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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3682368336843685

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 44
Мені вже зробили щеплення
66%
29
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
7
Найближчим часом планую вакцинацію
5%
2
Ще в роздумах
7%
3
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 22:24

Посетил сегодня театр с семейством.
Ну что могу сказать? Мы реально были в шоке - зал набит битком, но в масках всего несколько процентов зрителей. Чувствую, нас ждет весьма невеселая осень.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 23:57

  antey1969 написав:Посетил сегодня театр с семейством.
Ну что могу сказать? Мы реально были в шоке - зал набит битком, но в масках всего несколько процентов зрителей. Чувствую, нас ждет весьма невеселая осень.

А артисты театра в масках были?

Кроме того, посетили бы еще после просмотра спектакля ресторан "Чайхона" на улице Болбочана, где, кстати, находятся прокуратуры Киевской области и Печерского района Киева, Центрального региона и Киевского гарнизона, а также Окружной административный суд Киева и аппарат СНБО:
https://antikor.com.ua/articles/484452- ... korporativ
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 00:04

  Ромасик написав:.....
то мировой тренд или 26 место?
Напомним, что 1 сентября власти Португалии закрыли страну для израильских туристов. 2 сентября правительство Швеции приняло решение о закрытии доступа в страну граждан Израиля (решение вступает в силу 6 сентября). Эти решения приняты на основании рекомендаций Европейского Союза, исключившего Израиль из "зеленого списка".

https://www.newsru.co.il/world/03sep2021/n_120.html
Попахивает гебельсовщиной, не?

Попахивает фактом.
Правда
Правительство Швеции приняло решение о закрытии доступа в страну граждан Израиля, США, Ливана, Косово, Северной Македонии и Черногории в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в этих странах.
......
На текущий момент Швеция не делает различий между вакцинированными и невакцинированными туристами, однако рассматривается возможность "сделать исключение для вакцинированных туристов из стран за пределами ЕС".

https://www.newsru.co.il/world/02sep2021/sweden322.html
Посмотрим.

А вот геббельсовщиной попахивает табличка fler. Почитайте чуть выше посты yanyura. Но я даже не буду говорить о том, что табличка с душком - за сентябрь прошлого года. Мне больше понравился ответ fler viewtopic.php?p=5295748#p5295748, где она предлагает "отлавливать и прививать" 60+ дабы не "кошмарили медиков". При этом 59% в группе 17-60 это мелочи. Да, в этой группе чаще болеют легко, но всё же далеко не все, а, учитывая многочисленность группы, "кошмарят медиков" очень даже неплохо. Я уж не говорю о том, что группа 17-60 это мелкое жульничество, которым fler бесстыдно пользуется. В группах 17-30, 31-49,41-50 и 50-65 %-ы госпитализации и тяжёлых случаев заметно отличаются и если в группе 17-30 их очень немного, то в следующих группах эти % довольно быстро растут. Из графиков, которые привёл yanyura хорошо видно, что в группах 35-49 и 50-64 процент госпитализации весьма высок и для группы 50-64 даже выше, чем для 65+. На всякий случай напомню, что 50-64 это вполне рабочий возраст. По нынешнему пенс. закону большинству придется работать до 65.

Интересно, о Монголии Вы писали до того, как прочитали пост IgA viewtopic.php?p=5295730#p5295730?
Его объяснения Вас не устроили?
Если нет, помочь ничем не могу.
В таблице ворлдметра 223 страны. Сегодня Вкладчик и fler вытащили Монголию и Кению, завтра они (или Вы) вспомните ещё какую-нибудь. Надеюсь, Вы не думаете, что здесь на форуме сидят люди, которые профессионально занимаются анализом развития эпидемии и влиянием на неё вакцинации и отслеживают все 223 страны?
Я например, смотрю на Израиль по причинам, которые уже объяснял, и крупными европейскими странами + США. А Монголия с Кенией...
По-моему, такие закидоны тоже относятся к геббельсовщине. Забросать оппонента кучей вводных, пусть сидит разбирается. А я в это время буду свысока поплевывать и выглядеть победителем. И одной рукой обвинять стариков, что они не вакцинируются, а другой рукой объяснять им, что это опасно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 00:31

  Ой+ написав:.......
А вакцини:
....
Эффективность РНК-вакцин упала с 91% до 66%, сообщили исследователи. Речь идет, в частности, о препаратах производства Pfizer и Moderna. https://sud.ua/ru/news/obshchestvo/2133 ... lta-8eb240


Ученые Великобритании и Индии оценили способность «Дельта»-варианта SARS-CoV-2, который стал доминирующим штаммом в разных странах, избегать нейтрализующих антител. Исследователи выяснили, что штамм «Дельта» оказался в 5,7 раза менее чувствителен к сывороткам ранее инфицированных лиц и в восемь раз менее чувствителен к вакцинным сывороткам по сравнению с «Альфа»-вариантом. Об этом говорится в сообщении Кембриджского университета, пишет «inline». https://sud.ua/ru/news/abroad/213296-tr ... lta-shtamm

О питании и группах IgA Вам уже ответил.

