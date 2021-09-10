ЛАД написав:

всем нам надо двигаться к тому, чтобы жить с этим вирусом

Она (один из разработчиков британской вакцины профессор Оксфордского университета Сара Гилберт) ...."Нам не удастся избавиться от вируса SARS-CoV-2. Он продолжит циркулировать. В какой-то момент школы будут работать даже при наличии зараженных детей, поскольку в конечном счете", — сказала Гилберт.