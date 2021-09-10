Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3675367636773678 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 43 Мені вже зробили щеплення 65% 28 Не можу за станом здоров'я 2% 1 Не вірю в ефективність вакцин 5% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 0 0 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 7 Найближчим часом планую вакцинацію 5% 2 Ще в роздумах 7% 3 Всього голосів : 43 Додано: П'ят 10 вер, 2021 21:49 stm написав: ...начиная с 10% вакцинированных нормальными вакцинами, получить картину как в РФ невозможно. ...начиная с 10% вакцинированных нормальными вакцинами, получить картину как в РФ невозможно.



А как в Техасе с 48,7% ваксов стало возможно?



stm написав: Первая - США, штат Техас более 42тыс.случаев за вчера

Смертность там тоже максимум - 304. Ну бывает... Первая - США, штат Техас более 42тыс.случаев за вчераСмертность там тоже максимум - 304. Ну бывает... А как в Техасе с 48,7% ваксов стало возможно? fler

Повідомлень: 1997 З нами з: 07.08.09 Подякував: 576 раз. Подякували: 714 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 вер, 2021 21:58 fler написав: stm написав: ...начиная с 10% вакцинированных нормальными вакцинами, получить картину как в РФ невозможно. ...начиная с 10% вакцинированных нормальными вакцинами, получить картину как в РФ невозможно.



А как в Техасе с 48,7% ваксов стало возможно?



stm написав: Первая - США, штат Техас более 42тыс.случаев за вчера

Смертность там тоже максимум - 304. Ну бывает... Первая - США, штат Техас более 42тыс.случаев за вчераСмертность там тоже максимум - 304. Ну бывает... А как в Техасе с 48,7% ваксов стало возможно?

Флер, вирусу надо ещё время что бы шманать неваксов. Подождите Укр.статы по 100 смертей в день и будет и на вашей улице праздник

Будете как в 2020 переживать что коек от ОРВИ не хватает. Но как в РФ у нас не будет к вашему сожалению, никак

Нормальные вакцины и Спутник - это 2 большие разницы Флер, вирусу надо ещё время что бы шманать неваксов. Подождите Укр.статы по 100 смертей в день и будет и на вашей улице праздникБудете как в 2020 переживать что коек от ОРВИ не хватает. Но как в РФ у нас не будет к вашему сожалению, никакНормальные вакцины и Спутник - это 2 большие разницы stm

Повідомлень: 2999 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 523 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 вер, 2021 22:01 stm написав: Роман нам продемонстрировал что начиная с 10% вакцинированных нормальными вакцинами, получить картину как в РФ невозможно. Спасибо, Роман Роман нам продемонстрировал что начиная с 10% вакцинированных нормальными вакцинами, получить картину как в РФ невозможно. Спасибо, Роман

А можно было просто радио слушать (вместо вакцин) А можно было просто радио слушать (вместо вакцин) Востаннє редагувалось Ромасик в П'ят 10 вер, 2021 22:07, всього редагувалось 1 раз. Ромасик Повідомлень: 2903 З нами з: 30.03.15 Подякував: 566 раз. Подякували: 233 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 вер, 2021 22:06 IgA написав: Ромасик написав: я о том, что файзер обещал эффектиновсть 95% я о том, что файзер обещал эффектиновсть 95%

против оригинального вируса а не новых штаммов. напомнить кто их вывел, правильно, любители "просто переболеть"



Ромасик написав: нет, я их сумлінно игнорю) нет, я их сумлінно игнорю)

паспорт вакцинации купили или дороговато пока?



Ромасик написав: Так вот в Дании ее нет) Так вот в Дании ее нет)

корреляции нет, а отмена коронавирусных ограничений есть. ну значит надо было оставить, если корреляции нет против оригинального вируса а не новых штаммов. напомнить кто их вывел, правильно, любители "просто переболеть"паспорт вакцинации купили или дороговато пока?корреляции нет, а отмена коронавирусных ограничений есть. ну значит надо было оставить, если корреляции нет

а я думал любители мРНК вакцин вывели новый штамм)

пока фальшпапир не нужен и есть антитела на первое время. Пока что естественные антитела ценятся выше всяких там мРНК. а я думал любители мРНК вакцин вывели новый штамм)пока фальшпапир не нужен и есть антитела на первое время. Пока что естественные антитела ценятся выше всяких там мРНК. Ромасик Повідомлень: 2903 З нами з: 30.03.15 Подякував: 566 раз. Подякували: 233 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 вер, 2021 22:12 Ромасик написав: А можно было просто радио слушать А можно было просто радио слушать



«Вакцинация населения стала эффективным инструментом для сдерживания распространения эпидемии, поэтому риск серьезных последствий снижен. Таким образом, коронавирус перестал быть проблемой нашего общества», - сообщает Датское радио, цитируя медиков.



