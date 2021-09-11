Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3685368636873688> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 44 Мені вже зробили щеплення 66% 29 Не можу за станом здоров'я 2% 1 Не вірю в ефективність вакцин 5% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 0 0 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 7 Найближчим часом планую вакцинацію 5% 2 Ще в роздумах 7% 3 Всього голосів : 44 Додано: Нед 12 вер, 2021 11:10



https://www.africanews.com/2021/08/19/k ... d-curfews/



Текущий общенациональный комендантский час с 22:00. и 4 часа утра продлевается еще на 60 дней.



Все общественные собрания, в том числе политические собрания, по-прежнему приостановлены, в то время как присутствие на свадьбах и похоронах по-прежнему ограничено до 100 человек.



Между тем, кенийцы призвали правительство отменить комендантский час, так как они обвиняли полицию в внесудебных казнях, особенно тех, кого нашли блуждающими по ночам.



Ромасика там бы наверное уже пристрелили бы Кто там хотел перенимать передовой опыт Кении в борьбе против коронавируса без прививок?Ромасика там бы наверное уже пристрелили бы IgA Повідомлень: 681 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 127 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 вер, 2021 11:19 Re: Эпидемия коронавируса в мире



"это дело каждого, хочешь вакцинируйся, хочешь нет".

Ну и много текста про промывку мозгов и несвободу. Я понимаю, что в большинстве своем мы инфантильное общество, которому бы перетертое яблочное пюре кушать да спать три раза в день, периодически громко крича, чтобы мама сменила памперс. Иногда мамой оказывается врач и санитарка в СИЗе.



Свободы и права человека заканчиваются там, где начинаются свободы и права другого человека.

1. Не вакцинированные являются более активными переносчиками вируса.

2. Создадут нагрузку на стационары, так как основная масса заболевших это невакцинированные.

3. Нагрузка на стационары приводит к тому, что общество в целом лишается возможности получить адекватную медпомощь. Ведь за последний год умерло много не только ковидных пациентов, но и пациентов с другими патологиями, которые из-за перегруза системы не смогли получить адекватную помощь. Ведь мы не можем направить весь ресурс только на одних, или только на других. А равномерное распределение спасает больше, но и увеличивает потери в каждой из групп.

4. Колоссальные экономические потери. Вакцина стоит дешевле, чем лечение тяжелого случая ковида.

Поэтому вакцинация это вопрос общественного блага и социальной ответственности. Это вопрос уважения к медикам, себе, своим близким и друзьям.



И в целом я не против, чтобы не вакцинированные реализовывали свое право оставаться таковыми, но тогда несите и объем ответственности за свое решение. Например, принять как данное, что вам или вашим близким может не хватать мест в больнице, кислорода, персонала и т.д. . Принять тот факт, что протекать ковид у вас может тяжелее, а возможно катастрофично тяжело.

Сделали выбор - несите полноту ответственности за него, а не инфантильно думайте, что вас пронесет или вас спасут.



Свобода выбора подразумевает ответственность. Будьте ответственны, принимайте последствия своего выбора, тогда никаких претензий.



А пока что это больше восклицания застрявших в детстве людей, которые так и не научились отвечать за свои поступки, в надежде, что фраза "доктор спасите" их спасет.



З.Ы. я очень толерантный человек, но не тогда, когда глупость человеческая вредит не только обладателю глупости, но и окружающим.

Знаете, фраза "это дело каждого" сравнима фразе " мы вас туда не посылали".

Вырастите наконец-то, быть взрослым не больно, иногда даже полезно.



