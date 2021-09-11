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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3685368636873688 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 44 Мені вже зробили щеплення 66% 29 Не можу за станом здоров'я 2% 1 Не вірю в ефективність вакцин 5% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 0 0 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 7 Найближчим часом планую вакцинацію 5% 2 Ще в роздумах 7% 3 Всього голосів : 44 Додано: Нед 12 вер, 2021 13:30 ЛАД написав: Так я даже не о "за госсчет".

За свои деньги у нас ПЦР-тест дороже, чем тест на антитела. Поэтому и спрашиваю - тест на антитела и на антигены это одно и то же или разные? Так я даже не о "за госсчет".За свои деньги у нас ПЦР-тест дороже, чем тест на антитела. Поэтому и спрашиваю - тест на антитела и на антигены это одно и то же или разные?

по сути одно и то же по сути одно и то же antey1969 1

Повідомлень: 10805 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1408 раз. Подякували: 3151 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 вер, 2021 13:56 ЛАД написав: Вкладчик1234 написав: Igneus написав: Кстати, в поликлинике госпиталя отделение для КОВИД-пациентов почти ликвидировано и его остатки в количестве до 10 кабинетов можно с трудом отыскать в ее левой секции.

Прежние указатели на улице перед поликлиникой о ее разделе между пациентами с КОВИД и без него убраны. Персонал поликлиники в специальных костюмах с термометрами, который раньше стоял на входах, переведен внутрь помещения уже в обычных халатах и за столы, и только опрашивает пациентов о наличии симптомов КОВИД.

Наконец, обязательное тестирование на КОВИД перед специальными процедурами (УЗИ, томография, эндоскопия) отменено. Кстати, в поликлинике госпиталя отделение для КОВИД-пациентов почти ликвидировано и его остатки в количестве до 10 кабинетов можно с трудом отыскать в ее левой секции.Прежние указатели на улице перед поликлиникой о ее разделе между пациентами с КОВИД и без него убраны. Персонал поликлиники в специальных костюмах с термометрами, который раньше стоял на входах, переведен внутрь помещения уже в обычных халатах и за столы, и только опрашивает пациентов о наличии симптомов КОВИД.Наконец, обязательное тестирование на КОВИД перед специальными процедурами (УЗИ, томография, эндоскопия) отменено.

Вопиющее ковид-диссидентство, да ещё от "специалистов"-медиков! Вопиющее ковид-диссидентство, да ещё от "специалистов"-медиков!

Никакого диссидентства.

Просто сегодняшняя благополучная ситуация в Украине.

Начнется сильный рост и что-то близкое к осенней или апрельской ситуации, всё быстро восстановится.

А примеры с театрами зимой, конечно, хороши, но не такое ли поведение людей привело к апрелю? Никакого диссидентства.Просто сегодняшняя благополучная ситуация в Украине.Начнется сильный рост и что-то близкое к осенней или апрельской ситуации, всё быстро восстановится.А примеры с театрами зимой, конечно, хороши, но не такое ли поведение людей привело к апрелю?

1. Работа с ковидом кагбэ обязывает

2. "Специалисты" должны знать "реальную опасность" ковида, и показывать пример. Кстати, давно не видно бигбордов с медиками в скафандрах, масках и т.д. с написью "дякую". Уже не надо скафандры, маски и дякувать?

3. Выше уже приводили примеры о "добровольных взносах на ..."

Так почему не вписать ещё строчку "на маски"? На халаты, перчатки и т.д. собирать нужно - а на маски нет?



"Специалисты" разочаровуют: ведут себя халатно (как-будто опасность миновала), плохо вакцинируются (выше говорили), показывают плохой пример, при этом не забывают собирать "добровольные благотворительные взносы".



А в "пандемии" будут обвинять "диссидентов" и пересичных, которые маску в театре не одели.



По-моему "свидетелям пандемии ковида" нужно проработать категорию "специалистов", прежде чем бросаться на пересичных, и сваливать на них все грехи.



А то когда пересчиный где-то не одел маску - это вызывает волны хейта и осуждения.

