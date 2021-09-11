Igneus написав:Кстати, в поликлинике госпиталя отделение для КОВИД-пациентов почти ликвидировано и его остатки в количестве до 10 кабинетов можно с трудом отыскать в ее левой секции. Прежние указатели на улице перед поликлиникой о ее разделе между пациентами с КОВИД и без него убраны. Персонал поликлиники в специальных костюмах с термометрами, который раньше стоял на входах, переведен внутрь помещения уже в обычных халатах и за столы, и только опрашивает пациентов о наличии симптомов КОВИД. Наконец, обязательное тестирование на КОВИД перед специальными процедурами (УЗИ, томография, эндоскопия) отменено.
Вопиющее ковид-диссидентство, да ещё от "специалистов"-медиков!
Никакого диссидентства. Просто сегодняшняя благополучная ситуация в Украине. Начнется сильный рост и что-то близкое к осенней или апрельской ситуации, всё быстро восстановится. А примеры с театрами зимой, конечно, хороши, но не такое ли поведение людей привело к апрелю?
1. Работа с ковидом кагбэ обязывает 2. "Специалисты" должны знать "реальную опасность" ковида, и показывать пример. Кстати, давно не видно бигбордов с медиками в скафандрах, масках и т.д. с написью "дякую". Уже не надо скафандры, маски и дякувать? 3. Выше уже приводили примеры о "добровольных взносах на ..." Так почему не вписать ещё строчку "на маски"? На халаты, перчатки и т.д. собирать нужно - а на маски нет?
"Специалисты" разочаровуют: ведут себя халатно (как-будто опасность миновала), плохо вакцинируются (выше говорили), показывают плохой пример, при этом не забывают собирать "добровольные благотворительные взносы".
А в "пандемии" будут обвинять "диссидентов" и пересичных, которые маску в театре не одели.
По-моему "свидетелям пандемии ковида" нужно проработать категорию "специалистов", прежде чем бросаться на пересичных, и сваливать на них все грехи.
А то когда пересчиный где-то не одел маску - это вызывает волны хейта и осуждения. А когда "специалист" - "это другое", и находится оправдание
Вкладчик1234 написав:1. Работа с ковидом кагбэ обязывает 2. "Специалисты" должны знать "реальную опасность" ковида, и показывать пример. Кстати, давно не видно бигбордов с медиками в скафандрах, масках и т.д. с написью "дякую". Уже не надо скафандры, маски и дякувать? 3. Выше уже приводили примеры о "добровольных взносах на ..." Так почему не вписать ещё строчку "на маски"? На халаты, перчатки и т.д. собирать нужно - а на маски нет?
"Специалисты" разочаровуют: ведут себя халатно (как-будто опасность миновала), плохо вакцинируются (выше говорили), показывают плохой пример, при этом не забывают собирать "добровольные благотворительные взносы".
А в "пандемии" будут обвинять "диссидентов" и пересичных, которые маску в театре не одели.
По-моему "свидетелям пандемии ковида" нужно проработать категорию "специалистов", прежде чем бросаться на пересичных, и сваливать на них все грехи.
А то когда пересчиный где-то не одел маску - это вызывает волны хейта и осуждения. А когда "специалист" - "это другое", и находится оправдание
Специалисты сейчас не то что без масок, костюмов, тестов и перчаток, они по два-три месяца как без зарплат сидят, финансирование из госбюджета упало до околонулевых цифр. Та точно - сами виноваты! Жгите еще)))
Вкладчик1234 написав:1. Работа с ковидом кагбэ обязывает 2. "Специалисты" должны знать "реальную опасность" ковида, и показывать пример. Кстати, давно не видно бигбордов с медиками в скафандрах, масках и т.д. с написью "дякую". Уже не надо скафандры, маски и дякувать? 3. Выше уже приводили примеры о "добровольных взносах на ..." Так почему не вписать ещё строчку "на маски"? На халаты, перчатки и т.д. собирать нужно - а на маски нет?
"Специалисты" разочаровуют: ведут себя халатно (как-будто опасность миновала), плохо вакцинируются (выше говорили), показывают плохой пример, при этом не забывают собирать "добровольные благотворительные взносы".
А в "пандемии" будут обвинять "диссидентов" и пересичных, которые маску в театре не одели.
По-моему "свидетелям пандемии ковида" нужно проработать категорию "специалистов", прежде чем бросаться на пересичных, и сваливать на них все грехи.
А то когда пересчиный где-то не одел маску - это вызывает волны хейта и осуждения. А когда "специалист" - "это другое", и находится оправдание
Специалисты сейчас не то что без масок, костюмов, тестов и перчаток, они по два-три месяца как без зарплат сидят, финансирование из госбюджета упало до околонулевых цифр. Та точно - сами виноваты! Жгите еще)))
antey1969 написав:Вопрос в том, что тестирование у нас в стране за гос счет проводится только если полный "караул", во все остальных случаях МОЗ рекомендует терапевтам отправлять больных на дом "пить чаек с медом".
Мы к таким послушным терапевтам не ходим, а выбираем "неправильных" Мама, свекровь и свекр тестировались в поликлинике бесплатно.
Это небедная Германия в октябре 2020 года. Судья на ковре в защитном щитке и с обычным свистком в губах. В зале среди других судей и обслуживающего персонала, спортсменов и зрителей - разброд и шатания, что касается масочного режима.
Это снова небедная Германия в сентябре 2021 года. В маске, вместо защитного щитка, только судья на ковре, которому поэтому заменили губной свисток на ручной. В зале другие судьи и обслуживающий персонал, спортсмены и зрители без масок.