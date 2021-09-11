Посетил сегодня театр с семейством.
Ну что могу сказать? Мы реально были в шоке - зал набит битком, но в масках всего несколько процентов зрителей. Чувствую, нас ждет весьма невеселая осень.
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Додано: Суб 11 вер, 2021 22:24
Посетил сегодня театр с семейством.
Ну что могу сказать? Мы реально были в шоке - зал набит битком, но в масках всего несколько процентов зрителей. Чувствую, нас ждет весьма невеселая осень.
Додано: Суб 11 вер, 2021 23:57
А артисты театра в масках были?
Кроме того, посетили бы еще после просмотра спектакля ресторан "Чайхона" на улице Болбочана, где, кстати, находятся прокуратуры Киевской области и Печерского района Киева, Центрального региона и Киевского гарнизона, а также Окружной административный суд Киева и аппарат СНБО:
Додано: Нед 12 вер, 2021 00:04
Попахивает фактом.
Правда
Посмотрим.
А вот геббельсовщиной попахивает табличка fler. Почитайте чуть выше посты yanyura. Но я даже не буду говорить о том, что табличка с душком - за сентябрь прошлого года. Мне больше понравился ответ fler viewtopic.php?p=5295748#p5295748, где она предлагает "отлавливать и прививать" 60+ дабы не "кошмарили медиков". При этом 59% в группе 17-60 это мелочи. Да, в этой группе чаще болеют легко, но всё же далеко не все, а, учитывая многочисленность группы, "кошмарят медиков" очень даже неплохо. Я уж не говорю о том, что группа 17-60 это мелкое жульничество, которым fler бесстыдно пользуется. В группах 17-30, 31-49,41-50 и 50-65 %-ы госпитализации и тяжёлых случаев заметно отличаются и если в группе 17-30 их очень немного, то в следующих группах эти % довольно быстро растут. Из графиков, которые привёл yanyura хорошо видно, что в группах 35-49 и 50-64 процент госпитализации весьма высок и для группы 50-64 даже выше, чем для 65+. На всякий случай напомню, что 50-64 это вполне рабочий возраст. По нынешнему пенс. закону большинству придется работать до 65.
Интересно, о Монголии Вы писали до того, как прочитали пост IgA viewtopic.php?p=5295730#p5295730?
Его объяснения Вас не устроили?
Если нет, помочь ничем не могу.
В таблице ворлдметра 223 страны. Сегодня Вкладчик и fler вытащили Монголию и Кению, завтра они (или Вы) вспомните ещё какую-нибудь. Надеюсь, Вы не думаете, что здесь на форуме сидят люди, которые профессионально занимаются анализом развития эпидемии и влиянием на неё вакцинации и отслеживают все 223 страны?
Я например, смотрю на Израиль по причинам, которые уже объяснял, и крупными европейскими странами + США. А Монголия с Кенией...
По-моему, такие закидоны тоже относятся к геббельсовщине. Забросать оппонента кучей вводных, пусть сидит разбирается. А я в это время буду свысока поплевывать и выглядеть победителем. И одной рукой обвинять стариков, что они не вакцинируются, а другой рукой объяснять им, что это опасно.
Додано: Нед 12 вер, 2021 00:31
О питании и группах IgA Вам уже ответил.
По вакцинам.
Не буду даже высказывать сомнение в результатах исследований. Допустим, что они достоверные.
Согласен, что эффективность 66% хуже, чем 91%. Но это все равно неплохо и уж точно лучше, чем ничего.
Что касается второго исследования, то, как понимаю из цитаты (источник не смотрел), чувствительность проверялась in vitro. При всём уважении, результаты in vitfo часто заметно отличаются от реальной жизни и в любом случае нуждаются в проверке на живых организмах.
Додано: Нед 12 вер, 2021 00:48
Результаты, вроде, неплохие, но на общей ситуации пока не отражается. Улучшения пока нет.
Додано: Нед 12 вер, 2021 06:56
омериканський опортеїд )))
зі. пропонують невакцинованим заборонити подорожувати...
подорож - це не право, а привілея )))
хм... здивован, що ні при гриппі, ні при свинячому, ні при ... такого не було...
це точно бороться зі хворобою чи ...?
Додано: Нед 12 вер, 2021 07:07
і ще про подвійні штандарти...
Фаучі не має відповіді, чому перехворівших обов"язково треба вколоти...
Члени конгресу не мають потреби виконувати наказ Бідена про поголовну вакцинацію...
виникає багато питаннь, чому так? чому всіх хотять вколоти?
але деяких ні, не будуть?
Додано: Нед 12 вер, 2021 07:22
Я також хітрозроблений, чекаю якогось дива ))) може там 1 млн баксів розіграють чи ще щось
Додано: Нед 12 вер, 2021 08:17
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Ну добре, що хоч згідні, що здоровому і багатому краще бути ніж хворому і бідному. Ще півтора року взад я приводив масштабні дані, що ковід сильно різвиться на соціально незахищених верствах.
Щодо ефективності вакцин, то коректні були би дослідження на вибірках з однояйцевими близнюками які проживають в однакових умовах.
А так залишається відкрите питання чи вакциновані і невакциновані на вході мали однакове здоров'я? Бо часто деякі не можуть вакцинуватися через серйозні проблеми зі здоров'ям. Наприклад, моєму тестю з онко не рекомендували вакцинацію. Відповідно ці ж серйозні проблеми можуть давати серйозні наслідки у випадку захворювання. Тому порівнювати захворювання, смертність треба по однорідним віковим групам, однаковому здоров'ю і т.д.
Ну і про хасидів в Україні:
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