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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3682368336843685 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 44 Мені вже зробили щеплення 66% 29 Не можу за станом здоров'я 2% 1 Не вірю в ефективність вакцин 5% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 0 0 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 7 Найближчим часом планую вакцинацію 5% 2 Ще в роздумах 7% 3 Всього голосів : 44 Додано: Суб 11 вер, 2021 22:24 Посетил сегодня театр с семейством.

Ну что могу сказать? Мы реально были в шоке - зал набит битком, но в масках всего несколько процентов зрителей. Чувствую, нас ждет весьма невеселая осень. antey1969 1

Повідомлень: 10801 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1408 раз. Подякували: 3151 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 вер, 2021 23:57 antey1969 написав: Посетил сегодня театр с семейством.

Ну что могу сказать? Мы реально были в шоке - зал набит битком, но в масках всего несколько процентов зрителей. Чувствую, нас ждет весьма невеселая осень. Посетил сегодня театр с семейством.Ну что могу сказать? Мы реально были в шоке - зал набит битком, но в масках всего несколько процентов зрителей. Чувствую, нас ждет весьма невеселая осень.

А артисты театра в масках были?



Кроме того, посетили бы еще после просмотра спектакля ресторан "Чайхона" на улице Болбочана, где, кстати, находятся прокуратуры Киевской области и Печерского района Киева, Центрального региона и Киевского гарнизона, а также Окружной административный суд Киева и аппарат СНБО:

https://antikor.com.ua/articles/484452- ... korporativ А артисты театра в масках были?Кроме того, посетили бы еще после просмотра спектакля ресторан "Чайхона" на улице Болбочана, где, кстати, находятся прокуратуры Киевской области и Печерского района Киева, Центрального региона и Киевского гарнизона, а также Окружной административный суд Киева и аппарат СНБО: Igneus Повідомлень: 1103 З нами з: 29.08.18 Подякував: 615 раз. Подякували: 514 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 вер, 2021 00:04 Ромасик написав: .....

то мировой тренд или 26 место?

Напомним, что 1 сентября власти Португалии закрыли страну для израильских туристов. 2 сентября правительство Швеции приняло решение о закрытии доступа в страну граждан Израиля (решение вступает в силу 6 сентября). Эти решения приняты на основании рекомендаций Европейского Союза, исключившего Израиль из "зеленого списка".

https://www.newsru.co.il/world/03sep2021/n_120.html

Попахивает гебельсовщиной, не? .....то мировой тренд или 26 место?Попахивает гебельсовщиной, не?

Попахивает фактом.

Правда

Правительство Швеции приняло решение о закрытии доступа в страну граждан Израиля, США, Ливана, Косово, Северной Македонии и Черногории в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в этих странах.

......

На текущий момент Швеция не делает различий между вакцинированными и невакцинированными туристами, однако рассматривается возможность "сделать исключение для вакцинированных туристов из стран за пределами ЕС".

https://www.newsru.co.il/world/02sep2021/sweden322.html

Посмотрим.



А вот геббельсовщиной попахивает табличка fler. Почитайте чуть выше посты yanyura. Но я даже не буду говорить о том, что табличка с душком - за сентябрь прошлого года. Мне больше понравился ответ fler 59% в группе 17-60 это мелочи. Да, в этой группе чаще болеют легко, но всё же далеко не все, а, учитывая многочисленность группы, "кошмарят медиков" очень даже неплохо. Я уж не говорю о том, что группа 17-60 это мелкое жульничество, которым fler бесстыдно пользуется. В группах 17-30, 31-49,41-50 и 50-65 %-ы госпитализации и тяжёлых случаев заметно отличаются и если в группе 17-30 их очень немного, то в следующих группах эти % довольно быстро растут. Из графиков, которые привёл yanyura хорошо видно, что в группах 35-49 и 50-64 процент госпитализации весьма высок и для группы 50-64 даже выше, чем для 65+. На всякий случай напомню, что 50-64 это вполне рабочий возраст. По нынешнему пенс. закону большинству придется работать до 65.



Интересно, о Монголии Вы писали до того, как прочитали пост IgA viewtopic.php?p=5295730#p5295730?

Его объяснения Вас не устроили?

Если нет, помочь ничем не могу.

В таблице ворлдметра 223 страны. Сегодня Вкладчик и fler вытащили Монголию и Кению, завтра они (или Вы) вспомните ещё какую-нибудь. Надеюсь, Вы не думаете, что здесь на форуме сидят люди, которые профессионально занимаются анализом развития эпидемии и влиянием на неё вакцинации и отслеживают все 223 страны?

Я например, смотрю на Израиль по причинам, которые уже объяснял, и крупными европейскими странами + США. А Монголия с Кенией...

По-моему, такие закидоны тоже относятся к геббельсовщине. Забросать оппонента кучей вводных, пусть сидит разбирается. А я в это время буду свысока поплевывать и выглядеть победителем. И одной рукой обвинять стариков, что они не вакцинируются, а другой рукой объяснять им, что это опасно. Попахивает фактом.ПравдаПосмотрим.А вот геббельсовщиной попахивает табличка. Почитайте чуть выше посты. Но я даже не буду говорить о том, что табличка с душком - за сентябрь прошлого года. Мне больше понравился ответ viewtopic.php?p=5295748#p5295748 , где она предлагает "отлавливать и прививать" 60+ дабы не "кошмарили медиков". При этомв группе 17-60 это мелочи. Да, в этой группе чаще болеют легко, но всё же далеко не все, а, учитывая многочисленность группы, "кошмарят медиков" очень даже неплохо. Я уж не говорю о том, что группа 17-60 это мелкое жульничество, которымбесстыдно пользуется. В группах 17-30, 31-49,41-50 и 50-65 %-ы госпитализации и тяжёлых случаев заметно отличаются и если в группе 17-30 их очень немного, то в следующих группах эти % довольно быстро растут. Из графиков, которые привёлхорошо видно, что в группах 35-49 и 50-64 процент госпитализации весьма высок и для группы 50-64 даже выше, чем для 65+. На всякий случай напомню, что 50-64 это вполне рабочий возраст. По нынешнему пенс. закону большинству придется работать до 65.Интересно, о Монголии Вы писали до того, как прочитали постЕго объяснения Вас не устроили?Если нет, помочь ничем не могу.В таблице ворлдметра 223 страны. Сегоднявытащили Монголию и Кению, завтра они (или Вы) вспомните ещё какую-нибудь. Надеюсь, Вы не думаете, что здесь на форуме сидят люди, которые профессионально занимаются анализом развития эпидемии и влиянием на неё вакцинации и отслеживают все 223 страны?Я например, смотрю на Израиль по причинам, которые уже объяснял, и крупными европейскими странами + США. А Монголия с Кенией...По-моему, такие закидоны тоже относятся к геббельсовщине. Забросать оппонента кучей вводных, пусть сидит разбирается. А я в это время буду свысока поплевывать и выглядеть победителем. И одной рукой обвинять стариков, что они не вакцинируются, а другой рукой объяснять им, что это опасно. ЛАД 2 Повідомлень: 19515 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4830 раз. Подякували: 4471 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3682368336843685 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. 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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7711 6968337

Gennadiy777 Суб 11 вер, 2021 21:55