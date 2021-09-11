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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3682368336843685

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 44
Мені вже зробили щеплення
66%
29
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
7
Найближчим часом планую вакцинацію
5%
2
Ще в роздумах
7%
3
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 22:24

Посетил сегодня театр с семейством.
Ну что могу сказать? Мы реально были в шоке - зал набит битком, но в масках всего несколько процентов зрителей. Чувствую, нас ждет весьма невеселая осень.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 23:57

  antey1969 написав:Посетил сегодня театр с семейством.
Ну что могу сказать? Мы реально были в шоке - зал набит битком, но в масках всего несколько процентов зрителей. Чувствую, нас ждет весьма невеселая осень.

А артисты театра в масках были?

Кроме того, посетили бы еще после просмотра спектакля ресторан "Чайхона" на улице Болбочана, где, кстати, находятся прокуратуры Киевской области и Печерского района Киева, Центрального региона и Киевского гарнизона, а также Окружной административный суд Киева и аппарат СНБО:
https://antikor.com.ua/articles/484452- ... korporativ
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 00:04

  Ромасик написав:.....
то мировой тренд или 26 место?
Напомним, что 1 сентября власти Португалии закрыли страну для израильских туристов. 2 сентября правительство Швеции приняло решение о закрытии доступа в страну граждан Израиля (решение вступает в силу 6 сентября). Эти решения приняты на основании рекомендаций Европейского Союза, исключившего Израиль из "зеленого списка".

https://www.newsru.co.il/world/03sep2021/n_120.html
Попахивает гебельсовщиной, не?

Попахивает фактом.
Правда
Правительство Швеции приняло решение о закрытии доступа в страну граждан Израиля, США, Ливана, Косово, Северной Македонии и Черногории в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в этих странах.
......
На текущий момент Швеция не делает различий между вакцинированными и невакцинированными туристами, однако рассматривается возможность "сделать исключение для вакцинированных туристов из стран за пределами ЕС".

https://www.newsru.co.il/world/02sep2021/sweden322.html
Посмотрим.

А вот геббельсовщиной попахивает табличка fler. Почитайте чуть выше посты yanyura. Но я даже не буду говорить о том, что табличка с душком - за сентябрь прошлого года. Мне больше понравился ответ fler viewtopic.php?p=5295748#p5295748, где она предлагает "отлавливать и прививать" 60+ дабы не "кошмарили медиков". При этом 59% в группе 17-60 это мелочи. Да, в этой группе чаще болеют легко, но всё же далеко не все, а, учитывая многочисленность группы, "кошмарят медиков" очень даже неплохо. Я уж не говорю о том, что группа 17-60 это мелкое жульничество, которым fler бесстыдно пользуется. В группах 17-30, 31-49,41-50 и 50-65 %-ы госпитализации и тяжёлых случаев заметно отличаются и если в группе 17-30 их очень немного, то в следующих группах эти % довольно быстро растут. Из графиков, которые привёл yanyura хорошо видно, что в группах 35-49 и 50-64 процент госпитализации весьма высок и для группы 50-64 даже выше, чем для 65+. На всякий случай напомню, что 50-64 это вполне рабочий возраст. По нынешнему пенс. закону большинству придется работать до 65.

Интересно, о Монголии Вы писали до того, как прочитали пост IgA viewtopic.php?p=5295730#p5295730?
Его объяснения Вас не устроили?
Если нет, помочь ничем не могу.
В таблице ворлдметра 223 страны. Сегодня Вкладчик и fler вытащили Монголию и Кению, завтра они (или Вы) вспомните ещё какую-нибудь. Надеюсь, Вы не думаете, что здесь на форуме сидят люди, которые профессионально занимаются анализом развития эпидемии и влиянием на неё вакцинации и отслеживают все 223 страны?
Я например, смотрю на Израиль по причинам, которые уже объяснял, и крупными европейскими странами + США. А Монголия с Кенией...
По-моему, такие закидоны тоже относятся к геббельсовщине. Забросать оппонента кучей вводных, пусть сидит разбирается. А я в это время буду свысока поплевывать и выглядеть победителем. И одной рукой обвинять стариков, что они не вакцинируются, а другой рукой объяснять им, что это опасно.
ЛАД
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