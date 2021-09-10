Ромасик написав:Результат далеко не тот, который ожидался.
Вы ожидали увеличения смертности и госпитализаций среди вакцинированных? Понимаю Ваше разочарование, но что есть то есть Можете утешить себя статьями с епохтаймс что все вакцинированные умрут в течении 5 лет и просто ждите
Мой образ жизни очень отличается от чипированных, но не обьязательно в худшую сторону.
Надеюсь Ваш образ жизни не слишком пострадает от грядущих ограничений так как именно он стал их причиной -
В Дании коронавирус больше не входит в число социально опасных заболеваний, в связи с чем в стране снимают все COVID-ограничения.
Карантин в Украине планируют усилить. Минздрав будет просить Кабмин провести внеочередное заседание
fler написав:Дмитро Разумков вдруге заразився коронавірусом (уперше - у листопаді минулого року). У серпні цього року він заявив, що ще не вакцинувався від коронавірусу, бо має антитіла після перенесеної хвороби. https://zaxid.net/news/
Природній імунітет дав йому захист на 10 місяців. Цікаво, чи вакцинується він після другого разу захворювання, яке проходить в легкій формі
Це приховане носійство (на слизових, наприклад). Не новина. Аналогічно грипу тощо. "Заразитися" не завжди значить "захворіти". З імунітетом все у нього нормально.
В Дании коронавирус больше не входит в число социально опасных заболеваний, в связи с чем в стране снимают все COVID-ограничения.
Карантин в Украине планируют усилить. Минздрав будет просить Кабмин провести внеочередное заседание
Почувствуйте разницу так сказать
Посмотрите внимательно на ковид-график по Дании. Дно было 26 июня. На сейчас инфицированных 6% населения. Привитых 2 дозами – 73%. При этом +557 выявленных за сутки, +4 летальных. Для их 5,8 млн.населения это немало. Не факт, что осенью у них не будет роста. Просто в Дании поняли, что надо научиться с этим жить.
fler написав:Просто в Дании поняли, что надо научиться с этим жить.
Конечно нужно научится с этим жить, но почему то это проще с 73% вакцинированных а не с 10%. Может Вы знаете почему?
Кто сказал, что проще? Израиль может тоже думал, что проще, а тут раз! и привалил нежданчик +2000 ковидных граждан Счас Дания снимет ограничения и не факт, что туда не поедут резвиться все, кому не лень… Как думаете Буковель закроют в этом году на карантин?
IgA написав:Вы ожидали увеличения смертности и госпитализаций среди вакцинированных? Понимаю Ваше разочарование, но что есть то есть Можете утешить себя статьями с епохтаймс что все вакцинированные умрут в течении 5 лет и просто ждите
я о том, что файзер обещал эффектиновсть 95%
IgA написав:Надеюсь Ваш образ жизни не слишком пострадает от грядущих ограничений так как именно он стал их причиной -
нет, я их сумлінно игнорю)
IgA написав:Почувствуйте разницу так сказать
О Дании тоже слышал. Думаю, велосипеды помогли. Но может и вакцина