Жду комментарии от антиваксов Иван Черненко, анестезиолог. Понравился его пост в фб:"это дело каждого, хочешь вакцинируйся, хочешь нет".Ну и много текста про промывку мозгов и несвободу. Я понимаю, что в большинстве своем мы инфантильное общество, которому бы перетертое яблочное пюре кушать да спать три раза в день, периодически громко крича, чтобы мама сменила памперс. Иногда мамой оказывается врач и санитарка в СИЗе.Свободы и права человека заканчиваются там, где начинаются свободы и права другого человека.1. Не вакцинированные являются более активными переносчиками вируса.2. Создадут нагрузку на стационары, так как основная масса заболевших это невакцинированные.3. Нагрузка на стационары приводит к тому, что общество в целом лишается возможности получить адекватную медпомощь. Ведь за последний год умерло много не только ковидных пациентов, но и пациентов с другими патологиями, которые из-за перегруза системы не смогли получить адекватную помощь. Ведь мы не можем направить весь ресурс только на одних, или только на других. А равномерное распределение спасает больше, но и увеличивает потери в каждой из групп.4. Колоссальные экономические потери. Вакцина стоит дешевле, чем лечение тяжелого случая ковида.Поэтому вакцинация это вопрос общественного блага и социальной ответственности. Это вопрос уважения к медикам, себе, своим близким и друзьям.И в целом я не против, чтобы не вакцинированные реализовывали свое право оставаться таковыми, но тогда несите и объем ответственности за свое решение. Например, принять как данное, что вам или вашим близким может не хватать мест в больнице, кислорода, персонала и т.д. . Принять тот факт, что протекать ковид у вас может тяжелее, а возможно катастрофично тяжело.Сделали выбор - несите полноту ответственности за него, а не инфантильно думайте, что вас пронесет или вас спасут.Свобода выбора подразумевает ответственность. Будьте ответственны, принимайте последствия своего выбора, тогда никаких претензий.А пока что это больше восклицания застрявших в детстве людей, которые так и не научились отвечать за свои поступки, в надежде, что фраза "доктор спасите" их спасет.З.Ы. я очень толерантный человек, но не тогда, когда глупость человеческая вредит не только обладателю глупости, но и окружающим.Знаете, фраза "это дело каждого" сравнима фразе " мы вас туда не посылали".Вырастите наконец-то, быть взрослым не больно, иногда даже полезно.Жду комментарии от антиваксов Binimovich Повідомлень: 4171 З нами з: 24.01.14 Подякував: 830 раз. Подякували: 646 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 вер, 2021 11:45 Igneus написав: Кстати, в поликлинике госпиталя отделение для КОВИД-пациентов почти ликвидировано и его остатки в количестве до 10 кабинетов можно с трудом отыскать в ее левой секции.

Прежние указатели на улице перед поликлиникой о ее разделе между пациентами с КОВИД и без него убраны. Персонал поликлиники в специальных костюмах с термометрами, который раньше стоял на входах, переведен внутрь помещения уже в обычных халатах и за столы, и только опрашивает пациентов о наличии симптомов КОВИД.

Наконец, обязательное тестирование на КОВИД перед специальными процедурами (УЗИ, томография, эндоскопия) отменено. Кстати, в поликлинике госпиталя отделение для КОВИД-пациентов почти ликвидировано и его остатки в количестве до 10 кабинетов можно с трудом отыскать в ее левой секции.Прежние указатели на улице перед поликлиникой о ее разделе между пациентами с КОВИД и без него убраны. Персонал поликлиники в специальных костюмах с термометрами, который раньше стоял на входах, переведен внутрь помещения уже в обычных халатах и за столы, и только опрашивает пациентов о наличии симптомов КОВИД.Наконец, обязательное тестирование на КОВИД перед специальными процедурами (УЗИ, томография, эндоскопия) отменено.

Вопиющее ковид-диссидентство, да ещё от "специалистов"-медиков! Вопиющее ковид-диссидентство, да ещё от "специалистов"-медиков! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15265 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8379 раз. Подякували: 4040 раз. Попередження: 1 Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 вер, 2021 12:19 Ой+ написав: ...

ковід сильно різвиться на соціально незахищених верствах. ...ковід сильно різвиться на соціально незахищених верствах.

Это характерно для многих болезней.



А локдаун багатьох різко збіднює, значить робить незахищеним перед ковідом та всім іншим.

