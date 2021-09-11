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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3685368636873688

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 44
Мені вже зробили щеплення
66%
29
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
7
Найближчим часом планую вакцинацію
5%
2
Ще в роздумах
7%
3
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 13:30

  ЛАД написав:Так я даже не о "за госсчет".
За свои деньги у нас ПЦР-тест дороже, чем тест на антитела. Поэтому и спрашиваю - тест на антитела и на антигены это одно и то же или разные?

по сути одно и то же
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 13:56

  ЛАД написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Igneus написав:Кстати, в поликлинике госпиталя отделение для КОВИД-пациентов почти ликвидировано и его остатки в количестве до 10 кабинетов можно с трудом отыскать в ее левой секции.
Прежние указатели на улице перед поликлиникой о ее разделе между пациентами с КОВИД и без него убраны. Персонал поликлиники в специальных костюмах с термометрами, который раньше стоял на входах, переведен внутрь помещения уже в обычных халатах и за столы, и только опрашивает пациентов о наличии симптомов КОВИД.
Наконец, обязательное тестирование на КОВИД перед специальными процедурами (УЗИ, томография, эндоскопия) отменено.

Вопиющее ковид-диссидентство, да ещё от "специалистов"-медиков!

Никакого диссидентства.
Просто сегодняшняя благополучная ситуация в Украине.
Начнется сильный рост и что-то близкое к осенней или апрельской ситуации, всё быстро восстановится.
А примеры с театрами зимой, конечно, хороши, но не такое ли поведение людей привело к апрелю?

1. Работа с ковидом кагбэ обязывает
2. "Специалисты" должны знать "реальную опасность" ковида, и показывать пример. Кстати, давно не видно бигбордов с медиками в скафандрах, масках и т.д. с написью "дякую". Уже не надо скафандры, маски и дякувать?
3. Выше уже приводили примеры о "добровольных взносах на ..."
Так почему не вписать ещё строчку "на маски"? На халаты, перчатки и т.д. собирать нужно - а на маски нет?

"Специалисты" разочаровуют: ведут себя халатно (как-будто опасность миновала), плохо вакцинируются (выше говорили), показывают плохой пример, при этом не забывают собирать "добровольные благотворительные взносы".

А в "пандемии" будут обвинять "диссидентов" и пересичных, которые маску в театре не одели.

По-моему "свидетелям пандемии ковида" нужно проработать категорию "специалистов", прежде чем бросаться на пересичных, и сваливать на них все грехи.

А то когда пересчиный где-то не одел маску - это вызывает волны хейта и осуждения.
А когда "специалист" - "это другое", и находится оправдание
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 15:04

  Вкладчик1234 написав:1. Работа с ковидом кагбэ обязывает
2. "Специалисты" должны знать "реальную опасность" ковида, и показывать пример. Кстати, давно не видно бигбордов с медиками в скафандрах, масках и т.д. с написью "дякую". Уже не надо скафандры, маски и дякувать?
3. Выше уже приводили примеры о "добровольных взносах на ..."
Так почему не вписать ещё строчку "на маски"? На халаты, перчатки и т.д. собирать нужно - а на маски нет?

"Специалисты" разочаровуют: ведут себя халатно (как-будто опасность миновала), плохо вакцинируются (выше говорили), показывают плохой пример, при этом не забывают собирать "добровольные благотворительные взносы".

А в "пандемии" будут обвинять "диссидентов" и пересичных, которые маску в театре не одели.

По-моему "свидетелям пандемии ковида" нужно проработать категорию "специалистов", прежде чем бросаться на пересичных, и сваливать на них все грехи.

А то когда пересчиный где-то не одел маску - это вызывает волны хейта и осуждения.
А когда "специалист" - "это другое", и находится оправдание

Специалисты сейчас не то что без масок, костюмов, тестов и перчаток, они по два-три месяца как без зарплат сидят, финансирование из госбюджета упало до околонулевых цифр. Та точно - сами виноваты! Жгите еще)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 15:10

  antey1969 написав:
  Вкладчик1234 написав:1. Работа с ковидом кагбэ обязывает
2. "Специалисты" должны знать "реальную опасность" ковида, и показывать пример. Кстати, давно не видно бигбордов с медиками в скафандрах, масках и т.д. с написью "дякую". Уже не надо скафандры, маски и дякувать?
3. Выше уже приводили примеры о "добровольных взносах на ..."
Так почему не вписать ещё строчку "на маски"? На халаты, перчатки и т.д. собирать нужно - а на маски нет?

"Специалисты" разочаровуют: ведут себя халатно (как-будто опасность миновала), плохо вакцинируются (выше говорили), показывают плохой пример, при этом не забывают собирать "добровольные благотворительные взносы".

А в "пандемии" будут обвинять "диссидентов" и пересичных, которые маску в театре не одели.

По-моему "свидетелям пандемии ковида" нужно проработать категорию "специалистов", прежде чем бросаться на пересичных, и сваливать на них все грехи.

А то когда пересчиный где-то не одел маску - это вызывает волны хейта и осуждения.
А когда "специалист" - "это другое", и находится оправдание

Специалисты сейчас не то что без масок, костюмов, тестов и перчаток, они по два-три месяца как без зарплат сидят, финансирование из госбюджета упало до околонулевых цифр. Та точно - сами виноваты! Жгите еще)))

Ну прикольно же. Хуженебудет.
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 15:13

  antey1969 написав:Вопрос в том, что тестирование у нас в стране за гос счет проводится только если полный "караул", во все остальных случаях МОЗ рекомендует терапевтам отправлять больных на дом "пить чаек с медом".

Мы к таким послушным терапевтам не ходим, а выбираем "неправильных" 8)
Мама, свекровь и свекр тестировались в поликлинике бесплатно.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 15:16

  antey1969 написав:По поводу эмигрантов.
Был намедни в Германии. Так там никому не приходит в голову снять маску в тех же электричках. Штраф гарантирован.

https://www.youtube.com/watch?v=BrOf5jiO8LM

Это небедная Германия в октябре 2020 года.
Судья на ковре в защитном щитке и с обычным свистком в губах.
В зале среди других судей и обслуживающего персонала, спортсменов и зрителей - разброд и шатания, что касается масочного режима.

https://www.youtube.com/watch?v=ZUjFjIe1Pvs

Это снова небедная Германия в сентябре 2021 года.
В маске, вместо защитного щитка, только судья на ковре, которому поэтому заменили губной свисток на ручной.
В зале другие судьи и обслуживающий персонал, спортсмены и зрители без масок.
Igneus
 
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