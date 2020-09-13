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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3682368336843685>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 44
Мені вже зробили щеплення
66%
29
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
7
Найближчим часом планую вакцинацію
5%
2
Ще в роздумах
7%
3
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 20:09

  roberto dark написав:На одном и том же сайте израильском ресурсе пишут - Израиль добился успеха с помощью ревакцинации и задает мировой тренд в борьбе с короновирусом

то мировой тренд или 26 место?
Напомним, что 1 сентября власти Португалии закрыли страну для израильских туристов. 2 сентября правительство Швеции приняло решение о закрытии доступа в страну граждан Израиля (решение вступает в силу 6 сентября). Эти решения приняты на основании рекомендаций Европейского Союза, исключившего Израиль из "зеленого списка".

https://www.newsru.co.il/world/03sep2021/n_120.html
Попахивает гебельсовщиной, не?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 20:17

  Hotab написав:
  fler написав:Мда, хотелось ваксам выпендриться, но увы...
Монголия закопала за сутки 7, а Украина - 69, да в 10 раз больше соответственно кол-ву населения. А что ж у них заразных +2000? Хасиды в гости заехали? :roll:
В Украине 3869, а должно быть 20 000 согласно пропорции. Хто всравсь со своей вакцинацией 65% населения?

Я конечно понимаю, что и в десятый раз не дойдет неуместность сравнений разных стран в сию минуту, так как вспышки Ковида приходят хоть в одну выбранную страну, хоть в разные страны - в разное время. И понимаю желание Флер сравнить Монголию, куда вспышка пришла именно сейчас и едва ли не впервые, с Украиной, в которую она только подбирается. Я понимаю ее желание НЕ сравнивать сегодня Монголию с Украиной образца "апрель 2021". Я одно не понимаю, почему юрыдло наше не жалуется на слово "всрався" от Флер?? :lol:

то в Украине в апреле было вакцинировано 0,0%, а в Монголии сейчас 65%. Я так понимаю, вакцина должна останавливать вспышки, или она работает только когда нет вспышек?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 20:26

Зображення

Хаос, драки, столкновения с полицией: французы вновь вышли на протесты против введения ковид-паспортов

Всего на этот день запланировано 200 демонстраций, четыре из которых прошли в Париже. Около 140 тыс. человек вышли на улицы против мер по борьбе с COVID-19.

Правоохранительные органы в ответ на провокации начали применять слезоточивый газ и силу.

Люди протестуют против введения этой меры девятую субботу подряд.

https://t.me/ru2ch_news/21107

Намомнило как взвод копов бегал за качком :lol:
Таґ пабидим карону! :)

Я не могу понять: власти так с "короной" борются, или с людьми?
Люди, не смотря на протесты уже который месяц, - не похожи на больных. А во законам жанра "свидетелей ковида" они уже давно должны были перезаражаться и умереть. Нестыковочка
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 20:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:Я так понимаю,

Нет пока.
Но я счас расскажу.
Вспышки происходят и с вакцинацией, и без. Но вакцинауией они происходят с меньшим количеством госпитализаций и трупов, при прочих равных условиях.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 20:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Нестыковочка

Только в головах, заражённых сраной. Остальным понятно, что там за месяц и без Ковид люди могут стильно менять друг друга. Им когда-то надо и работать.

И да, там Одесса оправдывает ожидания засланного казачка. Все как он хотел.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 20:41

  Ромасик написав:
  Hotab написав:Я конечно понимаю, что и в десятый раз не дойдет неуместность сравнений разных стран в сию минуту, так как вспышки Ковида приходят хоть в одну выбранную страну, хоть в разные страны - в разное время. И понимаю желание Флер сравнить Монголию, куда вспышка пришла именно сейчас и едва ли не впервые, с Украиной, в которую она только подбирается. Я понимаю ее желание НЕ сравнивать сегодня Монголию с Украиной образца "апрель 2021".

то в Украине в апреле было вакцинировано 0,0%, а в Монголии сейчас 65%. Я так понимаю, вакцина должна останавливать вспышки, или она работает только когда нет вспышек?


У перестрашеных неуместно сравнивать то, что не в пользу вакцинации.
Там, где вакцинировано 65-70% и более населения, но вдруг выявляют +2000 за сутки и более в зависимости от кол-ва населения – то все случайности и совпадения…(Израиль, Монголия, Британия и т.д).
Страны, где ваксов 10 – 20% и менее, а случаев сравнительно мало - то туда еще волна не докатилась или неправильная стата… (Украина, Кения, Нигерия, Египет…)
Например, Кения, где вакцинированных 2 дозами 1,5% и за сутки +511 и +6 летальных – это неправильная страна :wink:
fler
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 20:59

  fler написав:
  ЛАД написав:А потом Флер публикует таблички. Правда, непонятно, что она хотела этой табличкой сказать. Много стариков болеют? Много. Но по её же табличке "частка серед хворих" от 17 до 60 лет по Украине 59,3%. Тоже как-то немало.


