Она (один из разработчиков британской вакцины профессор Оксфордского университета Сара Гилберт) подчеркнула, что на сегодняшний день главная задача — обеспечить вакцинами те страны, где прививочные кампании в "зачаточном" состоянии и препаратов не хватает даже для введения одной дозы. .... "Нам не удастся избавиться от вируса SARS-CoV-2. Он продолжит циркулировать. В какой-то момент школы будут работать даже при наличии зараженных детей, поскольку в конечном счете всем нам надо двигаться к тому, чтобы жить с этим вирусом", — сказала Гилберт.
Британское правительство планировало в сентябре начать ревакцинацию наиболее уязвимых для коронавируса групп населения и в общей сложности привить третьей дозой вакцины более половины граждан страны. Однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято, в правительстве ждут новые данных о том, как долго сохраняется иммунитет после прививки, которые должны поступить в ближайшие несколько недель.
ЛАД написав:Она (один из разработчиков британской вакцины профессор Оксфордского университета Сара Гилберт) .... "Нам не удастся избавиться от вируса SARS-CoV-2. Он продолжит циркулировать. В какой-то момент школы будут работать даже при наличии зараженных детей, поскольку в конечном счете всем нам надо двигаться к тому, чтобы жить с этим вирусом", — сказала Гилберт.
Транслируете пропагандистов? Як невдобно вийшло.. 10 сентября, 20.12:
fler написав: Просто в Дании поняли, что надо научиться с этим жить.
yama написав:..... 2) вакцины от болезней из таблицы выще более эфективны
Лень проверять, но сомневаюсь. Видимо, со временем эффективность заметно падает. Иначе вряд ли потребовалось бы повторять прививку от полиомиелита 6 раз до 14 лет. И прививки от дифтерии и столбняка 6 раз до 16 лет и потом каждые 10 лет.
Но , вообще-то Faceless привёл табличку в противовес "шуткам" о многократном применении антиковидных вакцин как доказательство того, что это достаточно типичный случай, а не особенность этих вакцин.
Ромасик написав:Так в Индии и альфы не было. Да и страшная дельта, которая должна была скосить пол Индии, уже убежала, поджав хвост, после 12% вакцинации. В Израиль шоле? А помнится был еще страшный британский штамм. Но тоже как-то его не вспоминают больше.
Ещё ЮАР была очень страшная. Тоже уже не слышно.
Да, кстати. Что-то подозрительно тихо из Умани. Там хоть кто-то живой остался? Я начинаю переживать