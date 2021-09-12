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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3688368936903691

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 45
Мені вже зробили щеплення
64%
29
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
7
Найближчим часом планую вакцинацію
4%
2
Ще в роздумах
9%
4
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 07:09

"Я никогда не топила против вакцинации. Я всегда была за нее.."
Флер



Упоминали,что Разумов второй раз заболел? Первый был в ноябре, в сентябре - второй.
"Иммунитет после болезни сохраняется годами,а может даже на всю жизнь"(с) Ой+ , или нет?
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 07:30

  fler написав:Оригинал на немецком: )

Дада, если на немецком, то точно правда.


Сначала об этом epochtimes.


По-перше, The Epoch Times фактологічно ненадійне джерело. Ресурс Media Bias / Fact Check (ним користуються незалежні фактчекери мережі IFCN) оцінює продукти сайту такими, що можуть містити псевдонаукові твердження, теорії змови, а також неперевірені факти

https://voxukraine.org/manipulyatsiya-n ... odnolitki/

Ещё один пример их вранья.
https://voxukraine.org/manipulyatsiya-t ... oratoriyi/

Источник, на который ссылается газета (правильно он называется The Epoch Times, а не Time), — ультраправый медиаресурс, связанный с китайско-международной религиозной сектой «Фалуньгун». Он одиозно известен в США (там находится его штаб-квартира) как один из главных каналов распространения теорий заговора и фальсификации фактов,


https://www.mk.ru/social/2021/01/20/vak ... ichny.html



Ну и собственно о самой информации,любезно предоставленной Флер и которую она разобрала на цитаты , выписывает в свой блокнотик и надеюсь не пишет их всюду на заборах.


https://stopfake.kz/ru/archives/7766
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 07:48

Фейки, да, конечно 8) Сколько вам известно случаев, когда СМИ что-то сообщали, а их потом жестко наказывали за "ложь", которая оказывалась правдой?
А как вы хотели? Чтобы бигфарма промолчала или извинилась?
Почему в киевской больнице устроили разборки после утечки информации о смерти после вакцинации? Что здесь такого? Ну умер человек после прививки, ну и что, таких же один на миллион по статистике... или нет :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 08:08

Hotab
Достаточно было Вашего первого поста viewtopic.php?p=5296221#p5296221.
Разбор статьи был совершенно лишним. Статья бла-бла-бла. Ни одной ссылки на научные исследования. Не то что на серьёзные, а вообще никакие. Все сообщения типа клуба ОБС и неважно, что "бабами" выступают якобы врачи. Неизвестно, действительно ли есть такие врачи и, если есть, высказывали они такое. Но даже если да, то это ни о чём. В таком духе можно написать любую чушь. Чем и пользуются пропагандоны, публикуя такое, а потом распространяя ссылки по всему миру, создавая впечатление "научных выводов честных врачей".
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 13 вер, 2021 08:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 08:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Сколько вам известно случаев, когда

вы таскали фейки? Множество. А потом проливали крокодильи слезы: пенсионеры не хотят вакцинироваться.
Быть легкомысленной для девушки в принципе простительно (многим мужчинам вообще не нравятся умные) . Куда хуже не быть способной понимать и принимать ответственность за свои действия.

З.Ы. Ценность и полезность вашей информации можно ещё оценить и косвенно: если ее лайкает копрофаг или кляузник, значит то что надо - отстой. :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 13 вер, 2021 08:52, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 08:18

  Hotab написав:
  fler написав:Сколько вам известно случаев, когда

вы таскали фейки? Множество. А потом проливали крокодильи слезы: пенсионеры не хотят вакцинироваться.
Быть легкомысленной для девушки в принципе простительно (многим мужчинам вообще не нравятся умные) . Куда хуже не быть способной понимать и принимать ответственность за свои действия.

Умные не нравятся дуракам, которые боятся, что на фоне умной девушки их "интеллект" будет сильно заметен.
Да, и всё она понимает. Просто "работа такая".
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 08:22

  hume написав:
  antey1969 написав:В медчатах страны начинают жаловаться, что в больницах заканчиваются опиаты. Закупать их банально не за что, так как госфинансирование клиник прекращено.
Если что, то подобные обезболивающие для операций и реанимационных больных по спискам от врача купить легально не получится, ибо это криминал.
95-ый квартал отжигает все зачетнее. Вовремя они с этим делом, аккурат накануне очередной волны ковида с ИВЛщиками. Похоже, Ляшко собрался лечить больных, прикладывая целебный гудрон и остальные составляющие дорожного строительства. Запасся попкорном.

На сколько помню то многие Из них стоят совсем недорого. Выписывали родственнику онкологи. Просто напилить на них много не выйдет , как например на дорогущих противогрибковых иностранного производства со скоро заканчивающимися сроками годности.

ПС
Подскажите через сколько времени после второго укола можно сделать тест на антитела, чисто ради интереса.заодно и форуму сообщу.

Максимальные титры должны быть через 2-3 недели. Тест можно делать ради спортивного интереса когда угодно. Но смысл?
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 09:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Там всю статью на цитаты можно разобрать, но ваксы любят летальность, пусть наслаждаются


Доктор Вайффенбах уверен что "вероятность пользы от вакцинации COVID для тяжелобольных или пожилых пациентов, выше, чем риск от вакцинации".


А докторВайффенбах уверен что лучше вакцинироваться

Мы Вам значит ссылки на первоисточники в нейчер и ланцет, а Вы на под соусом
фармацевтическая компания с миллиардным сундуком
приносите статьи
"латеральных мыслителей"
которые даже гугл транслейтом пользоваться не умеют и собственные статьи не вычитывают на предмет здравого смысла :D
IgA
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 09:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  IgA написав:Вы на под соусом "биг фарма врет!" приносите статьи умственно отсталых

Вынужден опять:

Зображення

Зато мы видим кто одобрительно поесает ее по щеке за такой мусор.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 09:09

  Hotab написав:"Иммунитет после болезни сохраняется годами,а может даже на всю жизнь"(с) Ой+ , или нет?


17 августа Разумков признался, что еще не вакцинировался от коронавируса, сообщает Укринформ. Он сослался на то, что у него есть антитела после перенесенной болезни.
IgA
 
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