Покажите им график минфина, докажите что все не так однозначно





Ромасик написав: а я думал любители мРНК вакцин вывели новый штамм)

пока фальшпапир не нужен и есть антитела на первое время. Пока что естественные антитела ценятся выше всяких там мРНК. а я думал любители мРНК вакцин вывели новый штамм)пока фальшпапир не нужен и есть антитела на первое время. Пока что естественные антитела ценятся выше всяких там мРНК.



Вам настоящий папир про естественные антитела выдали? Или это чисто для Вас ценность?



Последние пару штаммов произошли из индии и колумбии, там с любителями РНК вакцин как то не очень. Покажите им график минфина, докажите что все не так однозначноВам настоящий папир про естественные антитела выдали? Или это чисто для Вас ценность?Последние пару штаммов произошли из индии и колумбии, там с любителями РНК вакцин как то не очень. IgA Повідомлень: 677 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 126 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 вер, 2021 22:36

Интересно, как они будут резвиться, если оставить их просто вдвоём?

Или скучно станет? Форум быстро превращается в междусобойчик пропагандона и шутника-тролля.Интересно, как они будут резвиться, если оставить их просто вдвоём?Или скучно станет? ЛАД 2 Повідомлень: 19498 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4829 раз. Подякували: 4470 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 вер, 2021 22:53 Согласно исследованию, чтобы не допустить перегруженности больниц, от гриппа должны быть вакцинированы до 75 процентов жителей США. Ежегодно от гриппа прививаются порядка 50 процентов американцев.

https://detaly.co.il/eksperty-etoj-zimoj-sezon-grippa-budet-osobenno-tyazhelym/

Как они ещё не вымерли! Как они ещё не вымерли! ЛАД 2 Повідомлень: 19498 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4829 раз. Подякували: 4470 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 вер, 2021 23:16



https://www.science.org/content/blog-po ... e-variants

что, если вакцины по-прежнему оказывают прямое давление на вирус? Разве мы не выбираем именно то, чего боимся больше всего? Ответ на этот вопрос нелогичен. Взгляните, например, на этот июльский препринт. Авторы просмотрели более 1,8 миллиона геномов коронавируса от инфекций по всему миру и сравнили этот набор фоновых данных с конкретными последовательностями прорывных инфекций у вакцинированных пациентов. Они обнаружили, что геномные последовательности пациентов с прорывной инфекцией значительно менее разнообразны, чем то, что наблюдается в дикой природе. Авторы считают, что это показывает, что «вакцины против COVID-19 фундаментально ограничивают эволюционные и антигенные пути бегства, доступные для SARS-CoV-2», и это обратная сторона вышеприведенного аргумента. Вы оказываете давление на вирус, чтобы избежать иммунной атаки, но в то же время резко сокращаете пути, которые он может использовать для этого. Помните, что настоящий мутант, уклоняющийся от вакцинации, будет нуждаться в наборе из нескольких мутаций (помимо существующих вариантов) одновременно. Иммунный ответ, вызванный вакциной, выглядит так, как будто он сбивает множество промежуточных мутаций, прежде чем они смогут продолжать отбрасывать последующие мутации поверх первых. Эти пути перекрываются еще до того, как они могут быть исследованы, и это «эволюционное удушение» - это то, чего вы не видите так сильно, когда проводите эксперименты in vitro с целенаправленными небольшими молекулами, упомянутыми в верхней части этого поста. Произошло ужасное, ученые усомнились что новый штамм может появится в результате массовой вакцинации - IgA Повідомлень: 677 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 126 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3675367636773678 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей

Модератори: Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 770 , 771 , 772

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7710 6890347

ЛОБ П'ят 10 вер, 2021 10:32