А когда "специалист" - "это другое", и находится оправдание 1. Работа с ковидом кагбэ обязывает2. "Специалисты" должны знать "реальную опасность" ковида, и показывать пример. Кстати, давно не видно бигбордов с медиками в скафандрах, масках и т.д. с написью "дякую". Уже не надо скафандры, маски и дякувать?3. Выше уже приводили примеры о "добровольных взносах на ..."Так почему не вписать ещё строчку "на маски"? На халаты, перчатки и т.д. собирать нужно - а на маски нет?"Специалисты" разочаровуют: ведут себя халатно (как-будто опасность миновала), плохо вакцинируются (выше говорили), показывают плохой пример, при этом не забывают собирать "добровольные благотворительные взносы".А в "пандемии" будут обвинять "диссидентов" и пересичных, которые маску в театре не одели.По-моему "свидетелям пандемии ковида" нужно проработать категорию "специалистов", прежде чем бросаться на пересичных, и сваливать на них все грехи.А то когда пересчиный где-то не одел маску - это вызывает волны хейта и осуждения.А когда "специалист" - "это другое", и находится оправдание Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15265 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8379 раз. Подякували: 4040 раз. Попередження: 1 Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 вер, 2021 15:04 Вкладчик1234 написав: 1. Работа с ковидом кагбэ обязывает

2. "Специалисты" должны знать "реальную опасность" ковида, и показывать пример. Кстати, давно не видно бигбордов с медиками в скафандрах, масках и т.д. с написью "дякую". Уже не надо скафандры, маски и дякувать?

3. Выше уже приводили примеры о "добровольных взносах на ..."

Так почему не вписать ещё строчку "на маски"? На халаты, перчатки и т.д. собирать нужно - а на маски нет?



"Специалисты" разочаровуют: ведут себя халатно (как-будто опасность миновала), плохо вакцинируются (выше говорили), показывают плохой пример, при этом не забывают собирать "добровольные благотворительные взносы".



А в "пандемии" будут обвинять "диссидентов" и пересичных, которые маску в театре не одели.



По-моему "свидетелям пандемии ковида" нужно проработать категорию "специалистов", прежде чем бросаться на пересичных, и сваливать на них все грехи.



А то когда пересчиный где-то не одел маску - это вызывает волны хейта и осуждения.

А когда "специалист" - "это другое", и находится оправдание 1. Работа с ковидом кагбэ обязывает2. "Специалисты" должны знать "реальную опасность" ковида, и показывать пример. Кстати, давно не видно бигбордов с медиками в скафандрах, масках и т.д. с написью "дякую". Уже не надо скафандры, маски и дякувать?3. Выше уже приводили примеры о "добровольных взносах на ..."Так почему не вписать ещё строчку "на маски"? На халаты, перчатки и т.д. собирать нужно - а на маски нет?"Специалисты" разочаровуют: ведут себя халатно (как-будто опасность миновала), плохо вакцинируются (выше говорили), показывают плохой пример, при этом не забывают собирать "добровольные благотворительные взносы".А в "пандемии" будут обвинять "диссидентов" и пересичных, которые маску в театре не одели.По-моему "свидетелям пандемии ковида" нужно проработать категорию "специалистов", прежде чем бросаться на пересичных, и сваливать на них все грехи.А то когда пересчиный где-то не одел маску - это вызывает волны хейта и осуждения.А когда "специалист" - "это другое", и находится оправдание

Специалисты сейчас не то что без масок, костюмов, тестов и перчаток, они по два-три месяца как без зарплат сидят, финансирование из госбюджета упало до околонулевых цифр. Та точно - сами виноваты! Жгите еще))) Специалисты сейчас не то что без масок, костюмов, тестов и перчаток, они по два-три месяца как без зарплат сидят, финансирование из госбюджета упало до околонулевых цифр. Та точно - сами виноваты! Жгите еще))) antey1969 1

Повідомлень: 10805 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1408 раз. Подякували: 3151 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 вер, 2021 15:10 antey1969 написав: Вкладчик1234 написав: 1. Работа с ковидом кагбэ обязывает

2. "Специалисты" должны знать "реальную опасность" ковида, и показывать пример. Кстати, давно не видно бигбордов с медиками в скафандрах, масках и т.д. с написью "дякую". Уже не надо скафандры, маски и дякувать?

3. Выше уже приводили примеры о "добровольных взносах на ..."

Так почему не вписать ещё строчку "на маски"? На халаты, перчатки и т.д. собирать нужно - а на маски нет?



"Специалисты" разочаровуют: ведут себя халатно (как-будто опасность миновала), плохо вакцинируются (выше говорили), показывают плохой пример, при этом не забывают собирать "добровольные благотворительные взносы".



А в "пандемии" будут обвинять "диссидентов" и пересичных, которые маску в театре не одели.



