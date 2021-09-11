Иван Черненко, анестезиолог. Понравился его пост в фб:
"это дело каждого, хочешь вакцинируйся, хочешь нет". Ну и много текста про промывку мозгов и несвободу. Я понимаю, что в большинстве своем мы инфантильное общество, которому бы перетертое яблочное пюре кушать да спать три раза в день, периодически громко крича, чтобы мама сменила памперс. Иногда мамой оказывается врач и санитарка в СИЗе.
Свободы и права человека заканчиваются там, где начинаются свободы и права другого человека. 1. Не вакцинированные являются более активными переносчиками вируса. 2. Создадут нагрузку на стационары, так как основная масса заболевших это невакцинированные. 3. Нагрузка на стационары приводит к тому, что общество в целом лишается возможности получить адекватную медпомощь. Ведь за последний год умерло много не только ковидных пациентов, но и пациентов с другими патологиями, которые из-за перегруза системы не смогли получить адекватную помощь. Ведь мы не можем направить весь ресурс только на одних, или только на других. А равномерное распределение спасает больше, но и увеличивает потери в каждой из групп. 4. Колоссальные экономические потери. Вакцина стоит дешевле, чем лечение тяжелого случая ковида. Поэтому вакцинация это вопрос общественного блага и социальной ответственности. Это вопрос уважения к медикам, себе, своим близким и друзьям.
И в целом я не против, чтобы не вакцинированные реализовывали свое право оставаться таковыми, но тогда несите и объем ответственности за свое решение. Например, принять как данное, что вам или вашим близким может не хватать мест в больнице, кислорода, персонала и т.д. . Принять тот факт, что протекать ковид у вас может тяжелее, а возможно катастрофично тяжело. Сделали выбор - несите полноту ответственности за него, а не инфантильно думайте, что вас пронесет или вас спасут.
Свобода выбора подразумевает ответственность. Будьте ответственны, принимайте последствия своего выбора, тогда никаких претензий.
А пока что это больше восклицания застрявших в детстве людей, которые так и не научились отвечать за свои поступки, в надежде, что фраза "доктор спасите" их спасет.
З.Ы. я очень толерантный человек, но не тогда, когда глупость человеческая вредит не только обладателю глупости, но и окружающим. Знаете, фраза "это дело каждого" сравнима фразе " мы вас туда не посылали". Вырастите наконец-то, быть взрослым не больно, иногда даже полезно.
Igneus написав:Кстати, в поликлинике госпиталя отделение для КОВИД-пациентов почти ликвидировано и его остатки в количестве до 10 кабинетов можно с трудом отыскать в ее левой секции. Прежние указатели на улице перед поликлиникой о ее разделе между пациентами с КОВИД и без него убраны. Персонал поликлиники в специальных костюмах с термометрами, который раньше стоял на входах, переведен внутрь помещения уже в обычных халатах и за столы, и только опрашивает пациентов о наличии симптомов КОВИД. Наконец, обязательное тестирование на КОВИД перед специальными процедурами (УЗИ, томография, эндоскопия) отменено.
Вопиющее ковид-диссидентство, да ещё от "специалистов"-медиков!
Ой+ написав:... ковід сильно різвиться на соціально незахищених верствах.
Это характерно для многих болезней.
А локдаун багатьох різко збіднює, значить робить незахищеним перед ковідом та всім іншим.
Раньше, чем локдаун сделает их незахищеними, он сделает их голодными. Я не сторонник локдаунов, но что делать при резком росте заболеваемости? Предложите другой выход. Карантины были всегда. Степень жёсткости бывает разная. Сейчас новомодное слово "локдаун" - вроде как придумали что-то новое. Вакцинация как раз и нужна для уменьшения вероятности локдаунов.
Щодо ефективності вакцин, то коректні були би дослідження на вибірках з однояйцевими близнюками які проживають в однакових умовах. А так залишається відкрите питання чи вакциновані і невакциновані на вході мали однакове здоров'я? Бо часто деякі не можуть вакцинуватися через серйозні проблеми зі здоров'ям. Наприклад, моєму тестю з онко не рекомендували вакцинацію. Відповідно ці ж серйозні проблеми можуть давати серйозні наслідки у випадку захворювання.
И где вы наберёте столько однояйцевых близнецов? Вы слышали об испытаниях лекарств на однояйцевых близнецах? Но при таких масштабах вакцинации работают законы больших чисел, происходит усреднение. Так что статистика даёт вполне достоверные результаты об эффективности вакцин.
