер, 2021 21:23 Ромасик написав: я о том, что файзер обещал эффектиновсть 95% я о том, что файзер обещал эффектиновсть 95%

против оригинального вируса а не новых штаммов. напомнить кто их вывел, правильно, любители "просто переболеть"



Ромасик написав: нет, я их сумлінно игнорю) нет, я их сумлінно игнорю)

паспорт вакцинации купили или дороговато пока?



Ромасик написав: Так вот в Дании ее нет) Так вот в Дании ее нет)

корреляции нет, а отмена коронавирусных ограничений есть. ну значит надо было оставить, если корреляции нет против оригинального вируса а не новых штаммов. напомнить кто их вывел, правильно, любители "просто переболеть"паспорт вакцинации купили или дороговато пока?корреляции нет, а отмена коронавирусных ограничений есть. ну значит надо было оставить, если корреляции нет IgA Повідомлень: 677 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 126 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 вер, 2021 21:24 Ромасик написав: IgA написав: fler написав: Просто в Дании поняли, что надо научиться с этим жить. Просто в Дании поняли, что надо научиться с этим жить.

Конечно нужно научится с этим жить, но почему то это проще с 73% вакцинированных а не с 10%. Может Вы знаете почему? Конечно нужно научится с этим жить, но почему то это проще с 73% вакцинированных а не с 10%. Может Вы знаете почему?

На минфине есть красивые графики корреляции вакцин к заболвшим/умершим. Так вот в Дании ее нет) В Польще оч красивая корреляция На минфине есть красивые графики корреляции вакцин к заболвшим/умершим. Так вот в Дании ее нет) В Польще оч красивая корреляция

Роман нам продемонстрировал что начиная с 10% вакцинированных нормальными вакцинами, получить картину как в РФ невозможно. Спасибо, Роман Роман нам продемонстрировал что начиная с 10% вакцинированных нормальными вакцинами, получить картину как в РФ невозможно. Спасибо, Роман stm

Повідомлень: 2999 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 523 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3675367636773678> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 10 вер, 2021 10:32