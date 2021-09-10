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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3678367936803681>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 43
Мені вже зробили щеплення
65%
28
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
7
Найближчим часом планую вакцинацію
5%
2
Ще в роздумах
7%
3
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 10:22

Надеяться-то можно.
Но может получиться с точностью до наоборот и в результате конкуренции всё больше авиакомпаний будут ужесточать требования.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 10:30

Добавлю о Дании:
Сейчас в стране полностью вакцинированы почти три четверти взрослых. Уязвимым группам населения ставят "бустерные" прививки.

https://www.9tv.co.il/item/34046
Т.о. снятие ограничений не равно "наплевать и забыть".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 10:40

Она (один из разработчиков британской вакцины профессор Оксфордского университета Сара Гилберт) подчеркнула, что на сегодняшний день главная задача — обеспечить вакцинами те страны, где прививочные кампании в "зачаточном" состоянии и препаратов не хватает даже для введения одной дозы.
....
"Нам не удастся избавиться от вируса SARS-CoV-2. Он продолжит циркулировать. В какой-то момент школы будут работать даже при наличии зараженных детей, поскольку в конечном счете всем нам надо двигаться к тому, чтобы жить с этим вирусом", — сказала Гилберт.

Британское правительство планировало в сентябре начать ревакцинацию наиболее уязвимых для коронавируса групп населения и в общей сложности привить третьей дозой вакцины более половины граждан страны. Однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято, в правительстве ждут новые данных о том, как долго сохраняется иммунитет после прививки, которые должны поступить в ближайшие несколько недель.

https://www.9tv.co.il/item/34059
Посмотрим на британские результаты.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 11:02

  Faceless написав:Тем, кто любит "шутить" про бустерные 3-и дозы вакцины, небольшая картинка:
Зображення
Как видим, нормой являются и 3, и 4, и 6 доз с последующим регулярным обновлением

1) много ли тут тех кто вакцинировался каждых 10 лет
2) вакцины от болезней из таблицы выще более эфективны
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 11:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:много ли тут тех кто вакцинировался каждых 10 лет

Много в группе тех, кто рискует столкнуться с этими болезнями. Ты же ширялся от тропических болезней, отправляясь в те страны?? А до этого нет.

Ковид есть здесь и сейчас, в некоторых странах 10% населения одновременно болеют, от него много мрут здесь и сейчас. Потому и ширяются много здесь и сейчас.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 11:53

  ЛАД написав:Она (один из разработчиков британской вакцины профессор Оксфордского университета Сара Гилберт) ....
"Нам не удастся избавиться от вируса SARS-CoV-2. Он продолжит циркулировать. В какой-то момент школы будут работать даже при наличии зараженных детей, поскольку в конечном счете всем нам надо двигаться к тому, чтобы жить с этим вирусом", — сказала Гилберт.


Транслируете пропагандистов? :D Як невдобно вийшло.. :roll:
10 сентября, 20.12:
  fler написав: Просто в Дании поняли, что надо научиться с этим жить.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 11:55

fler , ну и нечаянно не заметить, что " научиться жить после вакцинации 70% населения"(а не без нее) . А так то да, все как Флер сказала). Я тоже начинаю думать,что пропагондонское что-то есть.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 11 вер, 2021 12:00, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 11:59

fler
Продолжаете пропагандонствовать?
Следующую цитату в viewtopic.php?p=5295587#p5295587 конкретно о Дании не заметили?
Сейчас в стране полностью вакцинированы почти три четверти взрослых. Уязвимым группам населения ставят "бустерные" прививки.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 12:13

  yama написав:.....
2) вакцины от болезней из таблицы выще более эфективны

Лень проверять, но сомневаюсь. Видимо, со временем эффективность заметно падает.
Иначе вряд ли потребовалось бы повторять прививку от полиомиелита 6 раз до 14 лет. И прививки от дифтерии и столбняка 6 раз до 16 лет и потом каждые 10 лет.

Но , вообще-то Faceless привёл табличку в противовес "шуткам" о многократном применении антиковидных вакцин как доказательство того, что это достаточно типичный случай, а не особенность этих вакцин.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 12:21

  Ромасик написав:Так в Индии и альфы не было. Да и страшная дельта, которая должна была скосить пол Индии, уже убежала, поджав хвост, после 12% вакцинации. В Израиль шоле?
А помнится был еще страшный британский штамм. Но тоже как-то его не вспоминают больше.

Ещё ЮАР была очень страшная. Тоже уже не слышно.

Да, кстати. Что-то подозрительно тихо из Умани. Там хоть кто-то живой остался? Я начинаю переживать
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