Тому порівнювати захворювання, смертність треба по однорідним віковим групам, однаковому здоров'ю і т.д.
О необходимости сравнения в одинаковых условиях Hotab пишет регулярно. Я неоднократно писал о неправильности объединять в группы 0-65 или даже 0-40 - группы слишком неоднородные. Но и расширять требования к однородности не стоит и невозможно бесконечно. Требование одинакового здоровья удовлетворить невозможно и, если нет какого-то систематического отбора для вакцинирования, происходит усреднение по большим выборкам.
Igneus написав:Кстати, в поликлинике госпиталя отделение для КОВИД-пациентов почти ликвидировано и его остатки в количестве до 10 кабинетов можно с трудом отыскать в ее левой секции. Прежние указатели на улице перед поликлиникой о ее разделе между пациентами с КОВИД и без него убраны. Персонал поликлиники в специальных костюмах с термометрами, который раньше стоял на входах, переведен внутрь помещения уже в обычных халатах и за столы, и только опрашивает пациентов о наличии симптомов КОВИД. Наконец, обязательное тестирование на КОВИД перед специальными процедурами (УЗИ, томография, эндоскопия) отменено.
Вопиющее ковид-диссидентство, да ещё от "специалистов"-медиков!
Никакого диссидентства. Просто сегодняшняя благополучная ситуация в Украине. Начнется сильный рост и что-то близкое к осенней или апрельской ситуации, всё быстро восстановится. А примеры с театрами зимой, конечно, хороши, но не такое ли поведение людей привело к апрелю?
В ходе эпидемиологических проверок, проведенных в течение 9–10 сентября в аэропорту имени Бен-Гуриона, 15.000 человек сдали положительный тест на "ковид", из них 1400 вернулись из Умани. ..... Как пишет портал Ynet, 117 вернувшихся из Умани граждан Израиля подозреваются в использовании фальшивых тестов на коронавирус. По данным издания, в ходе тестирования, которое проводили израильские медики в Умани, был зафиксирован очень высокий процент положительных результатов: 13,5% от общего количества проверок.
Как мы сообщали ранее, для удобства израильских паломников, ежегодно съезжающихся в Умань на еврейские осенние праздники, израильская служба скорой помощи открыла "кошерные" пункты тестирования на "ковид". Несмотря на это, большинство паломников израильским пунктам предпочло "внешние" украинские компании.
Однако после выявления нескольких случаев фальшивых справок об отсутствии коронавируса, выданных местными фирмами, израильские медики договорились о передаче тестовых проб, взятых у израильтян, в израильские лабораторные пункты для обработки.
Зарка добавил, что «дешевле проводить ПЦР-тестирование, чем тесты на антигены».
У нас, вроде, наоборот. Или это не те тесты на антиген ( не на антитела)?
Вопрос не в том, что дешевле проводить. Вопрос в том, что тестирование у нас в стране за гос счет проводится только если полный "караул", во все остальных случаях МОЗ рекомендует терапевтам отправлять больных на дом "пить чаек с медом".
antey1969 написав:Посетил сегодня театр с семейством. Ну что могу сказать? Мы реально были в шоке - зал набит битком, но в масках всего несколько процентов зрителей. Чувствую, нас ждет весьма невеселая осень.
эмигрант увидел мир Я еще прошлой осенью по театрах ходил, правда тогда продавалось только 50% мест. И я был впечатлен - я как злостный диссидент был в числе последних, кто снимал намордник в зале. Тогда я остаточно понял, что корона существует только в параноидальных фейсбучиках.
Правда, с другой стороны стоит сказать, что представители секты по театрам не ходят априори. Поэтому увиденное не было репрезантативным.
Или маклауды все же ходят?
По поводу эмигрантов. Был намедни в Германии. Так там никому не приходит в голову снять маску в тех же электричках. Штраф гарантирован.
Зарка добавил, что «дешевле проводить ПЦР-тестирование, чем тесты на антигены».
У нас, вроде, наоборот. Или это не те тесты на антиген ( не на антитела)?
Вопрос не в том, что дешевле проводить. Вопрос в том, что тестирование у нас в стране за гос счет проводится только если полный "караул", во все остальных случаях МОЗ рекомендует терапевтам отправлять больных на дом "пить чаек с медом".
Так я даже не о "за госсчет". За свои деньги у нас ПЦР-тест дороже, чем тест на антитела. Поэтому и спрашиваю - тест на антитела и на антигены это одно и то же или разные?