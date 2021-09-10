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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3675367636773678

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 43
Мені вже зробили щеплення
65%
28
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
7
Найближчим часом планую вакцинацію
5%
2
Ще в роздумах
7%
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Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 21:49

  stm написав:...начиная с 10% вакцинированных нормальными вакцинами, получить картину как в РФ невозможно.


А как в Техасе с 48,7% ваксов стало возможно? :mrgreen:

  stm написав:Первая - США, штат Техас более 42тыс.случаев за вчера ;)
Смертность там тоже максимум - 304. Ну бывает...
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 21:58

  fler написав:
  stm написав:...начиная с 10% вакцинированных нормальными вакцинами, получить картину как в РФ невозможно.


А как в Техасе с 48,7% ваксов стало возможно? :mrgreen:

  stm написав:Первая - США, штат Техас более 42тыс.случаев за вчера ;)
Смертность там тоже максимум - 304. Ну бывает...

Флер, вирусу надо ещё время что бы шманать неваксов. Подождите Укр.статы по 100 смертей в день и будет и на вашей улице праздник ;)
Будете как в 2020 переживать что коек от ОРВИ не хватает. Но как в РФ у нас не будет к вашему сожалению, никак ;)
Нормальные вакцины и Спутник - это 2 большие разницы :)
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 22:01

  stm написав:Роман нам продемонстрировал что начиная с 10% вакцинированных нормальными вакцинами, получить картину как в РФ невозможно. Спасибо, Роман ;)

А можно было просто радио слушать (вместо вакцин)
Востаннє редагувалось Ромасик в П'ят 10 вер, 2021 22:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 22:06

  IgA написав:
  Ромасик написав:я о том, что файзер обещал эффектиновсть 95%

против оригинального вируса а не новых штаммов. напомнить кто их вывел, правильно, любители "просто переболеть"

  Ромасик написав:нет, я их сумлінно игнорю)

паспорт вакцинации купили или дороговато пока?

  Ромасик написав:Так вот в Дании ее нет)

корреляции нет, а отмена коронавирусных ограничений есть. ну значит надо было оставить, если корреляции нет :D

а я думал любители мРНК вакцин вывели новый штамм)
пока фальшпапир не нужен и есть антитела на первое время. Пока что естественные антитела ценятся выше всяких там мРНК.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 22:12

  Ромасик написав:А можно было просто радио слушать


«Вакцинация населения стала эффективным инструментом для сдерживания распространения эпидемии, поэтому риск серьезных последствий снижен. Таким образом, коронавирус перестал быть проблемой нашего общества», - сообщает Датское радио, цитируя медиков.


Покажите им график минфина, докажите что все не так однозначно :D


  Ромасик написав:а я думал любители мРНК вакцин вывели новый штамм)
пока фальшпапир не нужен и есть антитела на первое время. Пока что естественные антитела ценятся выше всяких там мРНК.


Вам настоящий папир про естественные антитела выдали? Или это чисто для Вас ценность?

Последние пару штаммов произошли из индии и колумбии, там с любителями РНК вакцин как то не очень.
IgA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 22:36

Форум быстро превращается в междусобойчик пропагандона и шутника-тролля.
Интересно, как они будут резвиться, если оставить их просто вдвоём? :)
Или скучно станет?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 22:53

Согласно исследованию, чтобы не допустить перегруженности больниц, от гриппа должны быть вакцинированы до 75 процентов жителей США. Ежегодно от гриппа прививаются порядка 50 процентов американцев.

https://detaly.co.il/eksperty-etoj-zimoj-sezon-grippa-budet-osobenno-tyazhelym/
Как они ещё не вымерли!
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 23:16

Произошло ужасное, ученые усомнились что новый штамм может появится в результате массовой вакцинации -

https://www.science.org/content/blog-po ... e-variants
что, если вакцины по-прежнему оказывают прямое давление на вирус? Разве мы не выбираем именно то, чего боимся больше всего? Ответ на этот вопрос нелогичен. Взгляните, например, на этот июльский препринт. Авторы просмотрели более 1,8 миллиона геномов коронавируса от инфекций по всему миру и сравнили этот набор фоновых данных с конкретными последовательностями прорывных инфекций у вакцинированных пациентов. Они обнаружили, что геномные последовательности пациентов с прорывной инфекцией значительно менее разнообразны, чем то, что наблюдается в дикой природе. Авторы считают, что это показывает, что «вакцины против COVID-19 фундаментально ограничивают эволюционные и антигенные пути бегства, доступные для SARS-CoV-2», и это обратная сторона вышеприведенного аргумента. Вы оказываете давление на вирус, чтобы избежать иммунной атаки, но в то же время резко сокращаете пути, которые он может использовать для этого. Помните, что настоящий мутант, уклоняющийся от вакцинации, будет нуждаться в наборе из нескольких мутаций (помимо существующих вариантов) одновременно. Иммунный ответ, вызванный вакциной, выглядит так, как будто он сбивает множество промежуточных мутаций, прежде чем они смогут продолжать отбрасывать последующие мутации поверх первых. Эти пути перекрываются еще до того, как они могут быть исследованы, и это «эволюционное удушение» - это то, чего вы не видите так сильно, когда проводите эксперименты in vitro с целенаправленными небольшими молекулами, упомянутыми в верхней части этого поста.
IgA
 
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