Раньше, чем локдаун сделает их незахищеними, он сделает их голодными.

Я не сторонник локдаунов, но что делать при резком росте заболеваемости? Предложите другой выход. Карантины были всегда. Степень жёсткости бывает разная. Сейчас новомодное слово "локдаун" - вроде как придумали что-то новое.

Вакцинация как раз и нужна для уменьшения вероятности локдаунов.





Щодо ефективності вакцин, то коректні були би дослідження на вибірках з однояйцевими близнюками які проживають в однакових умовах.

А так залишається відкрите питання чи вакциновані і невакциновані на вході мали однакове здоров'я? Бо часто деякі не можуть вакцинуватися через серйозні проблеми зі здоров'ям. Наприклад, моєму тестю з онко не рекомендували вакцинацію. Відповідно ці ж серйозні проблеми можуть давати серйозні наслідки у випадку захворювання.

И где вы наберёте столько однояйцевых близнецов?

Вы слышали об испытаниях лекарств на однояйцевых близнецах?

Но при таких масштабах вакцинации работают законы больших чисел, происходит усреднение. Так что статистика даёт вполне достоверные результаты об эффективности вакцин.



Тому порівнювати захворювання, смертність треба по однорідним віковим групам, однаковому здоров'ю і т.д.

О необходимости сравнения в одинаковых условиях Hotab пишет регулярно.

Я неоднократно писал о неправильности объединять в группы 0-65 или даже 0-40 - группы слишком неоднородные.

Но и расширять требования к однородности не стоит и невозможно бесконечно. Требование одинакового здоровья удовлетворить невозможно и, если нет какого-то систематического отбора для вакцинирования, происходит усреднение по большим выборкам. Это характерно для многих болезней.Раньше, чем локдаун сделает их незахищеними, он сделает их голодными.Я не сторонник локдаунов, но что делать при резком росте заболеваемости? Предложите другой выход. Карантины были всегда. Степень жёсткости бывает разная. Сейчас новомодное слово "локдаун" - вроде как придумали что-то новое.Вакцинация как раз и нужна для уменьшения вероятности локдаунов.И где вы наберёте столько однояйцевых близнецов?Вы слышали об испытаниях лекарств на однояйцевых близнецах?Но при таких масштабах вакцинации работают законы больших чисел, происходит усреднение. Так что статистика даёт вполне достоверные результаты об эффективности вакцин.О необходимости сравнения в одинаковых условияхпишет регулярно.Я неоднократно писал о неправильности объединять в группы 0-65 или даже 0-40 - группы слишком неоднородные.Но и расширять требования к однородности не стоит и невозможно бесконечно. Требование одинакового здоровья удовлетворить невозможно и, если нет какого-то систематического отбора для вакцинирования, происходит усреднение по большим выборкам. ЛАД 2 Повідомлень: 19522 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4831 раз. Подякували: 4472 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 вер, 2021 12:34 Вкладчик1234 написав: Igneus написав: Кстати, в поликлинике госпиталя отделение для КОВИД-пациентов почти ликвидировано и его остатки в количестве до 10 кабинетов можно с трудом отыскать в ее левой секции.

Прежние указатели на улице перед поликлиникой о ее разделе между пациентами с КОВИД и без него убраны. Персонал поликлиники в специальных костюмах с термометрами, который раньше стоял на входах, переведен внутрь помещения уже в обычных халатах и за столы, и только опрашивает пациентов о наличии симптомов КОВИД.

Наконец, обязательное тестирование на КОВИД перед специальными процедурами (УЗИ, томография, эндоскопия) отменено. Кстати, в поликлинике госпиталя отделение для КОВИД-пациентов почти ликвидировано и его остатки в количестве до 10 кабинетов можно с трудом отыскать в ее левой секции.Прежние указатели на улице перед поликлиникой о ее разделе между пациентами с КОВИД и без него убраны. Персонал поликлиники в специальных костюмах с термометрами, который раньше стоял на входах, переведен внутрь помещения уже в обычных халатах и за столы, и только опрашивает пациентов о наличии симптомов КОВИД.Наконец, обязательное тестирование на КОВИД перед специальными процедурами (УЗИ, томография, эндоскопия) отменено.

