Ромасик написав:так 8700 ваксов и 3000 неваксов разносят заразу. То
Пруф. Я дал за 11 число свежих. Абсолютное. Глянь чуть выше.
Даю ссыль на график. Выбери "абсолютное количество" и "все население". https://datadashboard.health.gov.il/COV ... tatusDaily За последние недели ни одного дня не было, чтобы антиваксов заболело мменьш, чем ваксов. Всегда больше!! При том что самих антиваксов треть от всего населения
Ромасик написав:так 8700 ваксов и 3000 неваксов разносят заразу. То
Пруф. Я дал за 11 число свежих. Абсолютное. Глянь чуть выше.
Даю ссыль на график. Выбери "абсолютное количество" и "все население". https://datadashboard.health.gov.il/COV ... tatusDaily За последние недели ни одного дня не было, чтобы антиваксов заболело мменьш, чем ваксов. Всегда больше!! При том что самих антиваксов треть от всего населения
я могу и исходники смотреть. Ничего мне твой пруф принципиально не меняет. 3239 против 7300
antey1969, Hotab, неужели вы до сих пор не поняли, что Ромасик просто стебется над вами? Года 2 назад на форуме был подобный, yarg, но тот хоть честно признался, что ему просто интересно наблюдать, как ему пытаются доказать то, что он сам прекрасно понимает. yarg стебался чисто для собственного развлечения, а Ромасик?
yanyura написав:antey1969, Hotab, неужели вы до сих пор не поняли, что Ромасик просто стебется над вами? Года 2 назад на форуме был подобный, yarg, но тот хоть честно признался, что ему просто интересно наблюдать, как ему пытаются доказать то, что он сам прекрасно понимает. yarg стебался чисто для собственного развлечения, а Ромасик?
ох, yanyura, как над параноиками не стебаться
Кто видел ежедневно выезжающие из ковидного отделения в сторону морга каталки с запакованными мешками стебунов, скорее реалист, чем параноик.
Специально для туговатого. Если уж ты несёшь картинку "привязка к 100 тысячам", а потом вертишь задним местом "то Гугл криво перевел , там абсолютные".. ну абсолютные, значит абсолютные. 1. Не получивших ни одной дозы в этой твоей группе 30-39 лет - всего 15% Но они дают треть от всех сейчас сейчас болеющих. 2. Привитых x3 в этой группе аж 30%. Они дали всего 5% болеющих.
Для любого адекватного человека это говорит о том, что вакцинация предотвращает заболеваемость , в привитых группах болеют в разы меньше. Неадекватные рисуют фальшивые графики , с помощью них что-то пытаются доказать, а потом говорят "Гугл криво перевел"
За последние несколько недель не было ни одного дня, когда ваксов заболело больше, чем антиваксов. При том что группа антиваксов 35% в израильском обществе.
Ромасик написав:пруфы, прцфы!
Хватило тебе с лайкающим твой бред вкладчиком пруфов?