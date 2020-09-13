roberto dark написав:На одном и том же сайте израильском ресурсе пишут - Израиль добился успеха с помощью ревакцинации и задает мировой тренд в борьбе с короновирусом
то мировой тренд или 26 место?
Напомним, что 1 сентября власти Португалии закрыли страну для израильских туристов. 2 сентября правительство Швеции приняло решение о закрытии доступа в страну граждан Израиля (решение вступает в силу 6 сентября). Эти решения приняты на основании рекомендаций Европейского Союза, исключившего Израиль из "зеленого списка".
fler написав:Мда, хотелось ваксам выпендриться, но увы... Монголия закопала за сутки 7, а Украина - 69, да в 10 раз больше соответственно кол-ву населения. А что ж у них заразных +2000? Хасиды в гости заехали? В Украине 3869, а должно быть 20 000 согласно пропорции. Хто всравсь со своей вакцинацией 65% населения?
Я конечно понимаю, что и в десятый раз не дойдет неуместность сравнений разных стран в сию минуту, так как вспышки Ковида приходят хоть в одну выбранную страну, хоть в разные страны - в разное время. И понимаю желание Флер сравнить Монголию, куда вспышка пришла именно сейчас и едва ли не впервые, с Украиной, в которую она только подбирается. Я понимаю ее желание НЕ сравнивать сегодня Монголию с Украиной образца "апрель 2021". Я одно не понимаю, почему юрыдло наше не жалуется на слово "всрався" от Флер??
то в Украине в апреле было вакцинировано 0,0%, а в Монголии сейчас 65%. Я так понимаю, вакцина должна останавливать вспышки, или она работает только когда нет вспышек?
Намомнило как взвод копов бегал за качком Таґ пабидим карону!
Я не могу понять: власти так с "короной" борются, или с людьми? Люди, не смотря на протесты уже который месяц, - не похожи на больных. А во законам жанра "свидетелей ковида" они уже давно должны были перезаражаться и умереть. Нестыковочка
Hotab написав:Я конечно понимаю, что и в десятый раз не дойдет неуместность сравнений разных стран в сию минуту, так как вспышки Ковида приходят хоть в одну выбранную страну, хоть в разные страны - в разное время. И понимаю желание Флер сравнить Монголию, куда вспышка пришла именно сейчас и едва ли не впервые, с Украиной, в которую она только подбирается. Я понимаю ее желание НЕ сравнивать сегодня Монголию с Украиной образца "апрель 2021".
то в Украине в апреле было вакцинировано 0,0%, а в Монголии сейчас 65%. Я так понимаю, вакцина должна останавливать вспышки, или она работает только когда нет вспышек?
У перестрашеных неуместно сравнивать то, что не в пользу вакцинации. Там, где вакцинировано 65-70% и более населения, но вдруг выявляют +2000 за сутки и более в зависимости от кол-ва населения – то все случайности и совпадения…(Израиль, Монголия, Британия и т.д). Страны, где ваксов 10 – 20% и менее, а случаев сравнительно мало - то туда еще волна не докатилась или неправильная стата… (Украина, Кения, Нигерия, Египет…) Например, Кения, где вакцинированных 2 дозами 1,5% и за сутки +511 и +6 летальных – это неправильная страна
ЛАД написав:А потом Флер публикует таблички. Правда, непонятно, что она хотела этой табличкой сказать. Много стариков болеют? Много. Но по её же табличке "частка серед хворих" от 17 до 60 лет по Украине 59,3%. Тоже как-то немало.
Вернемся к нашим баранам https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Page ... ageID=6860 Действительно. Как его сравнивать? Диапазон 17-60 лет = активное трудоспособное население и диапазон 60-70 = сами знаете кто. 60 – 17= 43 года диапазончик активных, где 59% от общего числа болеющих 70 – 60 = 10 лет – пассивных, где 25% болеющих Отсюда ясно, что пассивные болеют больше или еще больше надо разжевать?
Какие выводы из таблички не смогли сделать ваксы? В Украине страшным ковидом с 2%-ной летальностью болеет в основном группа 60+, она же и мрет от него преимущественно и кошмарит медиков, занимая места в больницах. Она же и менее всего вакцинирована на сейчас. Шо делать с ними, ваксы? Понять и простить или отловить и привить? Надо ли локдаунить активных трудоспособных, если только они и кормят всех остальных?
Перешел по вашей ссылке и что вижу?
13.09.2020 Прогноз розвитку епідемії COVID-19 в Україні в період 11-18 вересня 2020 року («Прогноз РГ-19») Від Робочої групи з математичного моделювання проблем, пов’язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні (базова установа – Інститут проблем математичних машин і систем НАН України)
ЛАД написав:А потом Флер публикует таблички. Правда, непонятно, что она хотела этой табличкой сказать. Много стариков болеют? Много. Но по её же табличке "частка серед хворих" от 17 до 60 лет по Украине 59,3%. Тоже как-то немало.
Какие выводы из таблички не смогли сделать ваксы? В Украине страшным ковидом с 2%-ной летальностью болеет в основном группа 60+, она же и мрет от него преимущественно и кошмарит медиков, занимая места в больницах. Она же и менее всего вакцинирована на сейчас. Шо делать с ними, ваксы? Понять и простить или отловить и привить? Надо ли локдаунить активных трудоспособных, если только они и кормят всех остальных?
Перешел по вашей ссылке и что вижу?
13.09.2020 Прогноз розвитку епідемії COVID-19 в Україні в період 11-18 вересня 2020 року («Прогноз РГ-19») Від Робочої групи з математичного моделювання проблем, пов’язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні (базова установа – Інститут проблем математичних машин і систем НАН України)
Каюсь, недоглядела год, вот актуальная ссылка https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Page ... ageID=8130 Оттуда: Захворюваність в Україні продовжує зростати відносно помірними темпами. Темпи зростання нових виявлень становлять приблизно 22% на тиждень, що відповідає періоду подвоєння близько 3–3,5 тижнів. Репродуктивне число, усереднене за тиждень, дорівнює 1.21 та має нейтральну тенденцію до зміни. Темпи поширення загалом подібні до тих, що були в цей же період минулого року. Я подозреваю, что и табличка та все еще актуальна