По-моему "свидетелям пандемии ковида" нужно проработать категорию "специалистов", прежде чем бросаться на пересичных, и сваливать на них все грехи.



А то когда пересчиный где-то не одел маску - это вызывает волны хейта и осуждения.

А когда "специалист" - "это другое", и находится оправдание 1. Работа с ковидом кагбэ обязывает2. "Специалисты" должны знать "реальную опасность" ковида, и показывать пример. Кстати, давно не видно бигбордов с медиками в скафандрах, масках и т.д. с написью "дякую". Уже не надо скафандры, маски и дякувать?3. Выше уже приводили примеры о "добровольных взносах на ..."Так почему не вписать ещё строчку "на маски"? На халаты, перчатки и т.д. собирать нужно - а на маски нет?"Специалисты" разочаровуют: ведут себя халатно (как-будто опасность миновала), плохо вакцинируются (выше говорили), показывают плохой пример, при этом не забывают собирать "добровольные благотворительные взносы".А в "пандемии" будут обвинять "диссидентов" и пересичных, которые маску в театре не одели.По-моему "свидетелям пандемии ковида" нужно проработать категорию "специалистов", прежде чем бросаться на пересичных, и сваливать на них все грехи.А то когда пересчиный где-то не одел маску - это вызывает волны хейта и осуждения.А когда "специалист" - "это другое", и находится оправдание

Специалисты сейчас не то что без масок, костюмов, тестов и перчаток, они по два-три месяца как без зарплат сидят, финансирование из госбюджета упало до околонулевых цифр. Та точно - сами виноваты! Жгите еще))) Специалисты сейчас не то что без масок, костюмов, тестов и перчаток, они по два-три месяца как без зарплат сидят, финансирование из госбюджета упало до околонулевых цифр. Та точно - сами виноваты! Жгите еще)))

Ну прикольно же. Хуженебудет. Ну прикольно же. Хуженебудет. Schmit

Повідомлень: 2405 З нами з: 08.09.09 Подякував: 43 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 вер, 2021 15:13 antey1969 написав: Вопрос в том, что тестирование у нас в стране за гос счет проводится только если полный "караул", во все остальных случаях МОЗ рекомендует терапевтам отправлять больных на дом "пить чаек с медом". Вопрос в том, что тестирование у нас в стране за гос счет проводится только если полный "караул", во все остальных случаях МОЗ рекомендует терапевтам отправлять больных на дом "пить чаек с медом".

Мы к таким послушным терапевтам не ходим, а выбираем "неправильных"

Мама, свекровь и свекр тестировались в поликлинике бесплатно. Мы к таким послушным терапевтам не ходим, а выбираем "неправильных"Мама, свекровь и свекр тестировались в поликлинике бесплатно. fler

Повідомлень: 2006 З нами з: 07.08.09 Подякував: 585 раз. Подякували: 734 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 вер, 2021 15:16 antey1969 написав: По поводу эмигрантов.

Был намедни в Германии. Так там никому не приходит в голову снять маску в тех же электричках. Штраф гарантирован. По поводу эмигрантов.Был намедни в Германии. Так там никому не приходит в голову снять маску в тех же электричках. Штраф гарантирован.

https://www.youtube.com/watch?v=BrOf5jiO8LM



Это небедная Германия в октябре 2020 года.

Судья на ковре в защитном щитке и с обычным свистком в губах.

В зале среди других судей и обслуживающего персонала, спортсменов и зрителей - разброд и шатания, что касается масочного режима.



https://www.youtube.com/watch?v=ZUjFjIe1Pvs



Это снова небедная Германия в сентябре 2021 года.

В маске, вместо защитного щитка, только судья на ковре, которому поэтому заменили губной свисток на ручной.

В зале другие судьи и обслуживающий персонал, спортсмены и зрители без масок. Это небедная Германия вСудья на ковре в защитном щитке и с обычным свистком в губах.В зале среди других судей и обслуживающего персонала, спортсменов и зрителей - разброд и шатания, что касается масочного режима.Это снова небедная Германия вВ маске, вместо защитного щитка, только судья на ковре, которому поэтому заменили губной свисток на ручной.В зале другие судьи и обслуживающий персонал, спортсмены и зрители без масок. Igneus Повідомлень: 1106 З нами з: 29.08.18 Подякував: 615 раз. Подякували: 516 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3685368636873688 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7712 7025732

ЛОБ Нед 12 вер, 2021 11:40