По вакцинам.
Не буду даже высказывать сомнение в результатах исследований. Допустим, что они достоверные.
Согласен, что эффективность 66% хуже, чем 91%. Но это все равно неплохо и уж точно лучше, чем ничего.

Что касается второго исследования, то, как понимаю из цитаты (источник не смотрел), чувствительность проверялась in vitro. При всём уважении, результаты in vitfo часто заметно отличаются от реальной жизни и в любом случае нуждаются в проверке на живых организмах.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 00:48

...в возрастной категории 40-49 лет в интерполяции на 100 тысяч привитых третьей дозой приходится всего 159 зараженных. На 100 тысяч привитых второй дозой приходится 913 зараженных, на 100 тысяч непривитых – 1584 зараженных.

Среди тяжелобольных картина сходная. В возрастной категории 70-79 лет на 100 тысяч привитых третьей дозой приходится 4,4 тяжелобольного, на 100 тысяч дважды привитых – 53 тяжелобольных, на 100 тысяч непривитых – 158

https://www.9tv.co.il/item/34087
Результаты, вроде, неплохие, но на общей ситуации пока не отражается. Улучшения пока нет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 06:56

омериканський опортеїд )))

NEW - CNN health pundit claims travel within the U.S. is a "privilege" and not a constitutional right, calls for restriction of movement of unvaccinated citizens.

https://twitter.com/QTRResearch/status/ ... 8660306946

зі. пропонують невакцинованим заборонити подорожувати...
подорож - це не право, а привілея )))

хм... здивован, що ні при гриппі, ні при свинячому, ні при ... такого не було...
це точно бороться зі хворобою чи ...?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 07:07

і ще про подвійні штандарти...

Fauci: No "Firm Answer" On Why Americans Who Recovered From COVID-19 Should Get Vaccinated

https://twitter.com/zerohedge/status/14 ... 4496252941

Фаучі не має відповіді, чому перехворівших обов"язково треба вколоти...

Members Of Congress, Staff Exempt From Biden Vaccine Mandate

https://twitter.com/zerohedge/status/14 ... 0942116875
Члени конгресу не мають потреби виконувати наказ Бідена про поголовну вакцинацію...

виникає багато питаннь, чому так? чому всіх хотять вколоти?
але деяких ні, не будуть?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 07:22

  Hotab написав:
  change_pm написав:хітрозроблені чекають вигідну пропозицію

Есть такое. И защиту, и международный документ желаю. И мне даже ничуть не стыдно за свои желания :lol:
И хитросделанным быть не зазорно. Мы,как любит напоминать наш штатный форумной стукач, находимся в разделе "Валютный рынок", а в нем, как говорят финансовые проныры этого форума, принято "все мясо выедать из креветки" :mrgreen:

Сколько шИрок и каких сделал пан "change рm"?))

Я також хітрозроблений, чекаю якогось дива ))) може там 1 млн баксів розіграють чи ще щось 8)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 08:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:О питании и группах IgA Вам уже ответил.
По вакцинам.
Не буду даже высказывать сомнение в результатах исследований. Допустим, что они достоверные.
Согласен, что эффективность 66% хуже, чем 91%. Но это все равно неплохо и уж точно лучше, чем ничего.


Ну добре, що хоч згідні, що здоровому і багатому краще бути ніж хворому і бідному. Ще півтора року взад я приводив масштабні дані, що ковід сильно різвиться на соціально незахищених верствах.
Щодо ефективності вакцин, то коректні були би дослідження на вибірках з однояйцевими близнюками які проживають в однакових умовах.
А так залишається відкрите питання чи вакциновані і невакциновані на вході мали однакове здоров'я? Бо часто деякі не можуть вакцинуватися через серйозні проблеми зі здоров'ям. Наприклад, моєму тестю з онко не рекомендували вакцинацію. Відповідно ці ж серйозні проблеми можуть давати серйозні наслідки у випадку захворювання. Тому порівнювати захворювання, смертність треба по однорідним віковим групам, однаковому здоров'ю і т.д.
Ну і про хасидів в Україні:
Коронавірус у хасидів
Джерело: The Jerusalem Post
За минулу добу, 10 вересня, у 156 ізраїльтян виявили коронавірус. Вони повернулися зі святкування в Умані Рош га-Шана. Ще приблизно 2 тисяч ізраїльтян змушені затриматися в Україні. Все через позитивні тести на коронавірус. Хворим належить дотримуватися режиму самоізоляції. В Ізраїль повернутися вони зможуть тільки після одужання.
https://healthy.24tv.ua/koronavirus-ukr ... a_n1734785
Ой+
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