stm написав:...начиная с 10% вакцинированных нормальными вакцинами, получить картину как в РФ невозможно.
А как в Техасе с 48,7% ваксов стало возможно?
stm написав:Первая - США, штат Техас более 42тыс.случаев за вчера Смертность там тоже максимум - 304. Ну бывает...
Флер, вирусу надо ещё время что бы шманать неваксов. Подождите Укр.статы по 100 смертей в день и будет и на вашей улице праздник Будете как в 2020 переживать что коек от ОРВИ не хватает. Но как в РФ у нас не будет к вашему сожалению, никак Нормальные вакцины и Спутник - это 2 большие разницы
«Вакцинация населения стала эффективным инструментом для сдерживания распространения эпидемии, поэтому риск серьезных последствий снижен. Таким образом, коронавирус перестал быть проблемой нашего общества», - сообщает Датское радио, цитируя медиков.
Покажите им график минфина, докажите что все не так однозначно
Ромасик написав:а я думал любители мРНК вакцин вывели новый штамм) пока фальшпапир не нужен и есть антитела на первое время. Пока что естественные антитела ценятся выше всяких там мРНК.
Вам настоящий папир про естественные антитела выдали? Или это чисто для Вас ценность?
Последние пару штаммов произошли из индии и колумбии, там с любителями РНК вакцин как то не очень.
что, если вакцины по-прежнему оказывают прямое давление на вирус? Разве мы не выбираем именно то, чего боимся больше всего? Ответ на этот вопрос нелогичен. Взгляните, например, на этот июльский препринт. Авторы просмотрели более 1,8 миллиона геномов коронавируса от инфекций по всему миру и сравнили этот набор фоновых данных с конкретными последовательностями прорывных инфекций у вакцинированных пациентов. Они обнаружили, что геномные последовательности пациентов с прорывной инфекцией значительно менее разнообразны, чем то, что наблюдается в дикой природе. Авторы считают, что это показывает, что «вакцины против COVID-19 фундаментально ограничивают эволюционные и антигенные пути бегства, доступные для SARS-CoV-2», и это обратная сторона вышеприведенного аргумента. Вы оказываете давление на вирус, чтобы избежать иммунной атаки, но в то же время резко сокращаете пути, которые он может использовать для этого. Помните, что настоящий мутант, уклоняющийся от вакцинации, будет нуждаться в наборе из нескольких мутаций (помимо существующих вариантов) одновременно. Иммунный ответ, вызванный вакциной, выглядит так, как будто он сбивает множество промежуточных мутаций, прежде чем они смогут продолжать отбрасывать последующие мутации поверх первых. Эти пути перекрываются еще до того, как они могут быть исследованы, и это «эволюционное удушение» - это то, чего вы не видите так сильно, когда проводите эксперименты in vitro с целенаправленными небольшими молекулами, упомянутыми в верхней части этого поста.