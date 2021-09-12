"Я никогда не топила против вакцинации. Я всегда была за нее.."
Флер
Упоминали,что Разумов второй раз заболел? Первый был в ноябре, в сентябре - второй.
"Иммунитет после болезни сохраняется годами,а может даже на всю жизнь"(с) Ой+ , или нет?
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Додано: Пон 13 вер, 2021 07:09
"Я никогда не топила против вакцинации. Я всегда была за нее.."
Флер
Упоминали,что Разумов второй раз заболел? Первый был в ноябре, в сентябре - второй.
"Иммунитет после болезни сохраняется годами,а может даже на всю жизнь"(с) Ой+ , или нет?
Додано: Пон 13 вер, 2021 07:30
Дада, если на немецком, то точно правда.
Сначала об этом epochtimes.
По-перше, The Epoch Times фактологічно ненадійне джерело. Ресурс Media Bias / Fact Check (ним користуються незалежні фактчекери мережі IFCN) оцінює продукти сайту такими, що можуть містити псевдонаукові твердження, теорії змови, а також неперевірені факти
Ещё один пример их вранья.
Источник, на который ссылается газета (правильно он называется The Epoch Times, а не Time), — ультраправый медиаресурс, связанный с китайско-международной религиозной сектой «Фалуньгун». Он одиозно известен в США (там находится его штаб-квартира) как один из главных каналов распространения теорий заговора и фальсификации фактов,
Ну и собственно о самой информации,любезно предоставленной Флер и которую она разобрала на цитаты , выписывает в свой блокнотик и надеюсь не пишет их всюду на заборах.
Додано: Пон 13 вер, 2021 07:48
Фейки, да, конечно Сколько вам известно случаев, когда СМИ что-то сообщали, а их потом жестко наказывали за "ложь", которая оказывалась правдой?
А как вы хотели? Чтобы бигфарма промолчала или извинилась?
Почему в киевской больнице устроили разборки после утечки информации о смерти после вакцинации? Что здесь такого? Ну умер человек после прививки, ну и что, таких же один на миллион по статистике... или нет
Додано: Пон 13 вер, 2021 08:08
Hotab
Достаточно было Вашего первого поста viewtopic.php?p=5296221#p5296221.
Разбор статьи был совершенно лишним. Статья бла-бла-бла. Ни одной ссылки на научные исследования. Не то что на серьёзные, а вообще никакие. Все сообщения типа клуба ОБС и неважно, что "бабами" выступают якобы врачи. Неизвестно, действительно ли есть такие врачи и, если есть, высказывали они такое. Но даже если да, то это ни о чём. В таком духе можно написать любую чушь. Чем и пользуются пропагандоны, публикуя такое, а потом распространяя ссылки по всему миру, создавая впечатление "научных выводов честных врачей".
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 13 вер, 2021 08:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 13 вер, 2021 08:13
Re: Эпидемия коронавируса в мире
вы таскали фейки? Множество. А потом проливали крокодильи слезы: пенсионеры не хотят вакцинироваться.
Быть легкомысленной для девушки в принципе простительно (многим мужчинам вообще не нравятся умные) . Куда хуже не быть способной понимать и принимать ответственность за свои действия.
З.Ы. Ценность и полезность вашей информации можно ещё оценить и косвенно: если ее лайкает копрофаг или кляузник, значит то что надо - отстой.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 13 вер, 2021 08:52, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 13 вер, 2021 08:18
Умные не нравятся дуракам, которые боятся, что на фоне умной девушки их "интеллект" будет сильно заметен.
Да, и всё она понимает. Просто "работа такая".
Додано: Пон 13 вер, 2021 08:22
Максимальные титры должны быть через 2-3 недели. Тест можно делать ради спортивного интереса когда угодно. Но смысл?
Додано: Пон 13 вер, 2021 09:00
Re: Эпидемия коронавируса в мире
А докторВайффенбах уверен что лучше вакцинироваться
Мы Вам значит ссылки на первоисточники в нейчер и ланцет, а Вы на под соусом
приносите статьи
которые даже гугл транслейтом пользоваться не умеют и собственные статьи не вычитывают на предмет здравого смысла
Додано: Пон 13 вер, 2021 09:06
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Пон 13 вер, 2021 09:09
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