Вопиющее ковид-диссидентство, да ещё от "специалистов"-медиков! Вопиющее ковид-диссидентство, да ещё от "специалистов"-медиков!

Никакого диссидентства.

Просто сегодняшняя благополучная ситуация в Украине.

Начнется сильный рост и что-то близкое к осенней или апрельской ситуации, всё быстро восстановится.

А примеры с театрами зимой, конечно, хороши, но не такое ли поведение людей привело к апрелю? Никакого диссидентства.Просто сегодняшняя благополучная ситуация в Украине.Начнется сильный рост и что-то близкое к осенней или апрельской ситуации, всё быстро восстановится.А примеры с театрами зимой, конечно, хороши, но не такое ли поведение людей привело к апрелю? ЛАД 2 Повідомлень: 19522 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4831 раз. Подякували: 4472 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 вер, 2021 12:45 В ходе эпидемиологических проверок, проведенных в течение 9–10 сентября в аэропорту имени Бен-Гуриона, 15.000 человек сдали положительный тест на "ковид", из них 1400 вернулись из Умани.

.....

Как пишет портал Ynet, 117 вернувшихся из Умани граждан Израиля подозреваются в использовании фальшивых тестов на коронавирус. По данным издания, в ходе тестирования, которое проводили израильские медики в Умани, был зафиксирован очень высокий процент положительных результатов: 13,5% от общего количества проверок.



Как мы сообщали ранее, для удобства израильских паломников, ежегодно съезжающихся в Умань на еврейские осенние праздники, израильская служба скорой помощи открыла "кошерные" пункты тестирования на "ковид". Несмотря на это, большинство паломников израильским пунктам предпочло "внешние" украинские компании.



Однако после выявления нескольких случаев фальшивых справок об отсутствии коронавируса, выданных местными фирмами, израильские медики договорились о передаче тестовых проб, взятых у израильтян, в израильские лабораторные пункты для обработки.

https://www.9tv.co.il/item/34091 ЛАД 2 Повідомлень: 19522 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4831 раз. Подякували: 4472 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 вер, 2021 13:02

В данный момент министерство просвещения сообщает о 154 тысячах учащихся на карантине, из которых 42.809 инфицированы.

https://detaly.co.il/nesmotrya-na-rost-zabolevaemosti-tsentry-ptsr-testirovaniya-zakroyutsya-na-dva-dnya/

При том, что

Увеличилось также и число носителей инфекции: сегодня таковых 83.930

https://www.9tv.co.il/item/34100



По первой ссылке не понял такое:

Зарка добавил, что «дешевле проводить ПЦР-тестирование, чем тесты на антигены».

У нас, вроде, наоборот. Или это не те тесты на антиген ( не на антитела)? К вопросу о заболеваемости в Израиле:При том, чтоПо первой ссылке не понял такое:У нас, вроде, наоборот. Или это не те тесты на антиген ( не на антитела)? ЛАД 2 Повідомлень: 19522 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4831 раз. Подякували: 4472 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 вер, 2021 13:13 ЛАД написав: К вопросу о заболеваемости в Израиле:

В данный момент министерство просвещения сообщает о 154 тысячах учащихся на карантине, из которых 42.809 инфицированы.

https://detaly.co.il/nesmotrya-na-rost-zabolevaemosti-tsentry-ptsr-testirovaniya-zakroyutsya-na-dva-dnya/

При том, что

Увеличилось также и число носителей инфекции: сегодня таковых 83.930

https://www.9tv.co.il/item/34100



По первой ссылке не понял такое:

Зарка добавил, что «дешевле проводить ПЦР-тестирование, чем тесты на антигены».

