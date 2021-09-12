Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3687368836893690 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 45 Мені вже зробили щеплення 64% 29 Не можу за станом здоров'я 2% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 0 0 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 7 Найближчим часом планую вакцинацію 4% 2 Ще в роздумах 9% 4 Всього голосів : 45 Додано: Нед 12 вер, 2021 21:18 Члены Конгресса, их сотрудники и сотрудники федеральной судебной системы освобождены от новых требований администрации Байдена по обязательной вакцинации



President Joe Biden's new vaccine mandates for federal employees don't apply to members of Congress or those who work for Congress or the federal court system.



https://www.newsweek.com/members-congress-staff-exempt-biden-covid-vaccine-mandate-1627859 Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15265 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8377 раз. Подякували: 4042 раз. Попередження: 1 Профіль 3 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 вер, 2021 21:37 Re: Эпидемия коронавируса в мире Ромасик написав: я конечно с тобой могу ночами напролет



но факт остается фактом.

я конечно с тобой могу ночами напролетно факт остается фактом.

Я конечно догадывался, что невменяемый, но чтобы настолько.

Если ты один останешься невакцинированным, а 41 миллион украинцев вакцинированные, то "факт остаётся фактом, что ты будешь любой болезнью болеть меньше, чем группа вакцинированных" и даже смертей в твоей группе ежедневно будет меньше.

Слишком примитивный слив.



И это я уже не говорю, что ты притащил группу 30-39 и на ней попытался доказать , что в целом обществе сейчас больше больных привитых, чем непривитых. Очень дёшево. На такое только ограниченная дисидентская публика ведётся. Я конечно догадывался, что невменяемый, но чтобы настолько.Если ты один останешься невакцинированным, а 41 миллион украинцев вакцинированные, то "факт остаётся фактом, что ты будешь любой болезнью болеть меньше, чем группа вакцинированных" и даже смертей в твоей группе ежедневно будет меньше.Слишком примитивный слив.И это я уже не говорю, что ты притащил группу 30-39 и на ней попытался доказать , что в целом обществе сейчас больше больных привитых, чем непривитых. Очень дёшево. На такое только ограниченная дисидентская публика ведётся. Востаннє редагувалось Hotab в Нед 12 вер, 2021 21:40, всього редагувалось 2 разів. Hotab

Повідомлень: 4656 З нами з: 15.02.09 Подякував: 227 раз. Подякували: 1354 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 вер, 2021 21:37 Вкладчик1234 написав: antey1969 написав: Кто видел ежедневно выезжающие из ковидного отделения в сторону морга каталки с запакованными мешками стебунов, скорее реалист, чем параноик. Кто видел ежедневно выезжающие из ковидного отделения в сторону морга каталки с запакованными мешками стебунов, скорее реалист, чем параноик.

А уже победили ковид?

Если нет, то где эти видосы с очередями скорых?

Особенно летом - вирус тоже отдыхал? А уже победили ковид?Если нет, то где эти видосы с очередями скорых?Особенно летом - вирус тоже отдыхал?

+788 за вчера. Всё никак ни немцы, ни французы, ни укропы не догонят ))) Бывает... Там, кстати, и банковская сфера как у укропов при войне, но накроет чуть позже, наслаждайтесь пока бюджет редакции не порезали +788 за вчера. Всё никак ни немцы, ни французы, ни укропы не догонят ))) Бывает... Там, кстати, и банковская сфера как у укропов при войне, но накроет чуть позже, наслаждайтесь пока бюджет редакции не порезали stm

Повідомлень: 3000 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 524 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 вер, 2021 21:59 абсолютных ежедневных новых кейсов заболевания во всем израильском обществе. И это, напомню, что антиваксов только треть в Израильском обществе. Но подавляющее число новых случаев болезни - у них.



Там смотрю зарубили Ромасиковский дешёвый слив , ну тогда , вдогонку как выглядит графикежедневных новых кейсов заболевания. И это, напомню, что антиваксов только треть в Израильском обществе. Но подавляющее число новых случаев болезни - у них. Hotab

Повідомлень: 4656 З нами з: 15.02.09 Подякував: 227 раз. Подякували: 1354 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 вер, 2021 22:14 Ромасик написав: .....

на 100К - да, и то не всегда. А так 8700 ваксов и 3000 неваксов разносят заразу. То кто больше разносит заразу? .....на 100К - да, и то не всегда. А так 8700 ваксов и 3000 неваксов разносят заразу. То кто больше разносит заразу?

пруфы, прцфы! ЛАД 2 Повідомлень: 19525 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4832 раз. Подякували: 4472 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 вер, 2021 22:31 Бывший министр здравоохранения Франции Аньез Бузин была вызвана в минувшую пятницу на слушания по делу о "создании угрозы жизни людей". Никогда ранее в мире бывшие или действующие главы Минздрава не становились подозреваемыми по факту недостаточных действий властей в борьбе с коронавирусом.

