Ромасик написав:Так в Индии и альфы не было. Да и страшная дельта, которая должна была скосить пол Индии, уже убежала, поджав хвост, после 12% вакцинации. В Израиль шоле? А помнится был еще страшный британский штамм. Но тоже как-то его не вспоминают больше.
Ещё ЮАР была очень страшная. Тоже уже не слышно.
Да, кстати. Что-то подозрительно тихо из Умани. Там хоть кто-то живой остался? Я начинаю переживать
За сутки по Черкасской области +124 случая. От нас явно что-то скрывают
...у Волинській області показник динаміки рівня госпіталізації перевищений 2 дні поспіль. Сьогодні він становить 53,4%. Крім того, у Львівській області близько двох тижнів спостерігається висока динаміка госпіталізацій хворих на COVID-19. Зараз цей показник на рівні 64,7%.
Увага! Норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%
Крім того, показник рівня захворюваності зависокий одразу у кількох областях. Він повинен складати не менш ніж 75 на 100 тисяч населення. У Чернівецькій області він досягнув до позначки аж у 233. Наступною у антирейтингу іде Луганська область із показником у 180.
Невтішні дані і у таких областях:
Київ – 131; Тернопільській – 112; Харківській – 105; Херсонській – 98; Житомирській – 92; Львівській – 92; Хмельницькій – 90. Одеській – 88; Запорізькій – 87; Рівненькій – 78; Донецькій – 77; Нагадаємо, за минулу добу, 10 вересня, в Україні зафіксували 3 869 нових підтверджених випадків коронавірусу. При цьому госпіталізували 1 102 людини.
В медчатах страны начинают жаловаться, что в больницах заканчиваются опиаты. Закупать их банально не за что, так как госфинансирование клиник прекращено. Если что, то подобные обезболивающие для операций и реанимационных больных по спискам от врача купить легально не получится, ибо это криминал. 95-ый квартал отжигает все зачетнее. Вовремя они с этим делом, аккурат накануне очередной волны ковида с ИВЛщиками. Похоже, Ляшко собрался лечить больных, прикладывая целебный гудрон и остальные составляющие дорожного строительства. Запасся попкорном.
«Правительство США совместно с компанией-производителем в качестве гуманитарной помощи предоставит нам инновационные лекарства против COVID-19. Они уже зарегистрированы FDA и рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенью тяжести, особенно при наличии риска перехода в тяжелую форму», — отметил Ляшко.
По его словам, 20 тысяч флаконов препарата «Бамланивимаб» (Bamlanivimab) и 40 тысяч флаконов препарата «Этесевимаб» (Etesevimab) уже сформированы в груз и готовы к отправке в Украину. После https://hromadske.ua/ru/posts/ssha-pred ... ln-lyashko Если кому интересно, то в США данные препараты были исключены из протоколов лечения ковидных больных, так как они совершенно неэффективны против штамма "дельта".
На одном и том же сайте израильском ресурсе пишут - Израиль добился успеха с помощью ревакцинации и задает мировой тренд в борьбе с короновирусом https://nashe.orbita.co.il/blogs/health/107342 и в тоже время, согласно данным Минздрава Израиля, за последние сутки произошел дальнейший рост общего числа заразившихся коронавирусом; ежедневные темпы прироста новых инфицированных составляют примерно 8.350 человек и 667 тяжелых находится в больницах https://nashe.orbita.co.il/blogs/health/107340