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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3688368936903691>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 46
Мені вже зробили щеплення
63%
29
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
7
Найближчим часом планую вакцинацію
4%
2
Ще в роздумах
11%
5
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 11:18

  IgA написав:
  Hotab написав:"Иммунитет после болезни сохраняется годами,а может даже на всю жизнь"(с) Ой+ , или нет?


17 августа Разумков признался, что еще не вакцинировался от коронавируса, сообщает Укринформ. Он сослался на то, что у него есть антитела после перенесенной болезни.


Разумков слабак, що ігнорує ЗСЖ. Я от зараз щодня купаюсь в гірській річці.
П.Hotab молодець, вивчає мої дописи, тільки я очевидно цитував з посиланнями, так що авторське право не моє.
Новые исследования показывают, что иммунитет к коронавирусу может сохраняться как минимум год, а, возможно, и всю жизнь — у людей, которые переболели коронавирусом, а затем вакцинировались против него.
Об этом пишет The New York Times со ссылкой на два исследования, опубликованных в журнале Nature и на ресурсе биологических исследований BioRxiv. https://hromadske.ua/ru/posts/uchenye-v ... ogo-imenno

А там далі по наступним посиланням.

Про хасидів:
Під час вихідних коронавірус виявили у 1 439 ізраїльтян, які повернулися з України. Тисячі ізраїльтян брали участь у паломництві до могили рабина Нахмана в Умані на Рош га-Шана.
https://healthy.24tv.ua/koronavirus-ukr ... a_n1734790

В Ізраїлі делікатно кажуть, що українські тести не дуже точні. А в окремих випадках беруть за щось там коли хасиди тичуть фальшиві сертифікати.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 11:24

  fler написав:Каюсь, недоглядела год, вот актуальная ссылка
https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Page ... ageID=8130

  fler написав:
  yanyura написав:
  fler написав:Темпи поширення загалом подібні до тих, що були в цей же період минулого року.
Я подозреваю, что и табличка та все еще актуальна

Не совсем. В этом прогнозе наконец-то идет разбивка по возрастам 0-17, 18-34, 35-49, 50-64 и 65 и больше и графики сразу стали другими:


Самая высокая заболеваемость и летальность у группы 50-64. За ними – 65+. Не так ли было в прошлом году?
Группа 0-17 – такие же низкие показатели, как в 2020.
Разве что разложили вам по полочкам 18-49 лет. И что? Где надо удивляться?


Я бы вам не рекомендовал ссылаться на этот сайт по двум причинам

1) Это прогноз, а не реальные результаты:
Прогноз
розвитку епідемії COVID-19 в Україні в період
1–14 вересня 2021 р.
«Прогноз РГ-50»

31.08.2021


2) В прогнозе совершенно не рассматривается связь заболеваний и смертности с вакцинацией. Тем более связи между вакцинацией по возрастам и заболеваемостью. Единственное упоминание о вакцинации в статье только в этом предложении
У липні 2021 року загальна смертність не перевищувала середнього рівня 2015–2019 років на тлі широко розгорнутої кампанії вакцинації.


Поэтому на ваш вопрос из предыдущего поста
Какие выводы из таблички не смогли сделать ваксы?

не смогут ответить ни "ваксы", ни "антиваксы".
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 11:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:П.Hotab молодець

Это по умолчанию.
  Ой+ написав:вивчає мої дописи

В реке горной не купаюсь, ввиду отсутствия гор. В море вчера. Но память у меня не хуже тех, кто в реках купается.

  Ой+ написав:очевидно цитував з посиланнями, так що авторське право не мо


Не-не, это так не работает. Мы сами отвечаем за то, что сюда тащим.

Бросать непроверенные ссылки это дурной тон. Нечистоплотность в работе с информацией. Форма лжи. Если люди с вами общаются, они доверяют вашей информации. Если она окажется ложной, вас не будут воспринимать всерьез, поэтому под каждой ссылкой вы подписываетесь своей репутацией.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 11:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Бросать непроверенные ссылки это дурной тон. Нечистоплотность в работе с информацией. Форма лжи. Если люди с вами общаются, они доверяют вашей информации. Если она окажется ложной, вас не будут воспринимать всерьез, поэтому под каждой ссылкой вы подписываетесь своей репутацией.


