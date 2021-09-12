Ромасик написав:я конечно с тобой могу ночами напролет
но факт остается фактом.
Я конечно догадывался, что невменяемый, но чтобы настолько. Если ты один останешься невакцинированным, а 41 миллион украинцев вакцинированные, то "факт остаётся фактом, что ты будешь любой болезнью болеть меньше, чем группа вакцинированных" и даже смертей в твоей группе ежедневно будет меньше. Слишком примитивный слив.
И это я уже не говорю, что ты притащил группу 30-39 и на ней попытался доказать , что в целом обществе сейчас больше больных привитых, чем непривитых. Очень дёшево. На такое только ограниченная дисидентская публика ведётся.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 12 вер, 2021 21:40, всього редагувалось 2 разів.
antey1969 написав:Кто видел ежедневно выезжающие из ковидного отделения в сторону морга каталки с запакованными мешками стебунов, скорее реалист, чем параноик.
А уже победили ковид? Если нет, то где эти видосы с очередями скорых? Особенно летом - вирус тоже отдыхал?
+788 за вчера. Всё никак ни немцы, ни французы, ни укропы не догонят ))) Бывает... Там, кстати, и банковская сфера как у укропов при войне, но накроет чуть позже, наслаждайтесь пока бюджет редакции не порезали
Там смотрю зарубили Ромасиковский дешёвый слив , ну тогда , вдогонку как выглядит график абсолютных ежедневных новых кейсов заболевания во всем израильском обществе. И это, напомню, что антиваксов только треть в Израильском обществе. Но подавляющее число новых случаев болезни - у них.
Бывший министр здравоохранения Франции Аньез Бузин была вызвана в минувшую пятницу на слушания по делу о "создании угрозы жизни людей". Никогда ранее в мире бывшие или действующие главы Минздрава не становились подозреваемыми по факту недостаточных действий властей в борьбе с коронавирусом. ..... Республиканский суд будет выяснять, было ли правительство достаточно подготовлено к борьбе с пандемией. Кроме того, особое внимание будет уделено вопросу частых изменений политики властей в отношении использования защитных масок. Суд попытается выяснить, связаны ли эти изменения с постоянно обновляющимися данными ученых и врачей или носили политический характер.
В данный момент министерство просвещения сообщает о 154 тысячах учащихся на карантине, из которых 42.809 инфицированы.
Увеличилось также и число носителей инфекции: сегодня таковых 83.930
Т.е. 51% инфицированных это учащиеся школ. Если посмотреть https://www.populationpyramid.net/ru/%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C/2020/ (кстати, демографическая пирамида имеет гораздо более приличный вид, чем у нас), то оказывается, что группа от 0 до 20 лет составляет 35,6% населения. Если отбросить от 0 до 5 лет (это явно не учащиеся), то от 5 до 20 выходит 25,8% населения. Кроме того, стоило бы отбросить ещё около 4%, т.к. учащиеся школ явно не до 20 лет. Останется примерно 22%. Эти 22% дают 51% инфицированных. А эта группа явно меньше вакцинирована. Да + гораздо теснее общается. Вот ещё причина высокой заболеваемости. Потом дети приносят всё это счастье родителям и дедушкам-бабушкам. Ну заодно это показывает, что отсутствие прививки приводит к большему % заболеваемости. Антиваксы, конечно, предпочли эти цифры не заметить. Или не дали себе труда хоть на минутку задуматься.
antey1969 написав:В медчатах страны начинают жаловаться, что в больницах заканчиваются опиаты. Закупать их банально не за что, так как госфинансирование клиник прекращено. Если что, то подобные обезболивающие для операций и реанимационных больных по спискам от врача купить легально не получится, ибо это криминал. 95-ый квартал отжигает все зачетнее. Вовремя они с этим делом, аккурат накануне очередной волны ковида с ИВЛщиками. Похоже, Ляшко собрался лечить больных, прикладывая целебный гудрон и остальные составляющие дорожного строительства. Запасся попкорном.
На сколько помню то многие Из них стоят совсем недорого. Выписывали родственнику онкологи. Просто напилить на них много не выйдет , как например на дорогущих противогрибковых иностранного производства со скоро заканчивающимися сроками годности.
ПС Подскажите через сколько времени после второго укола можно сделать тест на антитела, чисто ради интереса.заодно и форуму сообщу.