.....

Республиканский суд будет выяснять, было ли правительство достаточно подготовлено к борьбе с пандемией. Кроме того, особое внимание будет уделено вопросу частых изменений политики властей в отношении использования защитных масок. Суд попытается выяснить, связаны ли эти изменения с постоянно обновляющимися данными ученых и врачей или носили политический характер.

https://www.9tv.co.il/item/34105 ЛАД 2 Повідомлень: 19525 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4832 раз. Подякували: 4472 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 вер, 2021 23:47

В данный момент министерство просвещения сообщает о 154 тысячах учащихся на карантине, из которых 42.809 инфицированы.

Увеличилось также и число носителей инфекции: сегодня таковых 83.930

Т.е. 51% инфицированных это учащиеся школ.

Если посмотреть https://www.populationpyramid.net/ru/%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C/2020/ (кстати, демографическая пирамида имеет гораздо более приличный вид, чем у нас), то оказывается, что группа от 0 до 20 лет составляет 35,6% населения. Если отбросить от 0 до 5 лет (это явно не учащиеся), то от 5 до 20 выходит 25,8% населения. Кроме того, стоило бы отбросить ещё около 4%, т.к. учащиеся школ явно не до 20 лет. Останется примерно 22%.

Эти 22% дают 51% инфицированных. А эта группа явно меньше вакцинирована. Да + гораздо теснее общается.

Вот ещё причина высокой заболеваемости. Потом дети приносят всё это счастье родителям и дедушкам-бабушкам.

Ну заодно это показывает, что отсутствие прививки приводит к большему % заболеваемости.

Антиваксы, конечно, предпочли эти цифры не заметить. Или не дали себе труда хоть на минутку задуматься. Сегодня (ой, уже вчера) в viewtopic.php?p=5295972#p5295972 (там есть ссылки на цитаты) приводил данные:Т.е. 51% инфицированных это учащиеся школ.Если посмотреть(кстати, демографическая пирамида имеет гораздо более приличный вид, чем у нас), то оказывается, что группа от 0 до 20 лет составляет 35,6% населения. Если отбросить от 0 до 5 лет (это явно не учащиеся), то от 5 до 20 выходит 25,8% населения. Кроме того, стоило бы отбросить ещё около 4%, т.к. учащиеся школ явно не до 20 лет. Останется примерно 22%.Эти 22% дают 51% инфицированных. А эта группа явно меньше вакцинирована. Да + гораздо теснее общается.Вот ещё причина высокой заболеваемости. Потом дети приносят всё это счастье родителям и дедушкам-бабушкам.Ну заодно это показывает, что отсутствие прививки приводит к большему % заболеваемости.Антиваксы, конечно, предпочли эти цифры не заметить. Или не дали себе труда хоть на минутку задуматься. ЛАД 2 Повідомлень: 19525 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4832 раз. Подякували: 4472 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 вер, 2021 00:04 antey1969 написав: В медчатах страны начинают жаловаться, что в больницах заканчиваются опиаты. Закупать их банально не за что, так как госфинансирование клиник прекращено.

Если что, то подобные обезболивающие для операций и реанимационных больных по спискам от врача купить легально не получится, ибо это криминал.

95-ый квартал отжигает все зачетнее. Вовремя они с этим делом, аккурат накануне очередной волны ковида с ИВЛщиками. Похоже, Ляшко собрался лечить больных, прикладывая целебный гудрон и остальные составляющие дорожного строительства. Запасся попкорном. В медчатах страны начинают жаловаться, что в больницах заканчиваются опиаты. Закупать их банально не за что, так как госфинансирование клиник прекращено.Если что, то подобные обезболивающие для операций и реанимационных больных по спискам от врача купить легально не получится, ибо это криминал.95-ый квартал отжигает все зачетнее. Вовремя они с этим делом, аккурат накануне очередной волны ковида с ИВЛщиками. Похоже, Ляшко собрался лечить больных, прикладывая целебный гудрон и остальные составляющие дорожного строительства. Запасся попкорном.

На сколько помню то многие Из них стоят совсем недорого. Выписывали родственнику онкологи. Просто напилить на них много не выйдет , как например на дорогущих противогрибковых иностранного производства со скоро заканчивающимися сроками годности.



ПС

Подскажите через сколько времени после второго укола можно сделать тест на антитела, чисто ради интереса.заодно и форуму сообщу. На сколько помню то многие Из них стоят совсем недорого. Выписывали родственнику онкологи. Просто напилить на них много не выйдет , как например на дорогущих противогрибковых иностранного производства со скоро заканчивающимися сроками годности.ПСПодскажите через сколько времени после второго укола можно сделать тест на антитела, чисто ради интереса.заодно и форуму сообщу. hume Повідомлень: 8171 З нами з: 27.12.12 Подякував: 881 раз. Подякували: 1588 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3687368836893690 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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