У нас, вроде, наоборот. Или это не те тесты на антиген ( не на антитела)? К вопросу о заболеваемости в Израиле:При том, чтоПо первой ссылке не понял такое:У нас, вроде, наоборот. Или это не те тесты на антиген ( не на антитела)?

Вопрос не в том, что дешевле проводить.

Вопрос в том, что тестирование у нас в стране за гос счет проводится только если полный "караул", во все остальных случаях МОЗ рекомендует терапевтам отправлять больных на дом "пить чаек с медом". Вопрос не в том, что дешевле проводить.Вопрос в том, что тестирование у нас в стране за гос счет проводится только если полный "караул", во все остальных случаях МОЗ рекомендует терапевтам отправлять больных на дом "пить чаек с медом". antey1969 1

Повідомлень: 10805 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1408 раз. Подякували: 3151 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 вер, 2021 13:17 Ромасик написав: antey1969 написав: Посетил сегодня театр с семейством.

Ну что могу сказать? Мы реально были в шоке - зал набит битком, но в масках всего несколько процентов зрителей. Чувствую, нас ждет весьма невеселая осень. Посетил сегодня театр с семейством.Ну что могу сказать? Мы реально были в шоке - зал набит битком, но в масках всего несколько процентов зрителей. Чувствую, нас ждет весьма невеселая осень.

эмигрант увидел мир

Я еще прошлой осенью по театрах ходил, правда тогда продавалось только 50% мест.

И я был впечатлен - я как злостный диссидент был в числе последних, кто снимал намордник в зале. Тогда я остаточно понял, что корона существует только в параноидальных фейсбучиках.



Правда, с другой стороны стоит сказать, что представители секты по театрам не ходят априори. Поэтому увиденное не было репрезантативным.



Или маклауды все же ходят? эмигрант увидел мирЯ еще прошлой осенью по театрах ходил, правда тогда продавалось только 50% мест.И я был впечатлен - я как злостный диссидент был в числе последних, кто снимал намордник в зале. Тогда я остаточно понял, что корона существует только в параноидальных фейсбучиках.Правда, с другой стороны стоит сказать, что представители секты по театрам не ходят априори. Поэтому увиденное не было репрезантативным.Или маклауды все же ходят?

По поводу эмигрантов.

Был намедни в Германии. Так там никому не приходит в голову снять маску в тех же электричках. Штраф гарантирован. По поводу эмигрантов.Был намедни в Германии. Так там никому не приходит в голову снять маску в тех же электричках. Штраф гарантирован. antey1969 1

Повідомлень: 10805 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1408 раз. Подякували: 3151 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 вер, 2021 13:26 antey1969 написав: ЛАД написав: ....

По первой ссылке не понял такое:

Зарка добавил, что «дешевле проводить ПЦР-тестирование, чем тесты на антигены».

У нас, вроде, наоборот. Или это не те тесты на антиген ( не на антитела)? ....По первой ссылке не понял такое:У нас, вроде, наоборот. Или это не те тесты на антиген ( не на антитела)?

Вопрос не в том, что дешевле проводить.

Вопрос в том, что тестирование у нас в стране за гос счет проводится только если полный "караул", во все остальных случаях МОЗ рекомендует терапевтам отправлять больных на дом "пить чаек с медом". Вопрос не в том, что дешевле проводить.Вопрос в том, что тестирование у нас в стране за гос счет проводится только если полный "караул", во все остальных случаях МОЗ рекомендует терапевтам отправлять больных на дом "пить чаек с медом".

Так я даже не о "за госсчет".

За свои деньги у нас ПЦР-тест дороже, чем тест на антитела. Поэтому и спрашиваю - тест на антитела и на антигены это одно и то же или разные? Так я даже не о "за госсчет".За свои деньги у нас ПЦР-тест дороже, чем тест на антитела. Поэтому и спрашиваю - тест на антитела и на антигены это одно и то же или разные? ЛАД 2 Повідомлень: 19522 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4831 раз. Подякували: 4472 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3685368636873688> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7712 7025704

ЛОБ Нед 12 вер, 2021 11:40