Додано: Нед 12 вер, 2021 20:37

Ромасик написав: абсолютные цифры смотри абсолютные цифры смотри

Ромасик написав: пруфы, прцфы! пруфы, прцфы!

Специально для туговатого.Если уж ты несёшь картинку "привязка к 100 тысячам", а потом вертишь задним местом "то Гугл криво перевел , там абсолютные".. ну абсолютные, значит абсолютные.1. Не получивших ни одной дозы в этой твоей группе 30-39 лет - всего 15%Но они дают треть от всех сейчас сейчас болеющих.2. Привитых x3 в этой группе аж 30%. Они дали всего 5% болеющих.Для любого адекватного человека это говорит о том, что вакцинация предотвращает заболеваемость , в привитых группах болеют в разы меньше. Неадекватные рисуют фальшивые графики , с помощью них что-то пытаются доказать, а потом говорят "Гугл криво перевел"За последние несколько недель не было ни одного дня, когда ваксов заболело больше, чем антиваксов. При том что группа антиваксов 35% в израильском обществе.Хватило тебе с лайкающим твой бред вкладчиком пруфов?