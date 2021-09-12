Ой+ написав:За минулу добу, 10 вересня, у 156 ізраїльтян виявили коронавірус. Вони повернулися зі святкування в Умані Рош га-Шана. Ще приблизно 2 тисяч ізраїльтян змушені затриматися в Україні. Все через позитивні тести на коронавірус. Хворим належить дотримуватися режиму самоізоляції. В Ізраїль повернутися вони зможуть тільки після одужання. https://healthy.24tv.ua/koronavirus-ukr ... a_n1734785
а здесь они то зачем? пусть самоизолируются по месту прописки!
Судячи по підходам в неньці до хасидів, їм цей Рош га-Шана дорого обійдеться. А якщо би їх випустили, то як з них тягти гроші? Треба було всіх 30 тис. засадити на карантин як контактних осіб.
только что-то они не всплыли ни в какой статистике
Binimovich написав:Свободы и права человека заканчиваются там, где начинаются свободы и права другого человека. 1. Не вакцинированные являются более активными переносчиками вируса. 2. Создадут нагрузку на стационары, так как основная масса заболевших это невакцинированные.
Igneus написав:Кстати, в поликлинике госпиталя отделение для КОВИД-пациентов почти ликвидировано и его остатки в количестве до 10 кабинетов можно с трудом отыскать в ее левой секции. Прежние указатели на улице перед поликлиникой о ее разделе между пациентами с КОВИД и без него убраны. Персонал поликлиники в специальных костюмах с термометрами, который раньше стоял на входах, переведен внутрь помещения уже в обычных халатах и за столы, и только опрашивает пациентов о наличии симптомов КОВИД. Наконец, обязательное тестирование на КОВИД перед специальными процедурами (УЗИ, томография, эндоскопия) отменено.
Вопиющее ковид-диссидентство, да ещё от "специалистов"-медиков!
я когда в апреле несколько раз сдавал ПЦР, то у лаборанта была обычная масочка и чуть ли не под носом. Врач, который меня обследовал, зная, что у меня положительный тест, тоже особо не парился о своей защите. Этот был второй случай после театра, когда я заподозрил, что с этим макароновирусом что-то не так.