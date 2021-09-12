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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3687368836893690>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 45
Мені вже зробили щеплення
64%
29
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
7
Найближчим часом планую вакцинацію
4%
2
Ще в роздумах
9%
4
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 19:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:так 8700 ваксов и 3000 неваксов разносят заразу. То

Пруф.
Я дал за 11 число свежих. Абсолютное. Глянь чуть выше.

Даю ссыль на график.
Выбери "абсолютное количество" и "все население".
https://datadashboard.health.gov.il/COV ... tatusDaily
За последние недели ни одного дня не было, чтобы антиваксов заболело мменьш, чем ваксов. Всегда больше!! При том что самих антиваксов треть от всего населения
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 20:07

  Hotab написав:
  Ромасик написав:так 8700 ваксов и 3000 неваксов разносят заразу. То

Пруф.
Я дал за 11 число свежих. Абсолютное. Глянь чуть выше.

Даю ссыль на график.
Выбери "абсолютное количество" и "все население".
https://datadashboard.health.gov.il/COV ... tatusDaily
За последние недели ни одного дня не было, чтобы антиваксов заболело мменьш, чем ваксов. Всегда больше!! При том что самих антиваксов треть от всего населения

Зображенняя могу и исходники смотреть. Ничего мне твой пруф принципиально не меняет. 3239 против 7300
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 20:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:Ничего мне твой пруф принципиально не меняет

В смысле "не меняет"??
Бери все население и смотри. В разы больше ежедневно болеет антиваксов.

Что нам даёт твоя избирательная группа 30-39?? Это все население??

Ну на тебе 30-39


Зображення



https://datadashboard.health.gov.il/COV ... nStatusAgg
Что ты нам носишь?.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 20:17

antey1969, Hotab, неужели вы до сих пор не поняли, что Ромасик просто стебется над вами? Года 2 назад на форуме был подобный, yarg, но тот хоть честно признался, что ему просто интересно наблюдать, как ему пытаются доказать то, что он сам прекрасно понимает. yarg стебался чисто для собственного развлечения, а Ромасик?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 20:19

  Hotab написав:
  Ромасик написав:Ничего мне твой пруф принципиально не меняет

В смысле "не меняет"??
Бери все население и смотри. В разы больше ежедневно болеет антиваксов.

Что нам даёт твоя избирательная группа 30-39?? Это все население??

как будто в других группах ситуация иначе :lol:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 20:22

  Ромасик написав:
  Hotab написав:
  Ромасик написав:Ничего мне твой пруф принципиально не меняет

В смысле "не меняет"??
Бери все население и смотри. В разы больше ежедневно болеет антиваксов.

Что нам даёт твоя избирательная группа 30-39?? Это все население??

как будто в других группах ситуация иначе :lol:



Она даже в 30-39 иначе. Что за мусорты принес? Есть пруф?

  Ромасик написав:я могу и исходники смотреть.

Че ж не смотришь.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 20:26

  Hotab написав:Она даже в 30-39 иначе. Что за мусорты принес? Есть пруф?

  Ромасик написав:я могу и исходники смотреть.

Че ж не смотришь.

абсолютные цифры смотри. Гугл криво переводит.
Я их уже напамять знаю

А я вот считаю, тут Хотаб над всеми стебется. Сам являясь полукровкой, по израильской класификации вообще небось попадет к неваксам и троллит здесь неваксов, которым сам и является
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 20:32

  Ромасик написав:
  yanyura написав:antey1969, Hotab, неужели вы до сих пор не поняли, что Ромасик просто стебется над вами? Года 2 назад на форуме был подобный, yarg, но тот хоть честно признался, что ему просто интересно наблюдать, как ему пытаются доказать то, что он сам прекрасно понимает. yarg стебался чисто для собственного развлечения, а Ромасик?

ох, yanyura, как над параноиками не стебаться :lol:

Кто видел ежедневно выезжающие из ковидного отделения в сторону морга каталки с запакованными мешками стебунов, скорее реалист, чем параноик.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 20:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:абсолютные цифры смотри


Специально для туговатого.
Если уж ты несёшь картинку "привязка к 100 тысячам", а потом вертишь задним местом "то Гугл криво перевел , там абсолютные".. ну абсолютные, значит абсолютные.
1. Не получивших ни одной дозы в этой твоей группе 30-39 лет - всего 15%
Но они дают треть от всех сейчас сейчас болеющих.
2. Привитых x3 в этой группе аж 30%. Они дали всего 5% болеющих.

Для любого адекватного человека это говорит о том, что вакцинация предотвращает заболеваемость , в привитых группах болеют в разы меньше. Неадекватные рисуют фальшивые графики , с помощью них что-то пытаются доказать, а потом говорят "Гугл криво перевел"

За последние несколько недель не было ни одного дня, когда ваксов заболело больше, чем антиваксов. При том что группа антиваксов 35% в израильском обществе.
  Ромасик написав:пруфы, прцфы!

Хватило тебе с лайкающим твой бред вкладчиком пруфов?
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 21:02

  antey1969 написав:Кто видел ежедневно выезжающие из ковидного отделения в сторону морга каталки с запакованными мешками стебунов, скорее реалист, чем параноик.

та нет, это как раз параноик. Как говорится, не надо смотреть ужастики перед сном)
Ромасик
 
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