Вернемся к нашим баранам :mrgreen: https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Page ... ageID=6860
Действительно. Как его сравнивать? Диапазон 17-60 лет = активное трудоспособное население и диапазон 60-70 = сами знаете кто.
60 – 17= 43 года диапазончик активных, где 59% от общего числа болеющих
70 – 60 = 10 лет – пассивных, где 25% болеющих
Отсюда ясно, что пассивные болеют больше или еще больше надо разжевать?

Зображення

Какие выводы из таблички не смогли сделать ваксы? В Украине страшным ковидом с 2%-ной летальностью болеет в основном группа 60+, она же и мрет от него преимущественно и кошмарит медиков, занимая места в больницах. Она же и менее всего вакцинирована на сейчас. Шо делать с ними, ваксы? Понять и простить или отловить и привить? Надо ли локдаунить активных трудоспособных, если только они и кормят всех остальных?

Перешел по вашей ссылке и что вижу?
13.09.2020
Прогноз розвитку епідемії COVID-19 в Україні в період 11-18 вересня 2020 року («Прогноз РГ-19»)
Від Робочої групи з математичного моделювання проблем, пов’язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні (базова установа – Інститут проблем математичних машин і систем НАН України)

https://www.nas.gov.ua/EN/Messages/Page ... ageID=6860

Интересно, зачем вы привели табличку годичной давности, когда в Украине еще вообще не было вакцин от коронавируса
Вакцинация от коронавируса в Украине в Украине началась 24.02.2021

https://index.minfin.com.ua/reference/c ... n/ukraine/
для объяснения нынешней ситуации в Украине?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 21:12

  yanyura написав:
  fler написав:
  ЛАД написав:А потом Флер публикует таблички. Правда, непонятно, что она хотела этой табличкой сказать. Много стариков болеют? Много. Но по её же табличке "частка серед хворих" от 17 до 60 лет по Украине 59,3%. Тоже как-то немало.


Какие выводы из таблички не смогли сделать ваксы? В Украине страшным ковидом с 2%-ной летальностью болеет в основном группа 60+, она же и мрет от него преимущественно и кошмарит медиков, занимая места в больницах. Она же и менее всего вакцинирована на сейчас. Шо делать с ними, ваксы? Понять и простить или отловить и привить? Надо ли локдаунить активных трудоспособных, если только они и кормят всех остальных?

Перешел по вашей ссылке и что вижу?
13.09.2020
Прогноз розвитку епідемії COVID-19 в Україні в період 11-18 вересня 2020 року («Прогноз РГ-19»)
Від Робочої групи з математичного моделювання проблем, пов’язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні (базова установа – Інститут проблем математичних машин і систем НАН України)

https://www.nas.gov.ua/EN/Messages/Page ... ageID=6860

Интересно, зачем вы привели табличку годичной давности, когда в Украине еще вообще не было вакцин от коронавируса
Вакцинация от коронавируса в Украине в Украине началась 24.02.2021

https://index.minfin.com.ua/reference/c ... n/ukraine/
для объяснения нынешней ситуации в Украине?


Каюсь, недоглядела год, вот актуальная ссылка
https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Page ... ageID=8130
Оттуда:
Захворюваність в Україні продовжує зростати відносно помірними темпами. Темпи зростання нових виявлень становлять приблизно 22% на тиждень, що відповідає періоду подвоєння близько 3–3,5 тижнів. Репродуктивне число, усереднене за тиждень, дорівнює 1.21 та має нейтральну тенденцію до зміни. Темпи поширення загалом подібні до тих, що були в цей же період минулого року.
Я подозреваю, что и табличка та все еще актуальна :wink:
fler
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 21:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Темпи поширення загалом подібні до тих, що були в цей же період минулого року.
Я подозреваю, что и табличка та все еще актуальна

Не совсем. В этом прогнозе наконец-то идет разбивка по возрастам 0-17, 18-34, 35-49, 50-64 и 65 и больше и графики сразу стали другими:
Зображення

Зображення

Зображення
Примітка: *госпіталізації за даними ЦГЗ, куди переважно потрапляють тільки випадки госпіталізації, що відбуваються з одночасним оформленням випадку хвороби, а не після нього
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 22:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Какие выводы из таблички не смогли сделать ваксы?



  yanyura написав:Интересно, зачем вы привели табличку годичной давности


  fler написав:Каюсь, недоглядела год,


Как вывод? Понравился?

:lol:

И это хоть один человек находится, который фейки вашей братии смотрит. Уже и Вкладчика за ухо в угол ставил, теперь вас. Остальные просто даже не смотрят)).
Hotab
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