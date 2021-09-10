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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3678367936803681

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 43
Мені вже зробили щеплення
65%
28
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
7
Найближчим часом планую вакцинацію
5%
2
Ще в роздумах
7%
3
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 13:20

  Вкладчик1234 написав:
  Ромасик написав:Так в Индии и альфы не было. Да и страшная дельта, которая должна была скосить пол Индии, уже убежала, поджав хвост, после 12% вакцинации. В Израиль шоле?
А помнится был еще страшный британский штамм. Но тоже как-то его не вспоминают больше.

Ещё ЮАР была очень страшная. Тоже уже не слышно.

Да, кстати. Что-то подозрительно тихо из Умани. Там хоть кто-то живой остался? Я начинаю переживать


За сутки по Черкасской области +124 случая. От нас явно что-то скрывают :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 13:24

Вкладчик1234
Пока можете не переживать. Зато
...у Волинській області показник динаміки рівня госпіталізації перевищений 2 дні поспіль. Сьогодні він становить 53,4%.
Крім того, у Львівській області близько двох тижнів спостерігається висока динаміка госпіталізацій хворих на COVID-19. Зараз цей показник на рівні 64,7%.

Увага! Норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%

Крім того, показник рівня захворюваності зависокий одразу у кількох областях. Він повинен складати не менш ніж 75 на 100 тисяч населення. У Чернівецькій області він досягнув до позначки аж у 233. Наступною у антирейтингу іде Луганська область із показником у 180.

Невтішні дані і у таких областях:

Київ – 131;
Тернопільській – 112;
Харківській – 105;
Херсонській – 98;
Житомирській – 92;
Львівській – 92;
Хмельницькій – 90.
Одеській – 88;
Запорізькій – 87;
Рівненькій – 78;
Донецькій – 77;
Нагадаємо, за минулу добу, 10 вересня, в Україні зафіксували 3 869 нових підтверджених випадків коронавірусу. При цьому госпіталізували 1 102 людини.

https://healthy.24tv.ua/dvi-oblasti-ukrayini-mayut-perevishheni-pokazniki-covid-gospitalizatsiy_n1735266
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 13:56

В Україні за минулу добу зробили 183 527 щеплень від коронавірусу. Це новий рекорд щеплень, які зробилиза цей період.

Джерело:

МОЗ
view count
277


Так, за минулу добу одну дозу вакцини отримали 71 388 людей. Повністю щеплені – 112 139 людей.

https://healthy.24tv.ua/ukrayini-vstanovini-noviy-rekord-shheplen-vid-covid-19-za-dobu_n1735247
Это к вопросу о том, что подходят сроки годности у 1-2 млн вакцин.
При таких темпах 2 млн доз хватит на 2 недели. Были бы желающие.
Но как видим, вторую прививку сделали в 1,5 раза больше людей, чем первую. Т.е. больше вакцинируешься тех, кто уже относительно давно созрел, новых поменьше.
Увага! Всього від початку вакцинальної кампанії щепили 5 860 642 людини, з них отримали одну дозу – 5 860 640 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 4 730 712 людей.

Загалом проведено 10 591 352 щеплення.
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 13:56

Медреформа в эпоху коронавируса

В медчатах страны начинают жаловаться, что в больницах заканчиваются опиаты. Закупать их банально не за что, так как госфинансирование клиник прекращено.
Если что, то подобные обезболивающие для операций и реанимационных больных по спискам от врача купить легально не получится, ибо это криминал.
95-ый квартал отжигает все зачетнее. Вовремя они с этим делом, аккурат накануне очередной волны ковида с ИВЛщиками. Похоже, Ляшко собрался лечить больных, прикладывая целебный гудрон и остальные составляющие дорожного строительства. Запасся попкорном.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 14:11

о лекарствах

«Правительство США совместно с компанией-производителем в качестве гуманитарной помощи предоставит нам инновационные лекарства против COVID-19. Они уже зарегистрированы FDA и рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенью тяжести, особенно при наличии риска перехода в тяжелую форму», — отметил Ляшко.

По его словам, 20 тысяч флаконов препарата «Бамланивимаб» (Bamlanivimab) и 40 тысяч флаконов препарата «Этесевимаб» (Etesevimab) уже сформированы в груз и готовы к отправке в Украину. После
https://hromadske.ua/ru/posts/ssha-pred ... ln-lyashko
Если кому интересно, то в США данные препараты были исключены из протоколов лечения ковидных больных, так как они совершенно неэффективны против штамма "дельта".
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 14:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

На одном и том же сайте израильском ресурсе пишут - Израиль добился успеха с помощью ревакцинации и задает мировой тренд в борьбе с короновирусом https://nashe.orbita.co.il/blogs/health/107342
и в тоже время, согласно данным Минздрава Израиля, за последние сутки произошел дальнейший рост общего числа заразившихся коронавирусом; ежедневные темпы прироста новых инфицированных составляют примерно 8.350 человек :!: и 667 тяжелых находится в больницах https://nashe.orbita.co.il/blogs/health/107340
roberto dark
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