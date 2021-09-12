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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 36863687368836893690>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 45
Мені вже зробили щеплення
64%
29
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
7
Найближчим часом планую вакцинацію
4%
2
Ще в роздумах
9%
4
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 19:30

  Hotab написав:
  Ромасик написав:Или маклауды все же ходят?

Был пару раз за крайний год. На входе в зал вроде просили одеть. Потом естественно все сидели без. Заполняемость была 50%.Жалоба была составлена? :lol:

странно, как вы дошли до входа в зал без маски :D
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 19:32

  Ой+ написав:
  Ромасик написав:
  Ой+ написав:За минулу добу, 10 вересня, у 156 ізраїльтян виявили коронавірус. Вони повернулися зі святкування в Умані Рош га-Шана. Ще приблизно 2 тисяч ізраїльтян змушені затриматися в Україні. Все через позитивні тести на коронавірус. Хворим належить дотримуватися режиму самоізоляції. В Ізраїль повернутися вони зможуть тільки після одужання.
https://healthy.24tv.ua/koronavirus-ukr ... a_n1734785

а здесь они то зачем? пусть самоизолируются по месту прописки!


Судячи по підходам в неньці до хасидів, їм цей Рош га-Шана дорого обійдеться. А якщо би їх випустили, то як з них тягти гроші?
Треба було всіх 30 тис. засадити на карантин як контактних осіб.

только что-то они не всплыли ни в какой статистике
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 19:38

  IgA написав:Кто там хотел перенимать передовой опыт Кении в борьбе против коронавируса без прививок?

https://www.africanews.com/2021/08/19/k ... d-curfews/

Текущий общенациональный комендантский час с 22:00. и 4 часа утра продлевается еще на 60 дней.

Все общественные собрания, в том числе политические собрания, по-прежнему приостановлены, в то время как присутствие на свадьбах и похоронах по-прежнему ограничено до 100 человек.

Между тем, кенийцы призвали правительство отменить комендантский час, так как они обвиняли полицию в внесудебных казнях, особенно тех, кого нашли блуждающими по ночам.


Ромасика там бы наверное уже пристрелили бы :D

кто как может так и бесится. Пусть вирус ночью поспит, ато свадьба на 100 человек - это вам не это.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 19:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:странно, как вы дошли до входа в зал без маски

А? Кто куда дошел?? Я говорю "на входе в зал всех просили одеть маску". Ромасик слышит какие-то голоса или видит "мультики"?
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 19:39

  Binimovich написав:Свободы и права человека заканчиваются там, где начинаются свободы и права другого человека.
1. Не вакцинированные являются более активными переносчиками вируса.
2. Создадут нагрузку на стационары, так как основная масса заболевших это невакцинированные.


Жду комментарии от антиваксов

пруфы, прцфы!
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 19:44

  antey1969 написав:По поводу эмигрантов.
Был намедни в Германии. Так там никому не приходит в голову снять маску в тех же электричках. Штраф гарантирован.

по этому у них очередная вспышка
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 19:45

  Hotab написав:
  Ромасик написав:странно, как вы дошли до входа в зал без маски

А? Кто куда дошел?? Я говорю "на входе в зал всех просили одеть маску". Ромасик слышит какие-то голоса или видит "мультики"?

вообще-то маску надо одевать при входе в здание :?:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 19:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:пруфы, прцфы!

Израиля не хватило? На 100к болеют больше, госпитализируются больше, умирают больше.

Зображення
Абсолютные цифры всех свежезаболевших.
При том что антиваксов только треть в популяции.
По смертям в этот день соответствено 10/10/5.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 12 вер, 2021 19:54, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 19:52

  Вкладчик1234 написав:
  Igneus написав:Кстати, в поликлинике госпиталя отделение для КОВИД-пациентов почти ликвидировано и его остатки в количестве до 10 кабинетов можно с трудом отыскать в ее левой секции.
Прежние указатели на улице перед поликлиникой о ее разделе между пациентами с КОВИД и без него убраны. Персонал поликлиники в специальных костюмах с термометрами, который раньше стоял на входах, переведен внутрь помещения уже в обычных халатах и за столы, и только опрашивает пациентов о наличии симптомов КОВИД.
Наконец, обязательное тестирование на КОВИД перед специальными процедурами (УЗИ, томография, эндоскопия) отменено.

Вопиющее ковид-диссидентство, да ещё от "специалистов"-медиков!

я когда в апреле несколько раз сдавал ПЦР, то у лаборанта была обычная масочка и чуть ли не под носом. Врач, который меня обследовал, зная, что у меня положительный тест, тоже особо не парился о своей защите. Этот был второй случай после театра, когда я заподозрил, что с этим макароновирусом что-то не так.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 19:55

  Hotab написав:
  Ромасик написав:пруфы, прцфы!

Израиля не хватило? На 100к болеют больше, госпитализируются больше, умирают больше.

на 100К - да, и то не всегда. А так 8700 ваксов и 3000 неваксов разносят заразу. То кто больше разносит заразу?
Ромасик
 
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