В сенсі "неперевірені"? Нехай Разумков виставляє претензії Nature і BioRxiv. Тим більше я не раз писав, що знаю особисто людей які вже декілька разів хворіли "смертельним" ковідом, та і в цитаті є "може".
Я зараз ризикну сам зробити припущення, що цього сезону побачимо чимало повністю вакцинованих в числі госпіталізованих і навіть (не дай боже) померлих. І що?

А ви там самі коли довакцинуєтесь? А то ні мульйона не буде, ні імунітету.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 11:55

  Ой+ написав:
  Hotab написав:Бросать непроверенные ссылки это дурной тон. Нечистоплотность в работе с информацией. Форма лжи. Если люди с вами общаются, они доверяют вашей информации. Если она окажется ложной, вас не будут воспринимать всерьез, поэтому под каждой ссылкой вы подписываетесь своей репутацией.


В сенсі "неперевірені"? Нехай Разумков виставляє претензії Nature і BioRxiv. Тим більше я не раз писав, що знаю особисто людей які вже декілька разів хворіли "смертельним" ковідом, та і в цитаті є "може".
Я зараз ризикну сам зробити припущення, що цього сезону побачимо чимало повністю вакцинованих в числі госпіталізованих і навіть (не дай боже) померлих. І що?

А ви там самі коли довакцинуєтесь? А то ні мульйона не буде, ні імунітету.

перепрощую, але про мільйон, то моя забаганка )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 11:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:Нехай Разумков виставляє претензії Nature і BioRxiv.

Каким боком Разумков к тому, что вы нечистоплотную информацию носили нам сюда? Вам и тогда говорили , что это "чес", и сейчас это подтвердилось. А между прочим всякие Будивельныки ваши такие нечестные доклады использовали для своей доказательной базы. А вы эти доклады усердно лайкали.
  Ой+ написав:А ви там самі коли довакцинуєте


Я теперь и не знаю. Вы меня своими поступками запутали. Топили о вреде вакцинации , топили о пожизненном иммунитете после болезни, а сами взяли и ширнулись дважды. Я теперь думаю, если такой скользкий человек привился, то мне надо с ним в один ряд вставать, или нет. :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 12:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  change_pm написав:перепрощую, але про мільйон, то моя забаганка )))


Так як і кажу, що мільйон вже застовбили. Треба пенсію таким хитро..пим до мінімальної урізати. Тоді і мільйони назбираються.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 12:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  change_pm написав:перепрощую, але про мільйон, то моя забаганка )))

Купание в горной реке не гарантия памяти))
  Ой+ написав:Треба пенсію таким хитро..пим до мінімальної урізати

Мне жаль, что вы не сможете разрулить свое фрустрированное состояние,вызванное моей максимальной пенсией. . Вам не в силах это изменить :lol: ))
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 12:20

Стаття в нейчер про довгостррковий імунітет правильна, але боюсь що для того щоб робити з неї висновки треба розуміти про що саме в ній іде мова. Там досліджувались Т клітини памяті, вони відповідальні за швидку імунну відповідь у разі повторного зараження, а зараженню вони не запобігають. При вакцинації вони теж утворюються. Зараженню запобігає стерилізуючий іммунітет з високими титрами нейтралізуючих антитіл. А їх рівень без повторних інфекцій або бустерної вакцинації з часом знижується.
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 12:23

Наша постоянная рубрика "как в Бергамо" и подрубрика "средняя продолжительность жизни сократится всего-лишь на полгода, даже если вымрут все старички".




прошлом году продолжительность жизни в Италии из-за пандемии COVID-19 сократилась на 1,2 года.

При этом агентство отмечает, что в провинциях Бергамо, Кремоне и Лоди, наиболее пострадавших от коронавируса нового типа, отмеченное сокращение продолжительности жизни составило для мужчин 4,3 года, а для женщин — 4,5 года.

Подробнее на ПГ: https://www.pnp.ru/in-world/v-italii-iz ... -goda.html


Естественно мы все (или не все, Ой+ :lol: ?) понимаем, что речь идёт об ожидаемой средней продолжительности. Так как фактическую измерить пока не предоставляется возможным ввиду наличия миллионов ещё не умерших итальянцев. :lol:
Hotab
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